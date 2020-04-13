В Приморье начали строить новый краболов

Ранее суда такого типа в Находке не строились

АО «Находкинский судоремонтный завод» (НСРЗ, г.Находка) приступило к резке металла для первого краболова. Ранее суда такого типа на заводе не строились.

Как ранее сообщала газеты «Золотой Рог», предприятие подписал графики и соглашения о строительстве, как минимум, 9 краболовов с победителями «крабовых» аукционов. Первые два судна предполагается сдать в четвертом квартале 2022 года. Основным заказчиком судов выступает ООО «Антей».

АО «НСРЗ» входит в перечень системообразующих организаций, финансовое состояние которых власти в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса будут мониторить и при необходимости рассматривать вопрос об оказании поддержки.

Досье газеты «Золотой Рог»: Основными видами деятельности Находкинского СРЗ являются ремонт судов и кораблей различного назначения, изготовление и сборка металлоконструкций, а также погрузо-разгрузочные работы. АО является резидентом Свободного порта Владивосток. Конечным бенефициаром предприятия является Михаил ПОЛЕТАЕВ.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото АО "НСРЗ"



