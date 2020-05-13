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Находка увлеклась газохимией

13 Мая 2020, 13:41 | Приморье

Пандемия коронавируса пока не отразилась на реализации проекта строительства Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ) под Находкой. Строительство ведется в рамках EPC-контракта «под ключ» с китайской China Chengda Engineering Co., Ltd, ведущим международным подрядчиком по строительству газохимических заводов.

В текущем году планируется завершение проектирования объектов инфраструктуры завода и начало государственной экологической экспертизы проектной документации.

«Сотрудников офиса мы перевели на удаленный режим работы, ведем в онлайн-режиме мониторинг эпидемиологической обстановки, обеспечиваем наших работников всем необходимым для защиты от угрозы вируса. Прибывающие на стройку сотрудники из других регионов в обязательном порядке помещаются на самоизоляцию. Коронавирус, безусловно, внес коррективы в режим работы, но никоим образом не отражается на планах и графиках производства работ», - сказал гендиректор АО «НЗМУ» Тарас ГАНАГА.

Активные работы на строительной площадке вблизи морского порта Находка ведутся с января 2020 года. В настоящее время подрядчик заканчивает изыскательские работы и приступает к обустройству временных дорог и площадок для складирования плодородного слоя.

«Идет разработка проектной документации, ожидается получение технологических схем завода от лицензиара. Генеральный подрядчик готов к заказу ключевого оборудования в соответствии с полученными спецификациями. Ведется проектирование водоотведения с основной площадки», - отмечает компания.

Синдикат в составе ВЭБа и банка ВТБ, а также Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в группу ВЭБа) в начале года открыли финансирование инвестиционному проекту строительства Находкинского завода минеральных удобрений.

Финансирование осуществляется на принципах фабрики проектного финансирования. Кроме того, ФРДВ выделил на строительство предприятия 7 млрд рублей, часть средств уже направлена инициатору проекта в рамках первой выборки.

Ежегодно завод планирует выпускать 1,8 млн тонн метанола (первый этап) и 1,8 млн тонн аммиака (второй этап). Природный газ на производство будет поставляться с месторождений на Сахалине.

В сентябре прошлого года ВЭБ и Государственный банк развития Китая подписали соглашение о стратегическом партнерстве по финансированию проекта строительства НЗМУ. Документ предусматривает предоставление средств ГБРК на долгосрочной основе синдикату ВЭБ-ВТБ. Глава ВЭБа Игорь ШУВАЛОВ говорил, что от китайского банка будет привлечено около 12 млрд юаней (примерно $1,7 млрд). Общий объем финансирования этого проекта ВЭБом и ВТБ составит $2,5 млрд.

Фото с сайта Nzmu.ru

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.


 

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Теги: НЗМУ  строительство 



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