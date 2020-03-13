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Во Владивостоке подрядчики приступили к ремонту подпорных стен

13 Марта 2020, 18:20 | Приморье
Подрядные организации по заказу городской администрации приступили к ремонту подпорных стен. Работы уже ведутся на Тунгусской, 69 и Ватутина, 4. Об этом сообщают в управлении дорог и благоустройства мэрии.
 
На Тунгусской, 69 подпорная стена будет из железобетонных блоков. Длина опорной конструкции составит чуть больше 79 метров с переменной высотой от 3,6 до 4,2 метра.
 
На Ватутина, 4 подрядчику необходимо возвести подпорку длиной 60 метров и высотой до 3 метров.
 
Новую стену на месте старой и разрушенной на Тунгусской, 69 будет возводить компания «ОСК-1», а компания «СтройСити» займётся ремонтом стен на Ватутина, 4, Русской, 15 и Муравьева-Амурского, 5. К ремонту двух последних стен приступят немного позже. Также в планах городской администрации в ближайшее время разместить аукционы на поиск подрядчиков для ремонта подпорок на Зои Космодемьянской, 7, Пологой, 63 и Светланской, 109.
 
Напомним, что в число первых подпорных стен, которые будут капитально отремонтированы в этом году, включили те адреса, которые стали лидерами общественного голосования, проведенного администрацией Владивостока в конце прошлого года.
 
«Лидерами общественного мнения тогда оказались стены на Тунгусской, 69 (более 300 человек высказались за ремонт в первую очередь этой стены) и Русской, 15 (75 голосов). Другие из предложенных адресов тогда набрали меньше голосов. Кроме этого, жители в комментариях оставляли и свои пожелания по ремонту других подпорных стен. На основе мониторинга и пожеланий горожан формируем документацию для ремонта подпорных стен», - добавили в управлении дорог и благоустройства мэрии.
 
Фото - управление дорог и благоустройства администрации г. Владивостока
 

 

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Теги: благоустройство  строительство  подпорные стены  жкх 



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