Академгородок хорошо пошёл

Федеральная корпорация ДОМ.РФ в июне 2020 года планирует реализовать очередной земельный участок в районе Академгородка во Владивостоке. В случае успешного проведения торгов в пригороде может появиться очередной жилой комплекс.



На 19 июня запланированы электронные торги по продаже участка площадью 6,4 га в районе Академгородка, за который федеральная компания планирует получить не менее 72,7 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 15 июня. Площадь участка и вид разрешенного использования позволяют потенциальному покупателю в будущем реализовать здесь проект в сфере многоэтажного жилищного строительства. Тем более, что на соседнем, более крупном, участке уже построен жилой комплекс «Академический», включающий два 25-этажных дома и многоуровневый паркинг.



Напомним, что в конце 2019 года ДОМ.РФ уже реализовал ряд крупных участков во Владивостоке, находящихся в собственности Российской Федерации. Их покупателями выступили крупные приморские строительные компании, а также застройщики из других регионов. Среди прочего, за 182 млн рублей был реализован участок площадью почти 15 га в районе Академгородка – между федеральной трассой и объектами ДВО РАН. Однако он имеет ряд ограничений для использования, поскольку расположен в территориальной зоне ОД-11 (размещение научно-исследовательских учреждений). В 2019 году зеленая зона за фабрикой «Заря» стала «горячей точкой» - ученые ДВО РАН настаивали, что эти земли необходимы им для обеспечения научной деятельности.



Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.