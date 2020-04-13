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Продовольственный фонд для малообеспеченных граждан создадут в Приморье

13 Апреля 2020, 14:38 | Приморье
Запас продуктов для социально незащищенных слоев населения на время самоизоляции сформируют во всех муниципальных образованиях Приморья. Об этом заявил Губернатор края Олег Кожемяко на селекторном совещании с руководителями органов исполнительной власти, главами муниципалитетов в понедельник, 13 апреля.  
 
Олег Кожемяко подчеркнул, что в период самоизоляции в первую очередь нужно оказывать помощь социально незащищенным слоям населения: многодетным семьям, матерям-одиночкам, семьям с детьми-инвалидами, одиноким пенсионерам.
 
«На базе устойчивых предприятий агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса нужно создать продовольственный фонд. Передавать продукты длительного хранения через склады, общественные и партийные организации, организовать работу волонтеров, которые должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты», – заявил глава Приморья.
 
Министр сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц сообщил, что предприятия и фермеры уже готовы подключиться к этой работе.
 
«На сегодняшний день они готовы поставить молочную и мясную продукцию, яйцо, консервированные овощи. Особое внимание уделим районам, где нет производства сельскохозяйственной продукции. Не оставим людей без помощи», – сказал министр.
 
Также продукцию готовы предоставить крупные рыбодобывающие предприятия края.
 
«Доброфлот» уже готова предоставить 24 тысячи банок сардины иваси. Русская рыбопромышленная компания – 15 тонн свежемороженого минтая», – добавил руководитель агентства по рыболовству Приморья Валерий Корко.
 
Олег Кожемяко поручил главам муниципальных образования к 15 апреля сформировать и направить в министерство сельского хозяйства Приморья перечень и объемы продуктов, которые районы могут предоставить продовольственному фонду. 
 
«Сейчас работа по обеспечению социально незащищенных слоев населения продуктами уже ведется общественными организациями. Волонтеры передают нуждающимся людям молочную, мясную продукцию, кондитерские изделия», – отметил Губернатор.
 
Напомним, 23 марта Губернатор Олег Кожемяко открыл первый в Приморье волонтерский центр по оказанию помощи гражданам в связи с эпидемией коронавируса. Главная задача организации – оказание социальной поддержки людям из группы риска, в частности одиноко проживающим пенсионерам и ветеранам, инвалидам. Региональный штаб расположился на базе общественной приемной партии «Единая Россия» во Владивостоке. Единый колл-центр работает в ежедневном режиме с 8.00 до 20.00. Обращения принимаются по телефонам: 8 (423) 222-09-09, 222-05-01.
 
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
 

 

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Теги: Продовольственный фонд для малообеспеченных граждан  русская рыбопромышленная компания  продукты  доброфлот 



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