"Семейные ценности" привели на скользкую дорогу. Железную

Вокруг компании «Аттис Энтерпрайс» разворачивается очередной скандал

Угольной компанией «Аттис Энтерпрайс», ведущей перевалку угля на мысе Астафьева, занялись следователи. В 2020 году компания была поймана на серьезном нарушении - строительстве железнодорожных подъездных путей к своему причалу, не имея на это никаких разрешений. Ветка была введена в эксплуатацию ещё в 2013 году без заключения строительной экспертизы, а значит, и без соблюдения необходимых норм, и все эти годы незаконно использовалась с риском для людей и для окружающей среды.

Сейчас следователи выясняют, кто разрешил использовать 153 метра железнодорожного полотна без необходимых для этого документов, и ищут мотивы, которыми руководствовались ответственные лица РЖД, закрывая глаза на это нарушение.

Именно поэтому в апреле 2020 года сразу после получения результатов экспертизы Следственного комитета администрация Находки отозвала все свои разрешения на строительство и эксплуатацию путей. Но для «Аттис Энтерпрайс» - решение администрации, видимо, не указ, и она продолжила использовать свою «личную железную дорогу».

Тогда юристы, представляющие администрацию города, пошли в Арбитражный суд Приморского края с требованием признать объект самовольной постройкой, изъять его у хозяев и снести. Но не тут-то было. Этот иск попал в шестой судебный состав Арбитражного суда Приморского края. На первый взгляд, что ж такого? А вот что. Практически все иски в отношении «Аттис Энтерпрайс» и аффилированной с ней компании ООО «Портовые услуги» волшебным образом оказываются именно в этой инстанции. А ее возглавляет Анна Александровна ЛОШАКОВА. И вот тут начинается самое интересное.

Анна Лошакова приходится матерью Марии САВОН, в девичестве - также ЛОШАКОВОЙ. Мария Евгеньевна в свою очередь является юристом ООО «Портовые услуги», которое и строило те самые пути, и регулярно представляет компанию в процессах, которые рассматривают судьи из того самого шестого судебного состава краевого Арбитража.

Дальше - больше. С компаниями «Аттис Энтерпрайс» и «Портовые услуги» Марию Лошакову связывают не только деловые отношения - ее супруг Виталий САВОН работает на обе фирмы и также представляет их в суде. В схемке задействована и младшая дочь судьи Лошаковой - Ирина. Вместе с мужем сестры Виталием Савоном она владеет юридической компаний «Аверс», которая тоже обслуживает интересы «Аттиса» и «Портовых услуг».

Обе эти вышеупомянутые компании полностью принадлежат ООО «Портовый холдинг», которое, в свою очередь, является учредителем благотворительного фонда «Находка», членом попечительного фонда которого является все тот же Виталий Савон.

Фонд уже полтора года действует в Находке. Основным вектором работы некоммерческой организации является поддержка проектов, направленных на улучшение экологических условий. Реально ли фонд улучшает экологию города или это просто повод не переходить на дорогостоящие технологии перевалки угля - сложно сказать. Одно известно точно: стивидорные компании, входящие в фонд, обещали отчислять в него по 20 рублей с каждой отгруженной тонны угля, а куда пойдут эти деньги, будут решать горожане. Однако выяснилось, что суммарный грузооборот шести терминалов, являющихся участниками благотворительного процесса, за 2019 год составил 13 165 800 тонн, а отчисления в фонд - 136 576 603 рубля. А это в пересчете на тонну почти вдвое меньше обещанных 20 рублей.

Кроме того, по информации «Спарк-Интерфакс», поступления от текущих операций за 2019 год для фонда «Находка» составили 49 438 000 рублей. Интересно, почему система не отразила остальные 87 миллионов рублей, которые, как следует из данных официального сайта фонда, были перечислены стивидорами? В довершение всего отметим, что изначально фонд был зарегистрирован как «Экологический фонд «Находка». В 2019 году слово «экологический» из названия испарилось...





Это небольшое отступление только усиливает очевидный факт: родственные узы прочно связали семью юристов с бизнесом по перевалке угля, тем самым впрямую заинтересовали их в благополучии «Аттис Энтерпрайс». И все бы ничего, вот только участие в этой схеме родственницы-судьи напрочь лишает эти связи благообразия. Налицо - семейный подряд, причем не особо скрываемый и использующий методы, с трудом сочетающиеся с современными представлениями о праве и законности.

Специфические методы ведения бизнеса становятся более понятны при изучении учредителей и основных интересантов «Аттис Энтерпрайс». По данным системы «Спарк-Интерфакс», единственным учредителем предприятия является московская структура ООО «Портовый холдинг». В свою очередь «Портовый холдинг» на 51% принадлежит Артему КОЗОВОМУ - сыну олигарха Геннадия КОЗОВОГО, занимавшего в 2019 году 105-е место в российском списке Forbes c состоянием в 950 млн рублей.

В свою очередь, Геннадий Козовой является экс-главой «Распадской угольной компании», печально известной трагедией на шахте Распадской в 2010 году, когда погибли 90 шахтеров. Тогда родственники погибших открыто говорили, что причиной трагедии стала патологическая жадность хозяев предприятия, выжимавших из недр максимум, наплевавших на безопасность производства.

Не хотелось бы, чтобы самоуправство и несоблюдение элементарных норм безопасности привели бы к подобной трагедии в Находке. Ведь построенный без учета нормативов и без всякого контроля проезд продолжает семь лет(!) функционировать и в огромных количествах транспортировать опасный для экологии Приморья и здоровья людей уголь. При этом «Портовый холдинг» продолжает выходить сухим из воды, кажется, не без активного участия вышеописанного семейно-юридического подряда.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.