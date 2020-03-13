Во Владивостоке начал работу стационарный пункт весового контроля

Первым нарушителем оказался житель Приморья. Размер штрафа составил 7 255 рублей

На текущей неделе в дальневосточной столице начал работу стационарный пункт весового контроля. Теперь большегрузную технику, передвигающуюся по улицам Владивостока с превышением допустимой максимальной массы, ждут штрафы.

В управлении дорог и благоустройства городской администрации рассказали, что пункт весового контроля работает на выезде из города, в районе остановки общественного транспорта «Фабрика Заря». Первые нарушители уже получили штрафы.

«Первым нарушителем оказался местный житель. На своем автомобиле Isuzu Giga он передвигался с существенным перегрузом. Размер штрафа составил 7 255 рублей», - рассказали специалисты.

Напомним, что в конце прошлого года здесь уже установили соответствующие дорожные знаки и подготовили площадку. Пункт весового контроля прошел необходимые тестовые испытания и работает в штатном режиме.

Фото из архива