Новый формат сервиса от энергетиков

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«Дальневосточная энергетическая компания» открыла единый центр оплаты услуг ЖКХ в Уссурийске
ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК, входит в группу «РусГидро») продолжает вводить в городах Приморья современные технологии оплаты услуг ЖКХ. Накануне старта V Восточного экономического форума (ВЭФ) председатель правления – гендиректор ПАО «РусГидро» Николай ШУЛЬГИНОВ, врио вице-губернатора Елена ПАРХОМЕНКО и гендиректор АО «ЭСК РусГидро» Владимир КИМЕРИН в ходе телемоста из Владивостока запустили в работу Единый расчетно-информационный центр (ЕРИЦ) в городе Уссурийске.
В Приморском крае это уже третий высокотехнологичный центр для обслуживания потребителей коммунальных ресурсов ПАО «ДЭК». В январе текущего года центры открылись во Владивостоке и Артеме. Новый центр будет обслуживать более 70 тыс. жителей Уссурийского городского округа.
«РусГидро» не только развивает качество предоставления услуг, но и повышает уровень комфорта городской среды», - заявил в ходе церемонии открытия нового центра Николай Шульгинов.
При создании ЕРИЦ учтены все последние требования законодательства. В рамках реализации федеральной программы «Доступная среда» в Центре созданы условия для комфортного обслуживания людей с ограниченными возможностями и маломобильных граждан. В соответствии с федеральной программой «Цифровая экономика» ЕРИЦ оснащен самым передовым оборудованием, с помощью которого можно самостоятельно получить информацию по всему спектру услуг.
Как подчеркнула в своем выступлении Елена Пархоменко, единые расчетно-информационные центры «РусГидро» являются эталоном качества обслуживания граждан для других компаний. ЕРИЦ, отвечающий всем современным требованиям и стандартам, предоставляет широкий спектр способов оплаты электроснабжения и содержания жилых помещений.
Также посетителям предлагают дополнительные сервисы по установке и обслуживанию приборов учета электроэнергии и проведению электротехнических работ. Специалисты ЕРИЦ предоставят всем обратившимся консультации по вопросам оплаты электроэнергии, состоянию лицевых счетов, передаче показаний приборов учета, осуществят сверку начислений и оплат. В перспективе ДЭК планирует выполнять начисления и принимать платежи и за другие жилищно-коммунальные услуги.
В режиме свободного доступа здесь можно воспользоваться компьютером, чтобы войти в «Личный кабинет», передать показания прибора учета, распечатать платежный документ и при необходимости зарядить мобильное устройство. Для маленьких посетителей оборудован детский уголок с наборами для рисования и современным интерактивным столом.
На территории ЕРИЦ размещена электрическая зарядная станция, предполагающая заправку двух электромобилей одновременно. Сеть электрозаправочных станций, отвечающих международным требованиям безопасности заправки электромобилей, была введена в работу 3 сентября группой «РусГидро» в городах Владивосток, Артем и Уссурийск, где этот вид транспорта с каждым годом набирает все большую популярность.
Всего по программе развития современных способов оплаты услуг ЖКХ Группа РусГидро к концу 2020 года планирует открыть 14 единых расчетно-информационных центров в Дальневосточном федеральном округе. В настоящее время уже действуют 6 таких центров в Сахалинской, Амурской областях, Хабаровском крае и Приморье.
Досье "Золотого Рога": «РусГидро» – крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации в РФ и Республике Армения. Группа обеспечивает три четверти выработки электроэнергии Дальнего Востока, являясь основным источником энергоснабжения в ДФО. ПАО «ДЭК» является гарантирующим поставщиком и единым закупщиком электроэнергии во II неценовой зоне, ежегодно поставляет потребителям на розничном рынке более 23 млрд кВт.ч электроэнергии, из этого объема около 25% отпускается населению. ДЭК также осуществляет корпоративное и стратегическое управление собственными активами - АО «Дальневосточная генерирующая компания», АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», ремонтно-сервисными и непрофильными дочерними и зависимыми обществами.
На фото: ЕРИЦ в Уссурийске - это уже третий высокотехнологичный центр для обслуживания потребителей комму-
нальных ресурсов ПАО «ДЭК» в Приморье.
Фото автора
Сергей КУЗЬМИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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