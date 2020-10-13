От крупных франшиз до местного колорита

Развитие гастрономического туризма в Приморье способствует увеличению турпотоков в регион

Гастрономическим туризмом называют путешествие, которое, помимо осмотра достопримечательностей и посещения интересных мероприятий, направлено на знакомство с национальной кухней той или иной страны или города, их кулинарными обычаями, особенностями производства и приготовления продуктов и блюд.

Статус Владивостока, как столицы Дальневосточного федерального округа, обязывает наращивать, привлекать и концентрировать туристические потоки в город и регион, соответствовать мировым стандартам. Поставленные задачи реализуются при поддержке госпрограммы «Развитие туризма Приморского края» на 2020-2027 годы. Аутентичные заведения, местная еда – Владивостоку в этом плане есть что предложить. С каждым годом гастротуризм в Приморском крае расширяет свои границы. Подробности – в газете «Золотой Рог».

На сегодняшний день во Владивостоке функционируют около 700 кафе быстрого питания. По франшизе до недавнего времени работало четыре предприятия – Кинг бургер, KFC, CFC и Hesburger. Теперь линейка местного фаст-фуда пополнится ещё одним знаменитым игроком – McDonald’s, («Макдоналдс»), приход которого запланирован на декабрь текущего года.

«Приход» с мировым именем

9 октября крупнейшая в мире компания «Макдоналдс», Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ), а также Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АНО «АРЧК ДВиА»), подписали соглашения о намерениях, направленные на развитие предприятий сети общественного питания в Дальневосточном федеральном округе. В частности, АРЧК поможет «Макдоналдс» реализовать комплекс мероприятий, направленных на привлечение работников на производство (на первом этапе запуска - не менее 300 человек). До конца 2020 года компания инвестирует в развитие на Дальнем Востоке около полумиллиарда рублей.

«Дальний Восток становится точкой притяжения для международных компаний. «Макдоналдс» открывает первые предприятия в Хабаровске и Владивостоке. Компания тщательно обдумывает вхождение на новые территории, скрупулёзно выверяет эффективность инвестирования в новый регион. Для многих компаний это знак, что на Дальнем Востоке можно и нужно работать, можно открывать новые предприятия, вести бизнес», – пояснил заместитель генерального директора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Ян ГОЛОВАНОВ.

«Дальний Восток – новый и очень перспективный для «Макдоналдс» регион. Я очень благодарен нашим партнёрам из Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и из Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике за их помощь, сотрудничество и консультации, которые очень ценны для нас при работе в новом регионе. У нас большие планы по развитию в регионе, я уверен, что благодаря нашему сотрудничеству мы сможем ускорить этот процесс», – отметил генеральный директор «Макдоналдс» в России Марк КАРЕНА.

На вопрос, заданный корреспондентом газеты «Золотой Рог», «Можно ли с высокой долей вероятности предположить, что заход «Макдоналдс» на Дальний Восток внесёт определённый вклад в развитие гастротуризма в нашем регионе»? - Марк Карена ответил так: «Я уверен, что «Макдоналдс» станет успешным проектом для Дальнего Востока и, безусловно, первые несколько точек, которые откроются во Владивостоке, привлекут большое количество жителей и гостей региона, желающих попробовать тот продукт, который мы предлагаем».

При этом генеральный директор компании «Макдоналдс» в России подчеркнул, что рассуждать о внесении некого конкретного вклада непосредственно в гастротуризм края на сегодняшний день преждевременно, однако в том, что новые рестораны мирового уровня внесут положительную динамику в местную гастрономию – сомневаться, по его мнению, не приходится.

От гребешков до мёда

Привлечению во Владивосток туристов способствуют и гастрономические фестивали, которые придают региону неповторимый, приморский, дальневосточный колорит. Так, пятый по счёту фестиваль камчатских крабов «Держи Краба!», который пройдет в тихоокеанской столице 15-30 октября, подключает к участию всё больше новых городов и ресторанов, катализируя тем самым расширение туристических потоков как внутренних, так, с открытием границ, и внешних. Организатором вкусного праздника, по традиции, выступает главный паназиатский ресторан Владивостока ZUMA, кухня которого – настоящий микс кулинарных традиций Таиланда, Лаоса, Вьетнама, Кореи, Малайзии, Японии, Сингапура, с яркими вкраплениями кухни Индокитая. Здесь можно попробовать все виды морепродуктов и блюда из них: суши, роллы, дамплинги, японскую лапшу с крабом и многое другое.

Кстати, недавно во Владивостоке завершился ещё один уникальный фестиваль Дальневосточных гребешков «На Гребне!», который объединил 12 городов России. При этом, если для жителей Тихоокеанской России гребешок является известным продуктом, то для живущих в центральных районах страны это редкий деликатес.

Ещё один Фестиваль гастрономических развлечений Taigafest 2020, ежегодно проходящий в Приморье, предлагает гостям и участникам много вкусного и познавательного. На фестивале можно попробовать блюда из «таёжных ингредиентов», а также купить таёжные продукты домой: мёд, прополис, пергу, лимонник, калину и другие. Как правило, во вкусном празднике принимают участие не менее 20 ресторанов Приморского и Хабаровского краёв.

В целом, гастрономический туризм в Приморье пока ещё в процессе становления. Чтобы ускорить его развитие, необходимо постоянно включать как можно большее количество рестораторов, чтобы сформировать сильное сообщество, которое сможет в итоге сформировать свою уникальную, гастрономическую реальность.

На фото: Генеральный директор компании Макдоналдс в России подчеркнул, что новые рестораны мирового уровня внесут положительную динамику в местную гастрономию.

Фото автора

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



