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Более 100 беспроцентных кредитов на зарплаты выдали предпринимателям Приморья

13 Мая 2020, 15:35 | Приморье

Сотни представителей малого и среднего бизнеса Приморья, работающих в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях, смогли получить дополнительный «зарплатный ресурс» и отсрочить выплаты по обязательным платежам. Об этом Губернатору края Олегу Кожемяко доложили в рамках рабочего совещания в среду, 13 мая. 

Как отметила министр экономического развития Приморья Наталья Набойченко, в числе мер поддержки бизнеса – беспроцентные кредиты на заработную плату.

«На сегодняшний день индивидуальные предприниматели и малый бизнес из сфер, которые наиболее пострадали в сложившейся ситуации, подали 356 заявлений на кредиты под 0%. Выдано уже 112 кредитов на сумму 280 миллионов рублей. Реструктуризаций действующих кредитов заявлено 1 177, проведено более 600 на сумму 1,9 миллиарда рублей. Что касается населения, то 12 тысяч человек обратилось за реструктуризацией действующих кредитов на 3,2 миллиарда рублей», – обозначила она.

Воспользоваться «нулевыми» кредитами могут индивидуальные предприниматели, микро- и малый бизнес. Еще одна категория, которую по поручению Президента решено поддержать, – средние и крупные предприятия. Срок ведения деятельности компании должен составлять не менее года в отраслях, которые признаны наиболее пострадавшими из-за коронавируса.

 

Олег Кожемяко поручил минэкономразвития Приморья провести селекторы со всеми муниципальными образованиями, дав разъяснения по всем имеющимся мерам поддержки бизнеса. Муниципальные администрации, в свою очередь, проведут соответствующую работу с предпринимателями на местах.

«Наша работа подразумевает три направления. Первое – это борьба с коронавирусом. Второе – исполнение Указа Президента по поддержке граждан. Третье – поддержка предприятий», – обратился Губернатор к главам территорий.

Чтобы ознакомиться со всеми антикризисными мерами и послаблениями для бизнеса в условиях коронавируса (как федеральными, так и краевыми), можно воспользоваться разделом «COVID-19.Информация для бизнеса» на сайте краевого центра «Мой бизнес», а также на странице Уполномоченного по правам предпринимателей Приморья. Обратиться за консультацией можно по номеру «горячей линии» краевого минэкономразвития: +7 (908) 972-65-00.

Напомним, на совещании 11 мая Президент России Владимир Путин подчеркнул, что смысл государственной помощи бизнесу заключается в сохранении занятости и заработных плат.

«Мы поддерживали и будет поддерживать бизнес, но в первую очередь помогать тем, кто думает о своих коллективах. Повторю еще раз, смысл государственной поддержки в том, чтобы стимулировать бизнес сохранять рабочие места и заработную плату сотрудников», – заявил глава государства.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: малый бизнес  кредиты  банки  коронавирус 



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