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В Приморье начали строить новый краболов
Ранее суда такого типа в Находке не строились
АО «Находкинский судоремонтный завод» (НСРЗ, г.Находка) приступило к резке металла для первого краболова. Ранее суда такого типа на заводе не строились.
Как ранее сообщала газеты «Золотой Рог», предприятие подписал графики и соглашения о строительстве, как минимум, 9 краболовов с победителями «крабовых» аукционов. Первые два судна предполагается сдать в четвертом квартале 2022 года. Основным заказчиком судов выступает ООО «Антей».
АО «НСРЗ» входит в перечень системообразующих организаций, финансовое состояние которых власти в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса будут мониторить и при необходимости рассматривать вопрос об оказании поддержки.
Досье газеты «Золотой Рог»: Основными видами деятельности Находкинского СРЗ являются ремонт судов и кораблей различного назначения, изготовление и сборка металлоконструкций, а также погрузо-разгрузочные работы. АО является резидентом Свободного порта Владивосток. Конечным бенефициаром предприятия является Михаил ПОЛЕТАЕВ.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото АО "НСРЗ"
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