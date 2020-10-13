Модернизация – непрерывный процесс

Программы, направленные на улучшение ситуации в сфере ЖКХ Приморья, продолжатся и в ближайшие годы

Основные проблемы в сфере ЖКХ Приморья на протяжении многих лет решаются в рамках профильных государственных программ. С 2013 года в регионе действовала государственная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2020 годы, благодаря которой в Приморье была капитально отремонтирована немалая часть жилого фонда, расселены десятки аварийных домов, благоустроены парки и дворы, заменены ветхие инженерные коммуникации.

В ближайшие годы реализация важных для ЖКХ Приморья мероприятий также продолжится в программном формате. Основные усилия будут сосредоточены на решении «квартирного вопроса» приморцев и благоустройстве общественных пространств.

Жилье: где нужно – капремонт, где нужно – под снос

Капитальный ремонт многоквартирных домов осуществлялся как отдельное мероприятие государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2020 годы. Для многих жителей края участие в программе стало настоящим спасением: есть дома, жильцы которых годами были лишены таких базовых вещей, как возможность пользоваться лифтом или жить в квартире, где во время дождя с потолка не капает вода.

С каждым годом количество домов, где проводятся работы по капитальному ремонту, увеличивается. Региональная программа ежегодно актуализируется: в перечень домов, в которых на ближайшие 30 лет запланирован капитальный ремонт, вносят новостройки, а дома, признанные аварийными и подлежащими сносу, из списка, наоборот, исключают. Очередность проведения капремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется исходя из таких критериев, как год постройки МКД и год проведения последнего капремонта, физический износ общего имущества, состояние лифтов и другие факторы.

Еще одним «жилищным» направлением ранее действовавшей госпрограммы стали мероприятия по расселению граждан из домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года. В 2008-2019 годах Приморскому краю для реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилья из средств Фонда было выделено 9,93 млрд рублей. В порядке софинансирования регион добавил 4,65 млрд рублей. Эти средства были направлены на проведение капитального ремонта почти 2 тысяч МКД, а также позволили переселить из аварийного жилья более 10 тысяч человек.

По итогам 2019 года план по переселению из ветхого и аварийного жилья в Приморье был перевыполнен на 6%. В Большом Камне, Находке, Лесозаводске, Спасске-Дальнем и Кавалерово ликвидировано более 13 тысяч кв.м аварийного жилья. Во Владивостоке дома, признанные в установленном порядке аварийными, предполагается расселить в течение ближайших шести лет. В список под расселение включены 65 многоквартирных домов. В рамках программы собственникам аварийного жилья на выбор будут предложены новые квартиры либо выкуп их жилого помещения.





Инвестиции в котельные и коммуникации

В течение десятилетий энергосистема Приморья оставалась зависимой от привозного топлива – мазута. 20 лет назад эта особенность нередко приводила к «размораживанию» целых поселков, а край жил в постоянном ожидании очередного эшелона с топливом. Однако за последние годы зависимость от поставок дорогого мазута удалось заметно снизить благодаря модернизации котельных в разных районах Приморья и переводу части из них на сжигание угля.

Решение еще одной актуальной проблемы приморского ЖКХ, связанной с качеством питьевой воды в населенных пунктах, сдвинулось с места благодаря программе «Чистая вода», также входящей в состав уже упомянутой госпрограммы. Для многих населенных пунктов Приморья, где водоснабжение обеспечивается за счет подземных источников, актуальной проблемой остается высокое содержание железа в питьевой воде. Существующие станции обезжелезивания, построенные еще в советские годы, как правило, нуждаются в модернизации и увеличении мощности, а сети – в замене. Самостоятельно муниципальным образованиям решить данные вопросы было не под силу, поэтому получение софинансирования по программе «Чистая вода» стало для них отличным шансом.

Один из наиболее масштабных и затратных проектов в сфере ЖКХ реализуется в настоящее время в Арсеньеве. Здесь началась реконструкция водопроводных очистных сооружений на водохранилище реки Дачная, которая позволит улучшить качество холодной и горячей воды, направляемой жителям городского округа. Вопрос с ремонтом системы водоочистки не решался на протяжении нескольких десятилетий, однако приступить к нему удалось лишь после получения софинансирования из федерального бюджета. Предполагается, что производительность проектируемых очистных сооружений составляет 18,3 тысячи «кубов» в сутки.

Начиная с прошлого года, подрядчик уже выполнил работы по возведению фундаментов нулевого цикла здания станции водоподготовки, монтаж склада угля и склада реагентов, началась прокладка наружных водопроводных сетей. Параллельно завершается устройство бетонных оснований под блочно-модульную котельную и трансформаторную станцию. На эти цели направлено более 250 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. Сдать объект планируется в 2020 году.

Кроме того, в Приморье планируется ремонт, строительство и проектирование систем водоснабжения и канализации еще в девяти муниципальных образованиях. В частности, до конца года должен завершиться ремонт канализационных очистных сооружений в селах Михайловка и Новонежино. Начнется модернизация системы канализации в селе Яковлевка, приступят к ремонту сетей водоснабжения в селе Анучино, а также ко второму этапу реконструкции водовода в Ханкайском районе. Ранее в Приморье уже заменили сотни километров водопроводных труб, проложили новые канализационные коллекторы и построили насосные станции, станции обезжелезивания и водоочистки, очистные сооружения. Отслужившие свой век металлические трубы меняли на современные полипропиленовые, срок эксплуатации которых составляет до 100 лет. Всего до 2024 года на модернизацию водохозяйственного комплекса Приморья предусмотрено 3,6 млрд рублей. А в Большом Камне, который стремительно превращается в форпост российского крупнотоннажного судостроения, новые инфраструктурные объекты ЖКХ появятся благодаря плану социально-экономического развития, утвержденному весной 2020 года. Среди прочего стоит выделить создание «с нуля» системы ливневой канализации.

Кроме того, для ускорения модернизации объектов ЖКХ в условиях ограниченных возможностей краевого бюджета, профильным министерством правительства Приморья разработан план мероприятий по привлечению частных инвестиций в модернизацию объектов систем коммунальной инфраструктуры на территории Приморского края, включающий в себя 29 пунктов.

Жильё для льготников и не только

Ключевой задачей проекта «Жилье и городская среда» является повышение доступности квартир для приморцев. Не секрет, что регион - и особенно его столица, Владивосток – на протяжении многих лет являются одними из лидеров по стоимости квадратного метра. Исправить эту ситуацию предполагается за счет увеличения объемов строительства жилья. Губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО отмечал, что для снижения стоимости жилья и повышения его доступности необходимо ежегодно строить по 500-800 тысяч «квадратов». На встрече с ассоциацией застройщиков Владивостокской агломерации в начале 2020 года губернатор поставил задачу снизить стоимость квадратного метра, развивая комплексную застройку. Инвесторам, которые предложат цену до 70 тысяч рублей за квадратный метр, государство поможет с развитием социальной и инженерной инфраструктуры в новых микрорайонах.

В свою очередь, увеличение объемов предложения жилья сделает более доступной покупку квартиры в ипотеку. В сфере ипотечного кредитования оптимизм внушают общее снижение ипотечных ставок вслед за ключевой ставкой ЦБ, а также запуск программ льготного кредитования при покупке жилья в новостройках и «дальневосточной ипотеки» под 2%. Напомним, что программа льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока была запущена в конце 2019 года по указанию президента России Владимира ПУТИНА. Условия программы предполагают выдачу кредита на сумму до 6 млн рублей на срок до 20 лет по ставке 2% годовых. Получить ДВ-ипотеку могут семьи, в которых оба супруга не старше 35 лет, а также участники программы «дальневосточный гектар».

Увеличению количества предложений от застройщиков должна помочь и обновленная государственная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы, утвержденная в конце декабря 2019 года. Цели и задачи государственной программы определяются целями и задачами национальных проектов и федеральных программ, положениями указа президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года», а также стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2030 года. Исходя из этих документов цели развития жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края сводятся к обеспечению населения благоустроенным жильем, в том числе стандартным жильем, отвечающим стандартам ценовой доступности, требованиям безопасности и экологичности, путем увеличения объема жилищного строительства до 624 тысяч квадратных метров к 2027 году, повышению качества и доступности предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг.

Благодаря реализации программных мероприятий планируется к 2027 году увеличить ежегодный объем жилищного строительства в Приморье до 624 тысяч кв.м. Приоритетами государственной программы являются развитие механизмов государственной и муниципальной финансовой поддержки граждан в решении жилищных проблем; развитие ипотечного кредитования, а также новых механизмов финансирования жилищного строительства; устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда; реализация социальных гарантий отдельным категориям граждан, которые имеют право на обеспечение жильем в соответствии с федеральным и региональным законодательством; обеспечение качества жилищного строительства и соответствия объемов строительства спросу, предъявляемому населением Приморского края.

Общий объем финансирования государственной программы за счет средств краевого бюджета должен превысить 30 млрд рублей. Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной программы, составляет 3,56 млрд рублей, бюджетов муниципальных образований Приморского края – 212,7 млн рублей.

Отдельного внимания заслуживает подпрограмма №5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». На территории Приморского края проживает более 10 тысяч лиц из указанной категории граждан, в том числе – 7322 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все они имеют право на внеочередное обеспечение жилыми помещениями.

Благоустроят всё

В 2017 году в государственной программе «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2020 годы появилась новая подпрограмма. Это было связано со стартом президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». За несколько лет, прошедших с момента старта проекта, в городах и районах края были обновлены десятки общественных пространств, а жители получили новые места для отдыха и прогулок. В 2020 году в Приморье в рамках проекта будет благоустроено больше 100 парков, скверов, аллей, пешеходных зон. На большинстве объектов работы уже начались. Добавим, что один из ранее реконструированных во Владивостоке объектов – сквер Невельского – вошел в федеральный реестр лучших практик и проектов благоустройства, реализованных в 2019 году (всего в него включили 132 проекта со всей страны – Прим. автора). Сквер расположен на двух уровнях; в нем проведено мощение дорожек и площадок различными материалами – гранитной брусчаткой, дорожным плитняком, террасной доской. Здесь также обустроена зона отдыха, беседка, небольшой детский скалодром, смонтированы лестницы, установлен постамент, на котором будет установлен памятник детям войны. Автор проекта – архитектурная мастерская «Архибат».

В 2020 году благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в Приморье будет благоустроено не менее 114 общественных пространств. Вместе с представителями власти контролировать ход работ на объектах и давать свои предложения будут общественные наблюдатели из числа жителей муниципалитетов. Кроме того, уже второй год в регионе успешно работает инициированная губернатором Олегом КОЖЕМЯКО программа «1000 дворов»: в 2020 году в ней участвуют 87 муниципальных образований Приморья. В большинстве муниципалитетов аукционные процедуры были проведены еще в первом квартале 2020 года, а в апреле подрядчики «зашли» на объекты. Сегодня часть объектов уже сдана, а по остальным Олег Кожемяко поставил задачу муниципалитетам установить оборудование детских и спортивных площадок до 1 сентября. Всего в Приморье благодаря краевой программе в этом году благоустроят 528 дворовых территорий и 129 общественных пространств.





В настоящее время ФКГС приобрела статус отдельной госпрограммы с солидным объемом финансирования. В конце 2019 года была утверждена государственная программа «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы. Ее цель – кардинальное повышение комфортности городской среды, в том числе – посредством благоустройства территорий, детских и спортивных площадок; повышение индекса качества городской среды на 30%, сокращение, в соответствии с этим индексом, количества городов с неблагоприятной средой в два раза; а также увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30%. К слову, жители Приморья уже непосредственно участвуют как в определении объектов, которые необходимо благоустроить, так и в контроле за ходом работ – общественные наблюдатели регулярно выезжают на объекты, на которых ведутся работы по программе.

Согласно паспорту госпрограммы, общий объем финансирования ее мероприятий в период до 2027 года включительно составит за счет средств краевого бюджета 3,65 млрд рублей. Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию программы из федерального бюджета, составит 1,7 млрд рублей, средств муниципальных бюджетов – 45 млн рублей. Ожидаемые результаты работы программы к 2027 году – это 150 реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий; 1,5 тысячи благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок.

Для получения софинансирования из федерального и краевого бюджетов органы местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1 тысячи человек, должны утвердить муниципальные программы формирования современной городской среды. В них необходимо включить все нуждающиеся в благоустройстве дворовые и общественные территории. Планируемые мероприятия должны обязательно пройти общественное обсуждение, а предложения граждан – быть учтены в итоговых версиях программ. Предложения граждан о включении дворовых территорий в муниципальную программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работ.

Добавим, что краевая программа также содержит перечень придомовых территорий и общественных пространств, благоустройство которых планируется провести в ближайшие годы в разных городах Приморья. В частности, во Владивостоке среди крупнейших объектов – набережная Амурского залива на участке от пляжа на мысе Кузнецова до переулка Шевченко. Здесь планируется реконструкция, устройство газонов и цветников; высадка деревьев; устройство зоны отдыха и парковки; капитальный ремонт пешеходных дорожек, тротуаров, лестниц с заменой покрытий; установка детских и спортивных площадок; установка малых архитектурных форм: скамеек, лавок, урн, фонарей, навесов, элементов для детской площадки. Реконструированную набережную продолжит пешеходная тропа «Берег здоровья» на участке от спорткомплекса «Олимпиец» до мыса Кунгасный, и далее до ул. Татарская на Второй речке. Все работы планируется завершить в срок до 2024 года включительно.

Другой масштабный проект – парк «Минный городок», где должна пройти очистка водоемов; организация освещения, видеонаблюдения, ливневой канализации; рекультивация стихийного кладбища животных; капитальный ремонт покрытия (тротуары, проезды); устройство газонов и цветников; высадка деревьев; установка малых архитектурных форм; установка оборудования детских, спортивных площадок.

Сразу три общественных пространства реконструируют на Эгершельде. Это сквер Юнг Российского флота на пересечении ул. Бестужева и ул. Посьетская, сквер Энергетиков (ул. Верхнепортовая, 9, 9а) и сквер на Верхнепортовой, 41б и 41в.

Интересный проект планируется реализовать в районе озера на ул. Сафонова. В ближайшие годы здесь должно произойти устройство газонов и цветников; высадка деревьев; капитальный ремонт пешеходных дорожек, тротуаров с заменой покрытий; установка малых архитектурных форм: скамеек, лавок, урн, фонарей; организация наружного освещения. Всего в списке на формирование комфортной городской среды во Владивостоке – 89 общественных пространств.

Фото автора

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.