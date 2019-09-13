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В Приморье продолжается ликвидация последствий сильных августовских дождей

13 Сентября 2019, 14:22 | Приморье
Объекты ЖКХ и энергетики в пострадавших районах работают в штатном режиме, проезд восстановлен ко всем населенным пунктам
 
О ходе работ доложили губернатору Олегу Кожемяко на заседании оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям в пятницу, 13 сентября.
 
Как доложили руководители профильных ведомств, объекты ЖКХ и энергетики в пострадавших районах работают в штатном режиме, проезд восстановлен ко всем населенным пунктам.
 
«Еще продолжаются работы на дороге в поселок Безверхово, там идет подсыпка и уплотнение дорожного полотна», – уточнил начальник отдела департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморья Владимир Богачев.
 
Губернатор распорядился сосредоточить усилия глав муниципалитетов и дорожных служб на восстановлении дорог до наступления холодов.
 
«Направим на эти цели дополнительные средства, и ваша задача максимально привести в порядок дороги», – заявил Олег Кожемяко.
 
Он поблагодарил всех, кто принимал участие в ликвидации последствий стихии, отметив, что самый тяжелый период пройден.
 
«Сейчас нужно продолжить работу по оказанию адресной помощи населению, особенно пожилым, одиноким, закупке стройматериалов, уборке территорий – возможности для этого есть, режим ЧС продолжает действовать», – обозначил глава края.
 
Обратил внимание Олег Кожемяко и на приближение пожароопасного периода и отопительного сезона.
 
«Параллельно восстановительным работам занимайтесь окашиванием территорий, созданием минерализованных полос. Берем под контроль обеспечение населения дровами», – пояснил губернатор.
 
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
 
 
 
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Теги: жкх  кожемяко 



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