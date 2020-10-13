Вопреки кризису: ННК модернизирует объекты Владивостокской нефтебазы

Модернизация объекта идёт по поручению президента ННК Эдуарда Худайнатова

Старейшее и крупнейшее предприятие Приморского края – Владивостокскую нефтебазу – приводят к требованиям промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Все работы идут по поручению президента ННК Эдуарда Худайнатова. В частности, завершается масштабная модернизация пирса – закончены работы по техническому перевооружению одного из трёх причальных сооружений.

Владивостокская нефтебаза вошла в состав Группы ННК в 2013 году. С этого же момента начались работы по приведению нефтебазы, одного из старейших предприятий Приморского края и крупнейшего предприятия нефтяной отрасли в регионе, к требованиям промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

Одно из последних нововведений – техническое перевооружение одного из трёх причальных сооружений большого пирса. Это важное сооружение построено более полувека назад, в 1966 году. К настоящему времени состояние пирса находилось на грани: ещё немного, и его эксплуатация была бы небезопасной.

Перед стартом всех работ по переоснащению причальных сооружений, специализированная организация разработала проектную документацию, которая, в свою очередь, выдержала проверку экспертов государственной экологической экспертизы. Работы проводились поэтапно: сначала полностью была демонтирована бетонная головная часть, усилено свайное основание пирса, установлена несъёмная металлическая опалубка и залит монолитный бетонный ростверк, установлено технологическое оборудование пирса – швартовые тумбы, катушка для боновых заграждений, крановая установка. Одновременно строилась широкая технологическая эстакада, монтировались технологические трубопроводы, оснащённые электроприводной арматурой для автоматизации технологических процессов, при этом появилась возможность загрузки судов шестью разными видами нефтепродуктов: от автобензинов и дизеля до судового топлива и мазута. Немаловажно, что новый пирс оснащён технологичными системами пожаротушения и системами контроля загазованности, на кордонной части пирса предусмотрена специальная водяная завеса. Суммарно вложения в столь дорогостоящие мероприятия оцениваются в 1 миллиард рублей.













Как подчеркивают представители ННК, несмотря на кризис, затронувший нефтяную отрасль, и ограничения, наложенные пандемией коронавируса, реализация проекта модернизации пирса не была заморожена. Конечно, немного сдвинулись сроки, но уже в начале сентября новый пирс был готов принимать бункеровочные суда, которые обеспечивают высококачественным топливом бренда ННК рыбодобывающий и рыбоперерабатывающий флот, доставляют авиакеросин на топливозаправочные комплексы ННК на севере Хабаровского края и на Камчатке.

Напомним, что 100 % топлива, которое производится флагманом нефтеперерабатывающей отрасли в Дальневосточном федеральном округе - Хабаровским НПЗ, реализуется на Дальнем Востоке. Независимая нефтегазовая компания занимает активную позицию не только на рынке региона, но и в общественной жизни, в социальной сфере. ДФО остаётся в приоритете для развития бизнеса компании, которая напрямую влияет на жизнеобеспечение территорий ее присутствия.

Фото ННК.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.