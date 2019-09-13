В Приморье продолжается ликвидация последствий сильных августовских дождей

Объекты ЖКХ и энергетики в пострадавших районах работают в штатном режиме, проезд восстановлен ко всем населенным пунктам

О ходе работ доложили губернатору Олегу Кожемяко на заседании оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям в пятницу, 13 сентября.

Как доложили руководители профильных ведомств, объекты ЖКХ и энергетики в пострадавших районах работают в штатном режиме, проезд восстановлен ко всем населенным пунктам.

«Еще продолжаются работы на дороге в поселок Безверхово, там идет подсыпка и уплотнение дорожного полотна», – уточнил начальник отдела департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморья Владимир Богачев.

Губернатор распорядился сосредоточить усилия глав муниципалитетов и дорожных служб на восстановлении дорог до наступления холодов.

«Направим на эти цели дополнительные средства, и ваша задача максимально привести в порядок дороги», – заявил Олег Кожемяко.

Он поблагодарил всех, кто принимал участие в ликвидации последствий стихии, отметив, что самый тяжелый период пройден.

«Сейчас нужно продолжить работу по оказанию адресной помощи населению, особенно пожилым, одиноким, закупке стройматериалов, уборке территорий – возможности для этого есть, режим ЧС продолжает действовать», – обозначил глава края.

Обратил внимание Олег Кожемяко и на приближение пожароопасного периода и отопительного сезона.

«Параллельно восстановительным работам занимайтесь окашиванием территорий, созданием минерализованных полос. Берем под контроль обеспечение населения дровами», – пояснил губернатор.

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)