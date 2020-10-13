Приморцы видят результат

Объёмы работ в рамках капремонта МКД в крае существенно возросли

Система капитального ремонта многоквартирных домов, созданная в Приморском крае, сегодня позволяет улучшать техническое состояние МКД как в крупных городах, так и в отдалённых сельских поселениях. В планах регионального оператора и краевых властей – дальнейшее увеличение объёмов ремонта кровель, фасадов, лифтового оборудования. О предварительных итогах выполнения ремонтной программы 2020 года и будущих мероприятиях в интервью деловой газете «Золотой Рог» рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта МКД Приморского края Андрей ГОРЕЛОВ.

- Каковы предварительные итоги реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в Приморье в 2020 году?

- В 2020 году планируется выполнить 665 видов работ в 287 многоквартирных домах. На сегодняшний день завершено выполнение трёхсот пятидесяти видов работ; по остальным заключены контракты с подрядчиками. Проектирование было выполнено раньше, чем в прошлом году – в марте-апреле. Это позволило подрядчикам приступить к работам уже в мае. В настоящее время упор делается на «мокрые» виды работ, которые необходимо завершить в тёплый период – это фасады и мягкие кровли, где предусмотрено бетонирование, оштукатуривание, использование различных мастик и красок.

Капитальный ремонт проводится по всему Приморью – от Пожарского района до Хасанского. Фонд отслеживает соблюдение графиков работ подрядчиками в ходе регулярных совещаний и видеоселекторов. Зачастую возникают вопросы с доступом в помещения, работой с собственниками жилья, проведением дополнительных объёмов – часто фактическое состояние дома становится понятным уже после начала работ. Постоянная связь с подрядчиками и проектировщиками позволяет быстро решать эти вопросы, и мы видим положительную динамику в части скорости и объёмов выполнения работ. Часть мероприятий, связанных с капремонтом домов на объектах культурного наследия, а также с ремонтами скатных кровель, по объективным причинам перейдёт на начало 2021 года.

- Сформирована ли краткосрочная программа на 2021 год?

- Да. В 2021 году планируется выполнить порядка одной тысячи двухсот видов работ по капремонту в шестистах пятидесяти домах практически во всех муниципальных образованиях края. Особенностью станет проведение капремонта жилого фонда в небольших муниципальных образованиях, где ранее собранных взносов не хватало для ремонта МКД – благодаря поправкам в законодательство, появилась возможность использовать деньги, собранные в других муниципальных образованиях – на возвратной основе. Есть случаи, когда собственники решают перенести работы на более поздний период, и высвободившиеся средства можно использовать для проведения ремонта в других муниципальных образованиях.

Наибольшее количество работ в рамках программы капремонта, как и прежде, выполняется по крышам. Состояние этих конструктивных элементов достаточно плачевное, поскольку в девяностые и двухтысячные годы крышам уделялось недостаточно внимания управляющими организациями. Кроме того, от состояния кровель зависит состояние остальных конструктивных элементов дома – фасадов, сетей, фундаментов. В 2021 году работы на крышах пройдут в четырёхстах тринадцати домах.

Отдельно стоит сказать о замене лифтового оборудования. В 2020 году будет произведена замена ста тридцати трёх лифтов в шестидесяти четырёх МКД. А на период 2021-2022 годов правительством края утверждена программа ускоренной замены лифтов – это дополнительно пятьсот подъёмников к шестидесяти трём «плановым». Мы уже провели аукционы и определили подрядчиков, которые займутся заменой двухсот пятидесяти лифтов, ранее включённых в план капремонта на 2021 год, уже проводится техническое обследование оборудования, ведётся проектирование.

В целом, планы на 2021 год очень оптимистичные. Жители Приморья увидят, что программа капитального ремонта реально работает, а взносы, которые они платят, позволяют своевременно обновлять жилой фонд, что является одной из задач государственной программы «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

- Повлияли ли на сроки работ по капремонту жилого фонда тайфуны, обрушившиеся на Приморье в сентябре? Есть ли в крае повреждённые стихией дома, которым срочно требуется капитальный, а не авариный ремонт?

- В результате тайфунов «Майсак» и «Хайшен» повреждено порядка ста пятидесяти кровель и фасадов во Владивостоке, однако в большинстве случаев площадь повреждений была незначительной. Сильно пострадали кровли на одиннадцати домах в Хасанском районе и на четырёх – в Надеждинском. По закону проведение неотложного, аварийного ремонта – это обязанность муниципалитетов, в то время как Фонд капремонта выполняет плановые работы. Однако, в случае принятия решения собственниками или муниципальными властями, капитальный ремонт может быть перенесён на более ранний срок. То есть муниципалитеты принимают неотложные меры по обеспечению сохранности МКД, а Фонд выполняет работы в рамках плановой деятельности. Например, по Владивостоку мы в 2021 году возьмём на себя обязательства по капремонту кровель восьми домов, пострадавших от тайфунов.

- Какие факторы влияют на стоимость работ по капитальному ремонту? Происходит ли удорожание применяемых материалов, например, из-за колебаний курса валют?

- При проведении работ мы используем только отечественные материалы, рекомендованные для капитального ремонта МКД. Фонд ограничен в стоимости тех или иных видов работ соответствующим постановлением правительства Приморского края: мы не имеем права самостоятельно устанавливать стоимость планируемого ремонта. При подготовке проекта капремонта сметная документация обязательно проходит независимую экспертизу. Кроме того, на этапе проведения и приёмки работ представители жильцов дома и управляющей организации могут проверить соответствие расценок реально выполненным работам. Ежегодно расходование средств Фондом проходит проверку со стороны органов прокуратуры и Федерального казначейства.

- Один из самых объёмных видов работ по капремонту – замена лифтов. Каков срок гарантии на новые подъёмники?

- В 2020 году Фондом будет произведена замена ста тридцати трёх лифтов, в 2021 году – двухсот восьмидесяти семи лифтов. Работы по программе 2020 года активно ведутся – подрядчики получили оборудование и устанавливают его. Контроль за ходом работ осуществляют специалисты Фонда. По программе 2021 года, как я уже сказал, активно ведётся проектирование. Рассчитываем, что подрядчики смогут приступить к работам в начале февраля.

Гарантийный срок на новое лифтовое оборудование, как и на все виды работ, выполняемые Фондом, составляет пять лет. Если в этот период в работе лифта будут выявлены какие-то недостатки, подрядчик исправит их за свой счёт. В свою очередь, жители вправе принять решение об установке видеокамер в кабине лифта, чтобы предотвратить случаи вандализма.

Лифты, установленные ранее в рамках программы капремонта, серьёзных нареканий не вызывают. У каждого подъёмника есть эксплуатирующая организация, которая оперативно устраняет недостатки. Новое лифтовое оборудование поставляется в Приморье с нескольких заводов России и Белоруссии, имеет соответствующие сертификаты. Лебёдки и двигатели – как правило, итальянского производства. Это очень качественное оборудование.

- Есть некий стереотип, что по программе капремонта обновляют в основном старые дома постройки пятидесятых-шестидесятых годов прошлого века. Может ли капремонт быть проведён в доме постройки 2000 года – и от каких факторов это зависит?

- Состояние домов абсолютно разное. Могу сказать, что кровли и инженерные сети домов, построенных в девяностых годах, зачастую находятся в худшем состоянии, чем конструктивные элементы в домах более ранней постройки. Поэтому возраст дома – не самый существенный фактор. Важнее, как дом обслуживался управляющей организацией. Если она производит ежегодный текущий ремонт, весеннее и осеннее обследование домов, следит за состоянием сетей, то при капитальном ремонте такие дома требуют меньших затрат.

- Из-за пандемии COVID-19 многие организации ЖКХ перешли на работу с гражданами в дистанционном режиме. Какие меры по развитию онлайн-сервисов предпринял региональный Фонд капремонта МКД?

-В начале 2020 года мы открыли дополнительные окна в абонентском отделе, куда люди обращались лично. Однако пандемия наложила свой отпечаток, и сейчас общение с абонентами максимально переведено в дистанционный режим – это письменные обращения, телефонные звонки, вопросы через сайт Фонда fkr25.ru и социальные сети. Количество таких обращений возросло в разы, поэтому сотрудники абонентского отдела ориентированы на максимально оперативный ответ: на девяносто процентов обращений ответ даётся в течение суток-двух. Мы увеличили количество телефонных номеров, по которым собственники жилья могут дозвониться и получить консультацию. Кроме того, приморцы активно обращаются к нам через инстаграм prim_kapremont – на все комментарии реагируем, даём обратную связь. Считаю, что самый активный строительный контроль – это жители Приморья, собственники жилья.

- Как изменилось в 2020 году соотношение домов, аккумулирующих взносы на спецсчёте, и тех, кто платит в «общий котёл»? С какой категорией МКД проще работать региональному оператору?

- Из одиннадцати тысяч домов, включённых в региональную программу капремонта, около одной тысячи ста МКД аккумулируют взносы на спецсчетах. Есть тенденция к замедлению перехода на спецсчета – на мой взгляд, это объясняется необходимостью самостоятельно решать организационные вопросы, связанные с выставлением квитанций, претензионной работой, выбором подрядчика и приёмкой работ. Нередко у домов, находящихся на спецсчёте, возникают проблемы с собираемостью взносов – если она в течение полугода составляет менее пятидесяти процентов, МКД может быть принудительно переведён на уплату взносов в «общий котёл». Есть примеры, когда за счёт взносов на капремонт проводятся работы, не входящие в перечень по капремонту – такие факты становятся предметом реагирования Государственной жилищной инспекции Приморского края.

В целом работа с Фондом более прозрачна для собственников жилья и даёт ряд преимуществ, в том числе – в части гарантийных обязательств. В то же время, у собственников есть право переводить дом с «общего котла» на спецсчёт, и наоборот. В первом случае переход займёт около года, во втором – около месяца.

Фото автора

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.