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Во Владивостоке начал работу стационарный пункт весового контроля
13 Марта 2020, 16:45 | Приморье
Первым нарушителем оказался житель Приморья. Размер штрафа составил 7 255 рублей
На текущей неделе в дальневосточной столице начал работу стационарный пункт весового контроля. Теперь большегрузную технику, передвигающуюся по улицам Владивостока с превышением допустимой максимальной массы, ждут штрафы.
В управлении дорог и благоустройства городской администрации рассказали, что пункт весового контроля работает на выезде из города, в районе остановки общественного транспорта «Фабрика Заря». Первые нарушители уже получили штрафы.
«Первым нарушителем оказался местный житель. На своем автомобиле Isuzu Giga он передвигался с существенным перегрузом. Размер штрафа составил 7 255 рублей», - рассказали специалисты.
Напомним, что в конце прошлого года здесь уже установили соответствующие дорожные знаки и подготовили площадку. Пункт весового контроля прошел необходимые тестовые испытания и работает в штатном режиме.
Фото из архива
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Теги: весовой контроль штрафы дороги
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