"Аврора" пересаживается на вместительные "аэробусы"

Региональная авиакомпания «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот»), владельцы которой предлагают создать на ее базе Дальневосточную авиакомпанию, собирается заменить узкофюзеляжные лайнеры Airbus A319 на более вместительные А320. К 2025 году «Аврора» собиралась удвоить объем пассажирских перевозок (до 3 млн человек), пополнить воздушный парк 7 лайнерами.



Как следует из материалов сайта госзакупок, в конце мая «Аврора» планирует провести конкурс на подготовку девяти из десяти своих самолетов A319 (укороченная версия A320) к передаче лизингодателю. Победителю в течение 2020-2023 годов предстоит провести инспекцию воздушных судов на предмет соответствия эксплуатационной документации и условиям лизингового договора, включая покраску самолетов, перекомпоновку салона, замену панелей багажника. Максимальная цена контракта составляет 1,16 млрд рублей (с НДС).



Четыре лайнера планируется передать лизингодателю в 2021 году (первый из них - до 15 января 2021 года), два - в 2022 году, и три - в 2023 году. По десятому лайнеру предусмотрен досрочный возврат до 18 марта 2027 года. Лайнеры зарегистрированны на Бермудских островах.



В 2019 году «Аврора» перевезла почти 1,7 млн пассажиров, что на 2,2% больше, чем годом ранее. В первом квартале авиакомпания перевезла более 281,4 тыс. пассажиров (снижение на 15% относительно первого квартала 2019 года).



Досье "Золотого Рога": Авиакомпания «Аврора» является основным перевозчиком в ДФО, контрольный пакет компании (51%) принадлежит ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии», 49% - правительству Сахалинской области. В настоящее время флот авиакомпании состоит из 23 самолетов иностранного производства: европейских A319 и канадских DHC-8/6 Twin Otter.



До наступления пандемии коронавируса «Аврора» на регулярной основе выполняла полеты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Пекин, Токио, Саппоро. Внутрироссийские направления авиакомпании были представлены маршрутами в Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре. Также авиакомпания выполняет регулярные социально значимые рейсы внутри Сахалинской области и Приморского края.



Airbus A319 – самый распространенный самолет на сегодняшний день, предназначен для перелетов по маршрутам средней и малой протяженности. Первое воздушное судно этого типа поступило в «Аврору» в ноябре 2013 года, десятое – в феврале 2016 года. Интересно, что «Аэрофлот» лайнеры A319 в настоящее время не использует.

На фото: Airbus A319 является укороченной версией А320 и имеет увеличенную дальность полета.

Фото из архива

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.