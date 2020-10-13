Гастрономический праздник "с клешнями"

Пятый, юбилейный, фестиваль «Держи краба!» пройдёт во Владивостоке с 15 по 30 октября

Фестиваль камчатских крабов «Держи Краба!» раздвигает границы. К нему подключаются новые города и всё больше ресторанов-участников, привлекая и расширяя туристические потоки в регион. Развитию внутреннего туризма способствует реализация Государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы. Очередной, уже пятый, юбилейный фестиваль начнётся 15 октября и продлится до 30 октября. Хедлайнером и организатором выступает главный паназиатский ресторан Владивостока – ZUMA. Подробности — в газете «Золотой Рог».

Благодаря фестивалю «Держи Краба!» блюда из этого ракообразного быстро стали популярными и доступными во многих регионах России. Впервые «Держи краба!» прошёл в 2016 году. Тогда он продлился всего неделю, но стал самым заметным гастрономическим событием в жизни города. К 2019-му интерес к фестивалю многократно возрос, и в нём приняли участие уже 72 ресторана из 23 городов России.

С чем его едят

«Держи Краба!» расширяет не только географические границы – принять участие в этом вкусном празднике могут рестораны разных направлений кухни. Это даёт возможность шеф-поварам проявить свои творческие способности, а гостям – получить новые впечатления.

Во время фестиваля все рестораны-участники готовят 3 авторских блюда с камчатским крабом. Основные события пройдут в гастрономической столице дальневосточного региона - Владивостоке. Здесь краб будет продаваться по специальной цене 1,4 тысячи рублей за килограмм. Рестораны оборудованы аквариумами, краб подаётся к столу живым, взвешивается и затем готовится. А в ресторанах России гостям предложат клешни краба, приготовленные на пару, по цене 1,4 тысячи рублей за 300 грамм.

Егор АНИСИМОВ, амбассадор фестиваля, бренд-шеф Паназиатского ресторана Zuma:

«Судьба связала меня с Владивостоком, городом, который славится богатством выбора морепродуктов. Здесь вы можете попробовать свежайшего камчатского краба во многих ресторанах. Организуя фестиваль в 2016 году, мы ставили цель повысить интерес горожан и туристов к продукту, но и представить не могли, что фестиваль окажется настолько популярным. Сейчас мы активно делимся своим опытом с шеф-поварами страны, рассказываем, как правильно выбирать и готовить краба, проводим стажировки и гастрольные ужины по всей России. Фестиваль помогает поварам проявить себя и выйти за пределы концепции ресторана, а гостям - попробовать новые блюда».

Организатором фестиваля выступает Паназиатский ресторан Zuma, который также проводит российский фестиваль дальневосточных гребешков «На Гребне!» и профессиональный конкурс для поваров Дальнего Востока Zuma Kitchen Profi.





Пятый, юбилейный, фестиваль «Держи краба!» пройдёт во Владивостоке с 15 по 30 октября.

Продукт с клешнями

Во время проведения фестиваля рестораны готовят синего камчатского краба. По размерам он близок к камчатскому и равношипому крабам. Лучших крабов вылавливают у западных берегов Камчатки – по вкусу и качеству они сравнимы с омарами. Это один из наиболее крупных видов краба, его традиционный вес – около 2-3 килограммов.

Готовить краба очень просто и быстро – он варится в солёной воде, куда добавляют сельдерей, лавровый лист и чёрный перец. Время рассчитывается исходя из веса краба: 15 минут на первые 500 грамм краба, и по 10 минут на каждые следующие 500 грамм веса.

Подавать краба можно просто сбрызнув его яблочным уксусом и приправив солью и перцем. Однако гурманы предпочитают проводить с ним различные гастрономические эксперименты. С крабом получаются вкуснейшие салаты – он хорошо сочетается как с листовыми салатами, так и с другими морепродуктами. Фаланги краба добавляют в супы, например, буиабес или гаспачо.





«Держи краба!» -2019

В прошлом году в столице Дальневосточного федерального округа прошёл четвёртый фестиваль камчатских крабов «Держи Краба!», в котором приняли участие 19 ресторанов.

На протяжении 16 дней они предлагали гостям блюда из краба и подавали живого краба из аквариума по специальной фестивальной цене.

Так, в рестобаре «Невинные радости» во время фестиваля предлагали три блюда из краба, одно из которых – сморреброд с крабом на артизанском хлебе с авокадо и сыром креметте. Как рассказывал шеф-повар Максим ШАМАЕВ, чёрный бездрожжевой хлеб для сморреброда готовится отдельно. Затем на него намазывается сыр креметте, в состав также входит авокадо, майонез собственного приготовления и фаланга краба.

В прошлом году дебютантом фестиваля «Держи Краба» стал Гриль-бар «Аляска». Кроме живого краба из аквариума, заведение представило ещё четыре блюда. Одно из них – «кани муни» c крабом и икорным соусом. Что это за искушение, рассказал управляющий гриль-бара «Аляска» Евгений ЛАНЦОВ: «Это крабовые шарики с сыром, которые подаются с икорным соусом на основе сливок и красной икры. Одно из фестивальных блюд, которое больше всего нравится гостям».

В ресторане дальневосточной кухни Port Cafe, помимо собственно камчатского краба, предлагали три блюда из краба, одно из которых – крабовый салат со свежей зеленью. «В него входят простые ингредиенты: краб, манго и мята, придающая салату свежесть. Это основа, которая всем зашла. Салат не хотелось усложнять. Мы хотели сделать его понятным, в духе Port Cafe, поэтому это сочетание без каких-либо лишних нот оказалось самым понятным и приятным», – рассказывал шеф-повар Вячеслав АНЗУЛИС.

В ресторане «SVOY» гостей порадовали крабовым жульеном, чили крабом и клешнями краба.

Кафе «Сезоны» предлагало три блюда из краба: крабсбургер, суп с крабом в японском стиле и бенедикт с крабом.

В грузинском ресторане «Супра Меоре», который впервые принимал участие в фестивале, приготовили крабурек (чебурек с крабом и домашними грузинскими сырами), королевские хинкали с крабом и крабашвили (слоёный пирог из теста, сыра и крабов).

Винный бар «Виноваты звёзды» представлял три блюда из краба. Бренд-шеф Сергей ЛАГУТКИН:

«Помимо краба, мы готовили своим гостям суп из малины и дыни с крабом и авокадо, клешни краба в остром мятном соусе и мясо краба на копченой киноа с яйцом бенедикт».

В суши-баре «Токио» можно было продегустировать три блюда: крем-суп из тыквы с крабом, севиче из краба, ролл с крабом, авокадо, сливочным сыром и икрой тобико.

Ресторан «Огонёк» презентовал три блюда из краба. Шеф-повар Евгений БЕРЕЗНЮК пояснял: «Ранее в крабовых фестивалях у нас был только живой краб, сейчас мы ещё приготовили три блюда из краба. Если они понравятся гостям, то мы их введём в основное меню. Сет получился итальянский, хотя у нас такой цели не было».

В итальянском ресторане «PastaMore» гостям приготовили, помимо непосредственно блюда из краба, необычный десерт в виде крабовой клешни.

Одно из блюд, представленных кафе MOLOKO&MED, стала брускетта на домашнем багете из камчатского краба.

В баре «Black Rabbit» подавали три блюда из ракообразного обитателя моря. Одно из них – салат, в который вошли листья латука Айсберг, авокадо, вяленые томаты черри, чипсы из теста филло и соус на основе авокадо, васаби, горчицы, сливочного сыра, соевого соуса. Всё это подавалось с мясом краба.

А ресторан «Crust», помимо трёх «крабовых» блюд, представил своим гостям «крабовые истории» в итальянском стиле.

Что касается самого организатора фестиваля, паназиатского ресторана Zuma, - здесь гостям презентовали не только живого краба, но и три очень вкусных блюда из этого деликатеса.

«Когда четыре года тому назад мы начинали фестиваль, невозможно было представить, что краб станет настолько популярным за пределами Дальнего Востока, и что рестораны сами будут выстраиваться в очередь, чтобы поучаствовать в фестивале. Мы проделали большую работу за это время: рассказываем, как правильно готовить краба, чтобы сохранить вкус в лучшем виде, проводим стажировки для поваров со всей России, каждый месяц ездим на гастроли в другие российские города, проводим там крабовые ужины, знакомим гостей с нашим любимым продуктом. И теперь сами шеф-повара пишут мне с вопросом – а когда фестиваль, можно ли присоединиться? Я считаю, что это самая большая победа – возродить интерес к местным морепродуктам, сделать их доступными, подарить частичку Дальнего Востока всей стране», – рассказывал Егор Анисимов, амбассадор фестиваля 2019 года, бренд-шеф Zuma.

На фото: Во Владивостоке краб будет продаваться по специальной цене 1,4 тыс. рублей за килограмм.

Фото автора

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.