Во Владивостоке наносят дорожную разметку

Бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) обновляют разметку на улицах Владивостока. Сегодня прерывистые линии наносят на Алеутской и Океанском проспекте, а на 1-й Морской обновляют разметку на пешеходных переходах.

Зебры в течение дня будут наносить и на Океанском проспекте, сообщают в СГТ.

«Бригады в ближайшие часы приступят к нанесению бело-желтой разметки в районе торгового центра «Изумруд», а после пойдут вверх по Океанскому проспекту», - говорят специалисты.

Как сообщили в отделе организации дорожного движения городской администрации, в этом году во Владивостоке планируется нанести более 600 километров осевых линий, а также более 30 тысяч квадратных метров дорожной разметки на пешеходные переходы (они обновляются в первую очередь), остановки общественного транспорта, искусственные дорожные неровности и стоп-линии.

Напомним, что парк специализированной техники для нанесения дорожной разметки во Владивостоке в 2019 году пополнился новыми единицами. Разметочные машины «Шмель 11А» и «Контур-600» уже приступили к работе на улицах города.

Анастасия Котлярова (фото)