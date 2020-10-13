Осеннее изобилие просится в запас

Осуществление региональной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы тесно связано с решением задачи семейной продовольственной безопасности горожан - то есть с заготовками продуктов в запас, пока они не успели подорожать, с консервированием, засолкой, сушкой и прочими непременными атрибутами подготовки к длиной русской зиме. Ярмарка на центральной площади Владивостока даёт возможность сделать этот запас качественным и разнообразным.

Непременная особенность продовольственных ярмарок в центре дальневосточной столицы в этом году – это медицинские маски на лицах продавцов и покупателей. Напомним, многие из ярмарок не состоялись в период самоизоляции весной и в начале лета. И ещё неизвестно, все ли намеченные в октябре-ноябре пройдут, как планировалось. Меры сдерживания выходящего из-под контроля коронавируса могут снова ужесточиться, а покупать по магазинным ценам то, что сейчас ещё можно купить дешевле на ярмарке, конечно же, не хотелось бы.

Кроме того, надо отметить, что одновременно здесь работает около 250-300 прилавков. То есть не меньше, чем в прошлые годы. И ассортимент продукции ничуть не сократился. Более того, можно сделать выводы, что в сельском хозяйстве края в этом году выращен неплохой урожай. Вероятно, весенний всплеск цен на овощи и фрукты из Китая обнадёжил приморских производителей, что своим новым урожаем они смогут заработать лучше прежнего. Они постарались. И, наверное, в основном не просчитались.

На первый взгляд, дешевле на ярмарке, чем в магазине, можно купить картошку. В магазинах килограмм – 29 рублей минимум. А здесь есть и по 20. И, конечно, в отличие от магазина можно сторговаться подешевле. Если вспомнить, что был момент, когда весной картошка продавалась по 100 рублей и выше, то понятно, почему ни египетскую, ни азербайджанскую теперь не встретить. Везде, в основном, – своя, приморская.

Опять же, тыквы редких сортов – 80-120 рублей за килограмм, а мускатные и прочие, наиболее здесь представленные, – 25-40. Продавец собирается уезжать – предлагает забирать по 20. Относительно дёшевы свекла, морковь, дайконы. Хороший пучок зелени – 35-40 рублей. Лук-репка – 45 за килограмм.

Свежие огурцы и помидоры своими ценами в начале октября уже кусаются – до 250-300 рублей, хотя можно найти и до 100. Но меньше 100 рублей можно найти и килограмм рыбы. И в этом отношении есть смысл взвешивать для себя: что тебе полезнее – «витамины» или «фосфор».

















Заметно, что на дикоросы и мёд цены остаются ещё прошлогодние. Мёд, в основном, по 350-400 рублей за литр, шиповник и боярка – 150-200, килограмм калины – 150 рублей. В городе недавно прошла таёжная ярмарка, на которой многие владивостокцы уже отоварились. Поэтому к таёжному сегменту на центральной площади интерес несколько снизился. Активнее покупатели у прилавков, где продукция садов и огородов, рыба и даже деликатесы.

Обвешивают ли? Наверное. И где найти продавца, который не хочет продать подороже?! Скандал, подхваченный одним из местных изданий, что на тех же деликатесах на ярмарке жительницу города обманули, завысив вес покупки более чем на 10% и, соответственно, получив с неё на 400 рублей больше, конечно, вполне реален, но нельзя говорить, что так на ярмарке ведут себя и другие продавцы. Наоборот, кто торгует постоянно и видит перед собой своего постоянного клиента, либо в цене уступит, либо что-нибудь добавит «в презент».

Ну, а главное – многие с ярмарки идут с огромными пакетами и сумками. Ну ровно как раньше простые советские люди – сгибаясь от тяжести, из вроде бы «пустых» магазинов и с рынков.

На фото: Ярмарка на центральной площади Владивостока предлагает продукты на любой вкус и любой кошелек.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



