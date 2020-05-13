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Строгий режим: Во Владивостоке и Уссурийске закрывают магазины за нарушение санитарных правил
Более 5,5 тысячи административных протоколов оформлено в отношении нарушителей режима повышенной готовности в Приморье. Работа нескольких предприятий торговли и бытового обслуживания уже приостановлена. Об этом заявил Губернатор края Олег Кожемяко в ходе заседания Законодательного Собрания в среду, 13 мая.
По словам главы региона, с начала введения в Приморье режима повышенной готовности оформлено 5 448 административных протоколов в отношении нарушителей, включая физических лиц, 4 685 из них направлены в суды, где рассмотрено 511 дел.
«Уже приостановлена работа нескольких предприятий торговли и бытового обслуживания во Владивостоке и Уссурийске», – уточнил Олег Кожемяко.
Проверки активно велись в праздничные выходные. Так, во Владивостоке с 9 по 11 мая во Владивостоке проверено 450 организаций торговли, 44 парикмахерских салонов, 392 единицы пассажирского общественного транспорта, в том числе такси. Составлено 78 административных материалов о нарушениях. Так, в Первомайском районе в зоомагазине, обувной мастерской, минимаркете и на других торговых предприятиях отсутствовали разметка для соблюдения социальной дистанции, антисептик для покупателей на входе и графики санобработки помещений.
«Специалисты оформляют акты осмотра на основании распоряжения Губернатора от 18 марта и передают их в Роспотребнадзор, где проводится проверка. После этого Роспотребнадзор передает свои административные протоколы в суд для закрытия организаций-нарушителей на 90 дней», – пояснили в городской администрации.
В Уссурийске с 9 по 11 мая проверка проведена на 857 предприятиях торговли и бытового обслуживания, выявлено 447 нарушений санитарных правил. В подавляющем большинстве владельцы магазинов и парикмахерских сразу устраняли недостатки, что показывали повторные проверки.
На злостных нарушителей материалы были направлены в Роспотребнадзор. В их числе магазины «Камчатский краб» (ИП Улеш К.А.), «Бытовая техника» (ИП Луканин Р.С.), «Энергодом» (ИП Кудря Р.В.). В отношении этих предпринимателей вынесены протоколы о временном запрете их деятельности.
«Все протоколы составлены по статье 63.2 КоАП “Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения”. Санкция статьи предусматривает штраф от до 20 тысяч рублей либо приостановление деятельности до 90 суток. Наказание для предпринимателей вынесет суд», – рассказали в территориальном отделе теруправления Роспотребнадзора по Приморскому краю в Уссурийске.
В Находке с начала действия режима повышенной готовности проверено 2006 торговых точек и 334 предприятия бытового обслуживания. Выписано 64 протокола. В Артеме с 28 марта проверено 1239 объектов (включая места отдыха и автотранспорт) и 1819 граждан, составлено 235 административных протоколов.
В Роспотребнадзоре напомнили, что магазины, предприятия бытового обслуживания и иные организации, которые посещает большое количество людей, должны усилить меры по соблюдению дезинфекции.
«Вирус на разных поверхностях сохраняет свою активность до 3 часов. Поэтому только при регулярной дезобработке, соблюдении санитарных правил руководители предприятий могут обезопасить своих посетителей от угрозы заражения», – отметили в ведомстве.
Олег Кожемяко добавил, что соответствующие рейды будут продолжены до улучшения эпидобстановки.
«Мы добиваемся перелома в лучшую сторону. Делаем все, чтобы эпидемиологическая обстановка менялась. Многое зависит от самих приморцев. От того, как соблюдается самоизоляция, “социальная дистанция”, масочный режим, от того, насколько мы требовательны друг к другу и организациям, работающим в сфере торговли, продовольствия. Сегодня мы стоим у черты, где любое неверное решение может привести к тому, что вся работа, которая велась в течение последнего месяца, окажется напрасной. Нужно набраться терпения. Предстоящие дни до понедельника будут определяющими. Поэтому нельзя расслабляться», – подчеркнул ранее глава Приморья.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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