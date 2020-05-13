www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 73.43 р. 100 JPY: 68.31 р.
EUR: 79.44 р. 10 CNY: 10.36 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Транспорт
Распечатать

"Аврора" пересаживается на вместительные "аэробусы"

13 Мая 2020, 10:43 | Приморье

Региональная авиакомпания «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот»), владельцы которой предлагают создать на ее базе Дальневосточную авиакомпанию, собирается заменить узкофюзеляжные лайнеры Airbus A319 на более вместительные А320. К 2025 году «Аврора» собиралась удвоить объем пассажирских перевозок (до 3 млн человек), пополнить воздушный парк 7 лайнерами.

Как следует из материалов сайта госзакупок, в конце мая «Аврора» планирует провести конкурс на подготовку девяти из десяти своих самолетов A319 (укороченная версия A320) к передаче лизингодателю. Победителю в течение 2020-2023 годов предстоит провести инспекцию воздушных судов на предмет соответствия эксплуатационной документации и условиям лизингового договора, включая покраску самолетов, перекомпоновку салона, замену панелей багажника. Максимальная цена контракта составляет 1,16 млрд рублей (с НДС).

Четыре лайнера планируется передать лизингодателю в 2021 году (первый из них - до 15 января 2021 года), два - в 2022 году, и три - в 2023 году. По десятому лайнеру предусмотрен досрочный возврат до 18 марта 2027 года. Лайнеры зарегистрированны на Бермудских островах.

В 2019 году «Аврора» перевезла почти 1,7 млн пассажиров, что на 2,2% больше, чем годом ранее. В первом квартале авиакомпания перевезла более 281,4 тыс. пассажиров (снижение на 15% относительно первого квартала 2019 года).

Досье "Золотого Рога": Авиакомпания «Аврора» является основным перевозчиком в ДФО, контрольный пакет компании (51%) принадлежит ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии», 49% - правительству Сахалинской области. В настоящее время флот авиакомпании состоит из 23 самолетов иностранного производства: европейских A319 и канадских DHC-8/6 Twin Otter.

До наступления пандемии коронавируса «Аврора» на регулярной основе выполняла полеты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Пекин, Токио, Саппоро. Внутрироссийские направления авиакомпании были представлены маршрутами в Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре. Также авиакомпания выполняет регулярные социально значимые рейсы внутри Сахалинской области и Приморского края.

Airbus A319 – самый распространенный самолет на сегодняшний день, предназначен для перелетов по маршрутам средней и малой протяженности. Первое воздушное судно этого типа поступило в «Аврору» в ноябре 2013 года, десятое – в феврале 2016 года. Интересно, что «Аэрофлот» лайнеры A319 в настоящее время не использует.

На фото: Airbus A319 является укороченной версией А320 и имеет увеличенную дальность полета.

Фото из архива

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

Автор:
Теги: аэрофлот  airbus  авиакомпания  Аврора 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]