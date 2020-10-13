У природы нет плохих отходов

Зелёный наряд города, отмирая, может быть использован с пользой для горожан

Снова осень, и она снова обнажает городские зелёные посадки. Отмершие ветки и разнокалиберные стволы деревьев встречаются повсеместно – в защитных лесополосах, на улицах, в парках и скверах, во дворах, а листья разносит повсюду, и они устилают тротуары, дороги и площади, где на них набрасываются редкие дворники со своими мётлами и дуйками, и их помощники, пакующие этот дар природы в большие мусорные мешки. Идёт обычная санитарная уборка города, выполняются противопожарные регламенты, как и требуется региональной программой «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы. Однако на всё уборщиков явно не хватает, и поэтому определённая захламлённость города отходами природы остаётся хронической проблемой Владивостока.

Министерство природных ресурсов и экологии России в конце прошлого года выдало интересное открытие. Оказывается, что к твёрдым коммунальным отходам, ТКО должны относиться только те отходы, которые образуются физическими и прочими лицами исключительно при их формировании в пределах жилых помещений, и нежилых, где они по своему составу оказываются близки к бытовым отходам. Естественно, отходы, образующиеся зелёными насаждениями вгороде (ветки, листва, древесные остатки), не подходят к определению ТКО, установленному Законом №89-ФЗ, поскольку являются отходами, образованными вне жилых и иных помещений. Не относятся к ТКО также растительные отходы, образованные при уходе за древесно-кустарниковыми посадками, газонами и клумбами.

В идеале отходы зелёного наряда города должны бы перегнивать на подстилке, не вводя бюджет города, горожан, управляющие компании и городские спецслужбы в дополнительные траты. Это полезно и с точки зрения поддержания плодородия городских почв, которые во Владивостоке быстро истощаются, и для их улучшения приходится завозить землю побогаче из-за его пределов. А это – дополнительные траты.

Однако листья и древесные остатки во Владивостоке, в какой-то степени, даже в пределах высотных микрорайонов создают захламлённость территории и её повышенную пожароопасность. Это характерно и для крутых залесеных склонов сложного городского рельефа, и для неухоженных парков и скверов.

Здесь требуется уборка. И не только того, что лежит на земле, но и того, что ещё стоит в виде сухостоя или же живого, но опасного дерева, которое при сильном ветре может упасть на прохожего или машину. Случаи такие во Владивостоке не исключительны. Много зелени в городе – это хорошо, но за ней надо ухаживать и следить, чтобы получать от неё не вред, а пользу. Кстати, и Минстрой России тоже считает необходимым такие отходы с лица города как-то убирать.

По данным администрации Владивостока, опавшая листва, свежескошенная и сухая трава, ветки и стволы деревьев после санитарных рубок и естественного отмирания по санитарным нормам не должны гореть в кострах. Предписан их вывоз в район полигона ТКО на Холмистой улице,1. Для полигона это неестественная нагрузка, от которой его надо бы избавлять, перерабатывая эти отходы на топливные брикеты, щепу и удобрения. Однако пока такая вторичная переработка не налажена. Хорошо уже то, что часть этих отходов природы частники, имеющие печное отопление, разбирают на дрова. Но всё равно, даже то, что может пойти на дрова или сжигаться в какой-то специализированной котельной, давая тепло и энергию, иногда лежит долгие годы и портит городской пейзаж, пока не превратится в труху.











Все эти снимки сделаны на относительно небольшом участке территории Владивостока - между улицами Магнитогорской, Чкалова и Кирова.

Кстати, наверное, и в интересах города подумать: как извлечь из отходов своего озеленения выгоду – теми же дровами и топливными брикетами, удобрениями, а может, сувенирами. Пока же ценное сырьё свозится и гниёт на полигоне.

Сбор растительных отходов природы – это, в основном, работа городских дворников, работников муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ), управляющих компаний, ТСЖ, учреждений, предприятий и компаний, имеющих на своих территориях зелёные участки. Однако, притом что все городские территории вроде бы имеют своих собственников и пользователей, часть таких отходов остаётся без внимания. И, наверное, по таким участкам стоит не только предъявлять штрафные санкции, но и способствовать смене собственника или пользователя. С тем, чтобы город был чище.

Законодательство определяет, что главную ответственность за уборку листвы и древесных остатков в городе несёт её администрация, и она так должна выстраивать в этой сфере свою политику, чтобы, например, управляющие компании и собственники через договорные отношения со специализированными компаниями решали проблему природных отходов. То есть, если житель города видит какую-то «точку» этой проблемы, то ему стоит о ней сообщать в администрацию города.

В прошлом «ЗР» уже поднимал проблему, что при уборке растительных остатков с территории города «возится воздух». Эта проблема так и остаётся. Если «дровяные» отходы рубок или уборки деревьев после тайфунов позволяют более-менее оптимально использовать автотранспорт, то вывоз веток и мешков с травой и листьями – это всегда «деньги на ветер». Городу нужны спецмашины, которые бы эти отходы измельчали и прессовали, а затем вывозили. Впрочем, это, вероятно, – общероссийская проблема, которая почему-то не решается. А у передовых лесорубов такая техника сегодня уже имеется.

На фото: Осень в очередной раз обнажает проблему уборки в городе листьев и древесных остатков.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



