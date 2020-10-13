Большая конференция Клуба предпринимателей Дальнего Востока

Она пройдёт во Владивостоке уже 16 октября! О предстоящем событии рассказывает основатель Клуба предпринимателей «Новое поколение» Денис Молодцов, владелец строительного холдинга «Росстрой», в состав которого входит более 20 строительных компаний со штатом сотрудников более 1000 человек и годовым оборотом более 3,5 миллиардов рублей.

- Клуб предпринимателей Дальнего Востока «Новое поколение» не так давно провёл во Владивостоке презентацию с участием Сергея Полонского. И вот - новый масштабный проект. В чём отличие двух событий?

- Двадцать пятого июля мы провели презентацию Клуба для резидентов, то есть тех, кто уже с нами «в одной лодке». Это было своего рода закрытое мероприятие. Попасть на него можно было исключительно по приглашению или отправив подробную заявку с указанием рода деятельности и формы владения бизнесом. В случае, если мы понимали, что да, грубо говоря, мы одинаково смотрим на темы экологичности целей, векторов развития, миссии, в конце концов, то заявку мы одобряли.

На этот раз - история заранее более массовая, в самом хорошем смысле этого слова. Потому что понятно, что всем нам работать в одном регионе - я сейчас о Дальнем Востоке. И миссия Клуба - в том числе выстраивать те самые связи между предпринимателями, которые фактически на данный момент либо отсутствуют, либо находятся совсем в начальной стадии.

Потому шестнадцатого октября мы приглашаем предпринимателей со всего Дальнего Востока! Более того, мы пробуем новые технологии, новые подходы. На этот раз решили отказаться от статусных приписок на билетах вроде «ВИП», «премиум». Мы намеренно не ранжируем места.

- То есть все билеты будут стоить абсолютно одинаково?

- Да, на сегодняшний день абсолютно все билеты расходятся по определённой, весьма, кстати, оправданной и корректной цене.

- А как же главная фишка всех вип- и премиум-билетов - закрытые ужины со спикерами и прочее? Как это будет реализовано?

- Для членов Клуба предпринимателей «Новое поколение» мы запланировали встречу со спикерами на следующий день, на семнадцатое октября. О месте её проведения резиденты узнают шестнадцатого, на мероприятии.

- Получается, пообщаться с Евгением Черняком смогут только резиденты вашего Клуба за отдельные деньги?

- (Смеется.) И да, и нет! Умеете вы поставить вопрос ребром. Да, пообщаться со спикерами в неформальной обстановке смогут только члены Клуба предпринимателей. Нет, платить им за это не придётся, это всё уже входит в уплату членских взносов.

- В июле, если можно так выразиться, хэдлайнером презентации стал Сергей Полонский. Кто приедет во Владивосток в октябре?

- Да, Сергей отлично выступил у нас в первый день, однако далее мы, к сожалению, потеряли Сергея и приложили максимальные усилия, чтобы не реагировать на провокации с его стороны. И хоть поставить точку было крайне несложно - с помощью нескольких видео или фото… В общем и целом, Сергею мы благодарны за первый день и желаем ему исключительно успехов!

Теперь - о предстоящей октябрьской встрече. С абсолютной уверенностью могу заявить, на нашу конференцию едет Евгений Черняк, директор холдинга Global Spirits, участник топ-100 Forbes и автор YouTube-канала Big Money. Это наша победа. И одновременно наш подарок для каждого из участников!

- Это, конечно, невероятное имя для, казалось бы, региональной конференции. Кто ещё в списке выступающих? Готова ли программа?

- Да, разумеется, программа свёрстана. Однако в ней ещё есть… ну, давайте назовём это секретными слотами. А для нас это новые вызовы и цели!

Стопроцентные договоренности уже достигнуты с Евгением Черняком и Константином Сухоребриком, генеральным директором и соучредителем авиакомпании «Аврора», а также с Маргуланом Сейсембаевым - я думаю, люди бизнеса хорошо помнят историю с продажей «K Mobile» за рекордные четыреста двадцать пять миллионов долларов.

Есть и ещё один человек, а скорее, даже бизнес-легенда. Имя пока не заявляем, потому что пытаемся найти выход на него именно через личные связи. Если всё сложится, это будет сенсация.

- В начале интервью мы обещали обсудить профиты от участия.

- Во-первых, это очная (ведь все устали от онлайна, верно?) встреча более трёхсот предпринимателей со всего Дальнего Востока.

Во-вторых, в программе только реальные кейсы, а не просто истории успеха. Наши спикеры готовы поделиться своими инструментами, а ведь именно с их помощью они и завоевали уважение.

Третье - возможность задавать вопросы. Каждый участник сможет и задать вопросы спикерам, и принять участие в панельной дискуссии.

Но главная польза, главный профит, если хотите, а я бы назвал это просто «предпринимательским воздухом», - атмосфера, которая создаётся на таких встречах. Когда в одном зале собираются люди, которых объединяют цели, опыт, интерес к жизни. Вот это очень круто и по-настоящему ценно.

- Звучит здорово, успехов вам в формировании Клуба предпринимателей. Кстати, где можно узнать о Клубе больше и приобрести билет?

- Спасибо, давайте прикрепим к интервью ссылку на наш сайт club-np.ru. Здесь и о Клубе, и о миссии, и о билетах. До встречи и спасибо за интервью!

Илья Сухих. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



