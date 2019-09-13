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В Приморье ремонт важнейшей автомагистрали должны начать в следующем апреле
13 Сентября 2019, 08:40 | Приморье
В этом году дорожники отремонтируют 13 километров наиболее разрушенных участков трассы до Находки
Ход ремонта дорог и возведения одного из мостов на автомобильной трассе Артем–Находка проверил губернатор Приморья Олег Кожемяко в ночь на четверг, 12 сентября.
Ранее губернатор края рекомендовал главам муниципалитетов Приморья и дорожным службам для удобства жителей максимально сместить работы на объектах на ночное время. Исполнение своего поручения он проверил вместе с директором профильного департамента администрации края и руководителем территории. На этот раз осмотрел участки трассы Артем–Находка и строящийся мост через реку Лобога.
Новое 72-метровое искусственное сооружение у поселка Смоляниново на 49-м километре трассы возведут на месте аварийной конструкции к маю следующего года. После спада воды от прошедших в крае ливневых дождей, восстановления объезда и дорожного полотна на этом участке активно ведутся работы по созданию мостового перехода.
«Посмотрели, как идут работы по мосту через Лобогу, в ночную смену строители проводят зачистку под укладку плит. С завтрашнего дня начнется укладка опорных балок. Надеюсь, что в техническом исполнении до нового года этот мост должны поставить. Дальше посмотрим, как будет обстоять ситуация по проезду», – прокомментировал по итогам осмотра Олег Кожемяко.
В этом году дорожники основательно отремонтируют 13 километров наиболее разрушенных участков трассы до Находки. Сейчас ведутся работы по вскрытию пучин до глубины 90 сантиметров. Далее будет проведена засыпка скальником, щебнем и потом двойная укладка асфальта, что даст возможность привести дорогу в нормативное состояние на долгосрочный период, минимум на 5 лет.
«Проведение всех экспертиз, подготовку документов, конечно, затянули. Но в начале сентября вышли компании с набором необходимой техники, технологиями. На следующий год уже заложены денежные средства и проведены подготовительные работы, чтобы начать ремонт ещё 12 километров дороги не в сентябре, а в апреле», – подчеркнул Губернатор.
Отмечено, что уже на следующей неделе на объекте будут трудиться четыре комплексные бригады, чтобы вовремя выполнить весь объем работ.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
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