Экономическая прививка от коронавируса

Как привлечь инвестора и улучшить бизнес-климат Приморского края

Свободный порт Владивосток (СПВ), территории опережающего развития (ТОР), программы Агентства по развитию человеческого капитала Дальнего Востока, программы поддержки МСП, специальные условия для сельхозтоваропроизводителей, лизинговые программы, создание региональных центров «Мой бизнес», активная работа бизнес-омбудсменов в каждом из регионов ДФО – существующий функционал поддержки предпринимательства Дальнего Востока сложно переоценить. Однако, что может заставить работать программы в полную силу и решить большую часть проблем бизнеса?

Об этом газете «Золотой Рог» рассказал руководитель Консультационного центра содействия малому и среднему предпринимательству при Приморском региональном отделении «Деловой России» Дмитрий БОЯРКО.

Экспертиза и аудит

Полагаю, что стоит начать с создания качественной экспертизы налоговых, таможенных преференций, анализа судебной практики и многих других параметров. Инвестор нуждается в оперативном и регулярном SWOT-анализе общих результатов деятельности и эффективности программ поддержки инвесторов и бизнеса, в том числе СПВ и ТОР.

Подобные данные на постоянной основе должны предоставлять и сводить воедино центры «Мой бизнес», Агентство человеческого капитала, Инвестиционное агентство и КРДВ, федеральные министерства и региональные правительства. И, без сомнения, ведущая роль здесь должна быть отведена бизнес - сообществу.

Актуальность совместной работы (а не бесконечных обсуждений) лишь возрастает на фоне коронавирусного экономического кризиса. Время предоставлять реальные, а не эфемерные льготы, время для упрощения процедур рассмотрения кредитных заявок и снижения требований по залогу, время низких процентных ставок, гибких условий по аренде помещений, снижения налоговой нагрузки. Все первоочередные меры уже озвучены Президентом России и Правительством РФ, однако чрезвычайная ситуация, связанная с пандемией, рано или поздно закончится. Надо осознать, как жить дальше, как развивать бизнес и улучшать инвестиционный климат на Дальнем Востоке.

Если ретроспективно оценивать действенность налоговых и таможенных преференций, то статистика сегодня на стороне проектов. Но показатели должны быть существенно лучше.

По информации АО «Корпорация развития Дальнего Востока», на сегодняшний день инвестиционную деятельность на территориях опережающего развития и в Свободном порту Владивосток ведут 2 246 резидентов с проектами на сумму более 3,8 трлн руб., их реализация позволит создать 159,9 тыс. рабочих мест. Из них 296 проектов уже действуют, фактически вложено более 828,2 млрд руб. частных инвестиций, создано 38 705 рабочих мест.

31,5 млрд руб. освобождений от уплаты таможенных платежей предоставлено государством резидентам ТОСЭР на Дальнем Востоке, и более 54 млн руб. - резидентам СПВ. Однако такую преференцию могут получить лишь те компании-

резиденты, которые имеют возможность поместить товары в свободную таможенную зону (СТЗ), то есть оборудовать участок и создать зону таможенного контроля. Сухие цифры демонстрируют, что из почти 300 действующих резидентов СПВ и ТОСЭР лишь 20 создали зоны таможенного контроля. По информации КРДВ, данные компании в результате своей деятельности вложили в экономику региона почти 572 млрд руб. и создали 11 868 рабочих мест.

В этом году появились льготы по обустройству СТЗ для сельхозкомпаний-резидентов, тех, кто занимается аквакультурой, имеет водные участки и т.д. Чтобы воспользоваться подобной преференцией, бизнес обращался во все возможные инстанции в течение почти пяти лет. Редкий инвестор, особенно иностранный, будет готов столкнуться с такими сложностями.

Поручительство и гарантии инвесторам

Каждый инвестор, который приходит в Приморье, должен понимать правила игры, видеть здесь рынок сбыта для своей продукции или услуг, оставаться уверенным, что деньги, которые он вносит в развитие региона, всегда может вернуть. Иначе все победные реляции так и останутся пустыми словами.

Считаю, что лишь приморский предприниматель, как бизнес-единица, может привлечь своих коллег из других регионов, зарубежных контрагентов в качестве инвесторов и пояснить им правила игры. Сегодня в качестве таких партнеров и поручителей за своих коллег по рынку могут выступить «Деловая Россия», «Опора России», ТПП. Деловые сообщества готовы подписать совместные документы с правительством Приморья и выступать гарантами-экспертами сохранности бизнеса инвесторов в нашем регионе.

Как известно, инвестор из Китая и Японии более чем консервативен, в своих странах они ведут дела через специализированные консалтинговые фирмы, которые обеспечивают им юридическое сопровождение. Аналогичный комплекс услуг инвестор должен получать и на территории Дальнего Востока, в Свободном порту Владивосток или ТОРах.

Важным считаю делегирование одному из существующих ведомств полномочий, которые позволяют гарантировать от имени государства неизменность условий и соглашений. Закон об СПВ и ТОР не должен иметь обратной силы. Сегодня мы видим, что подобное случилось с социальными взносами для резидентов СПВ. В результате все резиденты получили доначисления социальных взносов в полном объеме со стороны ФНС России. Эту проблему резиденты СПВ и ТОР уже не раз поднимали, в том числе на пятом ВЭФ во Владивостоке в 2019 году. Но, видимо, власти их не услышали. Недавний судебный спор, инициатором которого являлся один из резидентов Свободного порта Владивосток, закончился не в его пользу.

Как можно назвать подобное толкование федерального законодательства? В лучшем случае, юридической казуистикой. По моему мнению, бизнес-сообщество должно сформировать обращение по этому вопросу и выйти с ним на правительственный уровень.

Интерактив есть, реакции нет

Сегодня для предпринимательского сообщества Приморья создано огромное количество информационных платформ, где бизнесмены имеют возможность оставить свой отзыв, в том числе - направить запрос губернатору напрямую, существует возможность интерактивного общения с властью, и это прямая заслуга нынешнего руководства региона. Представители приморского бизнеса принимают участие в большом количестве встреч и совещаний, но аналитики по итогам встреч, концептуальных выводов и конкретного решения проблем не видят.

Предлагаю создать рабочую группу из представителей предпринимательского сообщества и власти для внедрения принципа «одного окна» и сквозного регламента взаимодействия со всеми существующими структурами поддержки предпринимательства и инвестиционных проектов на базе центров «Мой бизнес» и запуска его в ближайшее время. Со своей стороны мы готовы на постоянной основе, в онлайн-режиме составлять для правительства Приморского края частые срезы оценки эффективности той или иной преференции, которую предлагают бизнесу нашего региона.

В данном случае следует говорить о расширении функционала этих центров, вплоть до регистрации компаний и ИП. Предприниматель не должен обращаться в каждое из ведомств для получения соответствующей поддержки. Все вопросы должны получать свое разрешение в «едином окне».

Малый бизнес требует внимания

Сегодня мы можем сказать, что кредитование малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке в целом достигло 70,6 млрд руб. В данном случае Приморский край традиционно находится на первом месте – 25,5 млрд руб. получили компании, а также индивидуальные предприниматели от банковского сектора в прошлом году (по данным www.cbr.ru).

В то же время, ежегодно из реестра представителей малого и среднего бизнеса исчезает по тысяче компаний и ИП. Сегодня там числится 88444 субъекта (по данным www.nalog.ru). Хотя объем налогов, поступивших от субъектов МСП, находящихся на специализированных режимах налогообложения в Приморье, растет, составив в прошлом году 9,9 млрд руб. (+31% с 2017 года). Значит, налоговая нагрузка распределяется на оставшийся бизнес, и даже возрастает. И здесь дело не только в том, что налоговая служба ликвидирует недействующие компании или ИП, фирмы-однодневки.

Мы должны ответить на вопрос, почему эти люди оставили свой бизнес и, в лучшем случае, стали наемными работниками. Но, полагаю, большая часть из них пополнила ряды самозанятых, которые не платят в бюджет ни копейки. Эту тенденцию надо останавливать. Надо понять, почему предприниматель не продолжает свое дело - ему дорога аренда? Давайте организуем систему коворкингов. Ему не хватает специалистов для ведения бизнеса? Давайте поможем найти ему профессионалов для точечного решения проблемы через центр «Мой бизнес». Если ему необходимы небольшие деньги - микрофинансовая организация подставит плечо и оперативно, используя технологические новшества, выдаст деньги. К сожалению, подобный механизм качественно пока не отработан.

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, наносит бизнесу ощутимый удар и лишь усугубляет существующие проблемы. Поэтому все вопросы надо решать прямо сейчас.

Фото из архива

Газета «Золотой Рог», Владивосток.