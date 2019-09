FESCO ложится на азиатский курс

Транспортная группа FESCO (базовая компания – ПАО «Дальневосточное морское пароходство», ДВМП) в рамках V Восточного экономического форума (ВЭФ) подписала ряд соглашений с азиатскими партнерами.

Так, FESCO и корейская логистическая компания UNICO Logistics Co. договорились развивать сервис ускоренной доставки транзитных грузов из Японии и Республики Корея в Европу через Россию по Транссибирской магистрали. Соответствующее соглашение о намерениях стороны подписали в рамках V Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Целью соглашения является укрепление взаимовыгодного сотрудничества между FESCO и UNICO, которая является одним из крупнейших экспедиторов на рынке перевозок между Японией, Республикой Корея и Европой и обладает широкой экспертизой для развития рынка транзитных перевозок», - поясняет российская компания.

UNICO Logistics Co. - логистический оператор, осуществляющий железнодорожные контейнерные перевозки, автоперевозки из Европы в страны АТР и обратно, доставку негабаритных грузов, складские услуги, а также полный спектр транспортных услуг, включая таможенное оформление.

FESCO совместно с АО «РЖД Логистика» («дочка» ОАО «РЖД») в мае этого года запустили сервис ускоренной доставки транзитных грузов Trans-Siberian LandBridge из Японии в Европу, позднее расширив его на Республику Корея.

«Сотрудничество с UNICO открывает для нас новые перспективы и самые широкие возможности для привлечения грузоотправителей в рамках нашего сервиса Trans-Siberian Landbridge», - сказал президент FESCO Александр ИСУРИН.

Досье "Золотого Рога": FESCO - один из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе принадлежат ПАО «Владивостокский морской торговый порт», железнодорожный оператор «Трансгарант», 75% минус 1 акция акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка». В управлении FESCO - порядка 40 тыс. контейнеров. В составе флота - 20 транспортных судов, в основном работающих на собственных морских линиях.

Также FESCO и китайские логистические компании Best Ship Energy Management Co. Ltd. и Zhe Jiang Rui Neng Ocean Shipping Co. Ltd. договорились развивать интермодальные перевозки сжиженного природного газа (СПГ) в танк-контейнерах с Дальнего Востока России в Китай. Соответствующее трехстороннее соглашение о намерениях стороны подписали рамках ВЭФ.

Используя имеющийся опыт и компетенции, FESCO разработает логистические схемы поставки СПГ в танк-контейнерах с российского Дальнего Востока в Китай. Для перевозки в северные провинции будут задействованы регулярные сухопутные маршруты, а в центральные и южные - перевозки будут осуществляться морскими сервисами. FESCO также готова предоставить для перевозок свой подвижной состав и транспортный флот. Китайские компании со своей стороны обеспечат парк танк-контейнеров, а также займутся сбытом СПГ на территории Китая.

«В перспективе стороны рассматривают возможность расширения географии совместных перевозок СПГ и на другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)», - отметили в FESCO.

Zhe Jiang Rui Neng Ocean Shipping Co. Ltd. - логистическая компания, основанная в 2018 году и специализирующаяся на внутренних водных, а также международных грузовых перевозках. Компания сфокусирована на развитии доставки СПГ в танк-контейнерах. Best Ship Energy Management Co. Ltd. основана в 2015 году в зоне свободной торговли Чунцин. Компания специализируется на доставке СПГ в качестве топлива для автомобилей, судов и автозаправочных станций.

На фото: У президента FESCO (слева) на ВЭФ был насыщенный график.

Фото автора

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.