Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Лазейка в двухметровом заборе
Свободная таможенная зона (СТЗ) – особая преференция, доступная резидентам территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ)
Она дает право ввозить иностранные товары без уплаты таможенных пошлин, налогов. Предполагалось, что данная преференция будет пользоваться спросом у резидентов особых режимов, поскольку СТЗ экономически выгодно применять практически для любого инвестиционного проекта, предполагающего ввоз иностранных товаров для его реализации. Однако, как показывает практика, – свободная таможенная зона не снискала популярности.
Первые свободные таможенные зоны появились на Дальнем Востоке еще в 2016 году. Преференцией воспользовались две компании – «Судостроительный комплекс «Звезда» (ТОР «Большой Камень»), реализующая масштабный инвестиционный проект по созданию судоверфи и «Газпромпереработка Благовещенск» (ТОР «Свободный»), строящая Амурский газоперерабатывающий завод. Затем СТЗ «распробовали» резиденты Свободного порта. Первой стала компания из Владивостока – «О. Русский». Последующие три зоны, созданные в рамках СПВ, также имеют приморскую прописку – это компании «РосКор», «Промышленный парк Уссурийский» и «Аквапарк «Теплое море». В этом году впервые процедура свободной таможенной зоны была применена в Сахалинской области. СТЗ была оформлена рыбокомбинатом «Островной» в рамках ТОР «Курилы».
По данным Дальневосточного таможенного управления, благодаря СТЗ, в прошлом году резидентам особого режима удалось сэкономить почти 11 млрд рублей. Основные категории товаров, помещаемые резидентами под таможенную процедуру СТЗ, – это листовой прокат из углеродистой стали, трубы, фитинги, грузовые автомобили, полимеры этилена в первичных формах. Товары в основном ввозились из Китая (44%), Республики Корея (34%), Германии (8%). В 2018 году сумма предоставленных льгот по уплате таможенных платежей для резидентов СПВ и ТОР увеличилась в шесть раз. Так, в 2017 году резидентам предоставлено освобождений от уплаты таможенных платежей на сумму 1,63 млрд рублей.
По данным Корпорации развития Дальнего Востока, в настоящее время в качестве резидентов ТОР зарегистрированы 406 компаний, а резидентов СПВ – 1449. Однако свободных таможенных зон на Дальнем Востоке создано всего 14. Эксперты выделяют две основные причины непопулярности режима. Первая связана с тем, что концептуально СТЗ подходит только компаниям, которые производят продукцию на экспорт, поскольку именно в этом случае предполагается ее беспошлинный вывоз. Вторая – перегруженная процедура по обустройству таможенной зоны, как в финансовом плане, так и в бюрократическом. По разным оценкам, СТЗ может обойтись компании от 5 до 50 млн рублей – в зависимости от размеров участка.
Еще один нюанс, который выделяют эксперты, – это появление режимного объекта на территории резидента, что может также создавать определенные неудобства. В силу высокой стоимости создания и оборудования СТЗ, преференцией пользуются, главным образом, крупные капиталоемкие предприятия, в то время как малый и средний бизнес остается вне игры.
«Оборудование зоны свободного таможенного контроля – дорогостоящее удовольствие. Когда мы приступили к этой процедуре, еще предъявлялись стандарты к ограждению – забор вокруг СТЗ не мог быть ниже 2,2 метров. На нашей территории был установлен двухметровый забор, и для того, чтобы соблюсти все требования, нам пришлось возводить еще один – буквально строить забор внутри забора. Дооборудовали зону контрольно-пропускным пунктом, дополнительными камерами видеонаблюдения. Все это обошлось нам примерно в 5 млн рублей. Поэтому нет ничего удивительного в том, что большинство резидентов СПВ и ТОР не спешат с оформлением СТЗ. Режим еще требует доработки», – считает резидент особого режима.
По словам исполнительного директора Ассоциации резидентов ТОР и СПВ Дениса ГАРИНА, уже неоднократно предлагалось исправить ряд недоработок.
«В законе есть моменты, которые позволят уйти от обустройства зон таможенного контроля и перейти к электронному документо-
обороту. И резиденты даже готовы взять на себя создание соответствующей информационной системы. Главное – подвести техническую базу, которая бы позволяла работать с таможней и передавать ей в электронном виде все необходимые отчеты и документы. Минвостокразвития дало добро на такой эксперимент и создало внутренний приказ, однако таможня инициативу не подхватила, и процедура осталась без изменений. Никаких упрощений или реформ не происходит, и резиденты давно уже устали жаловаться на создавшуюся ситуацию. И если российские инвесторы с трудом разбираются в тонкостях создания СТЗ, то что говорить об иностранцах? Пока подобные инициативы будут тормозиться, зоны свободного таможенного контроля так и останутся единичными».
Наталья КОМИССАРОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Лазейка в двухметровом заборе
- В Приморье ремонт дороги до Находке должны начать в апреле
- УК как проводник на фондовом рынке
- Приморье претендует на глобальный центр притяжения
- В Приморье появилась сеть электроАЗС
- Инвестиции до сизо доведут
- Меняем перспективы на достойные зарплаты
- Из Приморья с любовью
- Дальний Восток: перемены на инвестфронте
- Лесные деформации исправят цифровизацией
Новости раздела
- В Приморье продолжается ликвидация последствий сильных августовских дождей
- Лазейка в двухметровом заборе
- В Приморье ремонт дороги до Находке должны начать в апреле
- Во Владивостоке 500 млн рублей пустили на строительные леса и фасады
- УК как проводник на фондовом рынке
- Проклятье 159-й статьи
- Урожай, переживший проливные дожди, привезут на главную ярмарку Владивостока
- Уникальный сервис запущен в столице ДФО
- Укрепляя позиции, развивая Дальний Восток
- От перемены мест мешаемых…
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Водителей-дальнобойщиков уже в ближайшие годы начнут выкидывать на обочину
- На острове Русском построят громадный аквапарк
- Районный коэффициент снизят, но зарплаты не упадут – администрация Приморья
- Аналитики: Доллар может рухнуть уже завтра
- Председатель Центробанка ответила на вопрос газеты "Золотой Рог"
- Трутнев одернул "Аэрофлот"
- Приговор бывшему ректору ДВФУ огласят в октябре
- Во Владивосток хочет летать "Лучшая авиакомпания в мире"
- На ВЭФ во Владивостоке подписано 270 соглашений на сумму 3,4 трлн рублей
- Партизанская ГРЭС готова к зиме на 70%