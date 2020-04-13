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Ремонт дорог по нацпроекту "БКАД" начался еще в двух муниципалитетах Приморья

13 Апреля 2020, 11:40 | Приморье
Подрядчик ООО "ПСК" приступил к работам на участке трассы Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово от 0 до 4 километра – сейчас здесь снимают старое асфальтобетонное покрытие с помощью фрезы
 
Подрядчики приступили к ремонту дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Хорольском районе и Находкинском городском округе. Специалисты подчеркивают – в этом году дорожные работы в рамках нацпроекта начались одними из первых.
 
Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, ООО «ВСК-2» начали ремонт на 32-33 километрах дороги Сибирцево–Жариково–Комиссарово.
 
«Ремонтируются разрушенные участки земляного полотна, ведется устройство выравнивающего слоя из щебеночно-песчаной смеси», – уточнили в ведомстве.
 
Напомним, Приморье второй год участвует в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», реализуемом в рамках Указа Президента РФ Владимира Путина. Его цель – увеличение в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, – не менее чем до 50%, снижение доли автодорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, на 10% по сравнению с 2017 годом, снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом, доведение во Владивостокской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 85%.
 
 
Фото – министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
 
 
 
 
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Теги: строительство  БКАД  дороги 



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