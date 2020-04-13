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На всех городских рынках Владивостока пройдут проверки
13 Апреля 2020, 10:50 | Приморье
Во Владивостоке продолжаются мероприятия по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Сейчас специалисты администрации совместно с управлением по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю и территориальным управлением Роспотребнадзора проводят выездные проверки соблюдения санитарно- эпидемиологических норм на городских рынках.
Первое рейдовое мероприятия прошло на территории рынка «Некрасовский». Сотрудниками управления по вопросам миграции были проверены граждане Вьетнама, Узбекистана и Кыргызстана. У всех имелись действующие разрешительные документы для нахождения и осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации.
А вот проверка Роспотребнадзора показала, что на территории рынка не соблюдаются профилактические дезинфекционные мероприятия. В частности, у сотрудников отсутствует запас дезинфицирующих средств, не организованы условия для соблюдения личной гигиены персонала, твердые коммунальные и пищевые отходы вывозятся не своевременно. По выявленным нарушениям будут приняты соответствующие меры. Вместе с тем, все работники рынка на момент проверки находились в масках и перчатках.
Как сообщил и.о. начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти мэрии Андрей Караваев, подобные проверки пройдут на всех городских рынках без исключения.
Напомним, во Владивостоке действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В городе запрещено проведение спортивных, зрелищных и других массовых мероприятий, закрыты рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания. Жителям Владивостока запрещено находиться в общественных местах. Однако горожане могут поехать в выходные на дачи.
Управляющим компаниям Владивостока дано указание усилить контроль над содержанием жилого фонда в период всеобщей самоизоляции – проводить влажную уборку подъездов с применением дезинфицирующих средств. Ежедневно в городе обрабатывают спецсредствами все выходящие на линию автобусы, трамваи, троллейбусы и вагоны фуникулёра.
Администрация Владивостока убедительно просит горожан с пониманием отнестись к принимаемым мерам и без необходимости не покидать дома в период полной самоизоляции.
Фото – управление общественной безопасности и взаимодействия с органами власти
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Теги: инфекция коронавирус
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