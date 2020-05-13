В Приморье на судоверфи "Звезда" спущен на воду первый российский танкер типа "Афрамакс"

Мощный танкер нового поколения предназначен для перевозки нефти в неограниченном районе плавания. Судно спроектировано с соблюдением высоких стандартов по экологической безопасности. Главная и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционном, так и на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе, что соответствует новым мировым экологическим стандартам.

Длина судна – 250 метров, ширина 44 метра, дедвейт 114 тысяч тонн, скорость 14,6 узлов, ледовый класс ICE-1А. В портфеле «Звезды» уже 12 заказов на суда такого типа.

Спуск на воду первого судна на «Звезде» - операция уникальная. Танкер «Афрамакс» был спущен на воду с помощью транспортно-передаточного дока «Вымпел» - одного из самых крупных в России. Подготовка к спуску заняла почти сутки. За это время танкер накатили судопоездом с открытого тяжелого достроечного стапеля на плавучий док, а затем вывели в акваторию.

История строительства танкеров данного типа началась с визита Президента РФ Владимира Путина на ССК «Звезда» в сентябре 2017 года – именно тогда состоялось подписание пакетного соглашения о проектировании, строительстве, техническом надзоре, эксплуатации и подготовке экипажей 10 танкеров класса «Афрамакс».

11 сентября 2018 года в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина состоялась закладка первого танкера класса «Афрамакс» дедвейтом 114 тыс. тонн.

До операции по спуску на воду первого танкера в производстве на тяжелом достроечном стапеле находилось четыре «Афрамакса», а в феврале 2020 года состоялась резка металла для пятого. Суда строятся для «Роснефтефлота». Танкеры «Афрамакс» станут первыми судами такого типа, построенными в России. Танкеры оснащены самой продвинутой системой автоматизации класса A. Высокая экологичность танкеров особенно важна для работы в арктическом регионе.

Досье "Золотого Рога": Судостроительный комплекс «Звезда» создается консорциумом инвесторов во главе с ПАО «НК «Роснефть». При строительстве верфи применяются принципиально новые технологические решения, которые позволят ей стать одним из самых современных судостроительных производств в мире. Строительство ССК «Звезда» ведется в две очереди. В эксплуатацию введены объекты первой расширенной очереди: блок корпусных производств, окрасочные камеры, открытый тяжелый достроечный стапель с парком уникальных кранов и продвинутой судо-транспортной системой, транспортно-передаточный док. Построенные цеха дали возможность не дожидаясь окончания работ по строительству второй очереди, приступить к постройке ряда судов, в том числе сложнейших танкеров типа «Афрамакс».

Ввод в эксплуатацию второй очереди расширит возможности верфи и позволит ССК «Звезда» строить суда и морскую технику без каких-либо ограничений. В состав второй очереди входят: сухой док и дополнительные производственные цеха полного цикла для строительства крупнотоннажных судов и морской техники.

Полная готовность верфи – 2024 год.

В продуктовой линейке «Звезды» танкеры, газовозы, буровые платформы, суда ледового класса, в том числе, самые мощные в мире атомные ледоколы «Лидер». "Звезда" составит конкуренцию зарубежным верфям и обеспечит Россию гражданским флотом для освоения шельфовых месторождений и бесперебойной работы Северного морского пути - кратчайшего между Европой и Азией.

Танкер «Афрамакс» построен на тяжелом открытом достроечном стапеле. Это сложнейшее инженерное сооружение, - один из самых больших стапелей в мире и крупнейший в России. В состав стапеля входят три стапельных дорожки с уникальной самоходной судо-транспортной системой.

На стапеле установлено четыре портальных крана грузоподъемностью 100 тонн, два крана козлового типа грузоподъемностью 320 тонн и кран типа «Голиаф» грузоподъемностью 1 200 тонн, аналогов которому нет на российских верфях. Для сравнения максимальная грузоподъемность кранов, работающих на других российских верфях — всего 500 тонн.

Танкер «Афрамакс» был спущен на воду с помощью транспортно-передаточного дока «Вымпел». Высокотехнологичный док был поставлен ССК «Звезда» 24 июля 2018 года. Док — важнейший элемент верфи. Он дает возможность ССК «Звезда» выполнять заказы по производству судов, которые раньше не могли быть построены на российских верфях. Плавучий док является безопорным и позволяет осуществлять продольную накатку судов с трех разных стапельных линий верфи и поперечную накатку офшорных объектов.

Транспортно-передаточный плавучий док предназначен для проведения работ по спуску со стапеля на воду крупнотоннажных судов длиной 300 метров и шириной более 50 метров, а также объектов морской техники, в частности, буровых платформ и их элементов и обеспечивает высокое качество и безопасность спуска.

В настоящее время на верфи работают более 3500 человек, из них 87% – жители Приморского края. К моменту окончания строительства всех объектов, 2024 году, число работников превысит 7000. Ведется активная работа по привлечению и переобучению персонала, развитию социальной инфраструктуры в г. Большой Камень и строительству жилых домов для сотрудников судоверфи. Уже сданы и заселены 10 домов, ведется активное строительство в шести микрорайонах города. Всего же до 2023 года планируется построить около пяти тысяч квартир, полностью обеспечив потребности работников в жилье.