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Экспортеры "чистоты" из Приморья покорили рынок Республики Беларусь

13 Марта 2020, 15:43 | Приморье
Экспортеры Приморского края вернулись с первой в 2020 году международной выставки «Клининг и гигиена», которая в 16-й раз прошла в столице Республики Беларусь. Центр «Мой бизнес» организовал участие в ней трех компаний-производителей бытовой химии и чистящих средств.
 
На три дня универсальный зал спортивного комплекса «Чижовка-Арена» превратился в выставочную площадку для производителей чистящих средств. Выставка стала местом встречи профессионалов индустрии чистоты. Руководители крупнейших клининговых компаний обсудили вопросы о текущей ситуации и перспективах отрасли. В выставках приняли участие компании из Италии, Польши, Украины, Германии, Латвии и Индии.
 
Павильон Приморского края представили три компании: «Ду-Ду», «Сож Синтез Восток» и «Экология города». Последние приехали с уникальным чистящим средством с мощным эффектом удаления любых неприятных запахов – «БиоЧист». Производство средства расположено в Уссурийске. Технология включает в себя использование сырья на основе биоферментных технологий. В основе этого метода лежит новый подход к решению проблемы загрязнений – использование пробиотиков, ферментов и экологически «чистых» поверхностно-активных веществ, которые значительно ускоряют процессы естественного биологического распада различных органических отходов.
 
«Ферменты, являясь частью живой природы, выполняют функцию катализаторов биологических процессов распада и разложения. Они значительно ускоряют разложение органических веществ и загрязнений. То есть данный метод придуман самой природой для самоочищения и утилизации ненужных веществ и загрязнений», – обозначил директор компании «Экология города» Анатолий Кравченко.
 
Сейчас компания работает на рынках В2В и В2С. Чистящее средство реализуется как для розничных покупателей через небольшие магазины, так и для пищевых производств. Цель участия в выставке «Клининг и гигиена» – знакомство с рынком, выявление потребностей белорусских покупателей.
 
«В основном к нам на стенд приходил мелкий бизнес – это представители химчисток мягкой мебели, клининговых компаний, гостиниц. Люди активно интересовались нашей продукцией. Среди них было и несколько предпринимателей, которые заинтересовались в продвижении нашего продукта «БиоЧист», – рассказал Анатолий Кравченко.
 
Участие приморских компаний в международной выставке «Клининг и гигиена» в Минске организовал Центр поддержки экспорта (структурное подразделение центра «Мой бизнес»). Центр взял на себя все расходы на организацию выставочной экспозиции – предприниматели только оплатили перелет и проживание.
 
«За счет государственной субсидии мы выкупаем выставочное пространство, создаем павильон с использованием логотипов и другой символики компании, готовим всю промо-продукцию на необходимых языках. В данной выставке помощь переводчиков не понадобилась, однако и такие возможности в центре “Мой бизнес” есть», – подчеркнул генеральный директор приморского центра Евгений Никифоров.
 
Отметим, что наращивание объема экспорта услуг – одна из ключевых задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт». К 2024 году Приморью предстоит вдвое увеличить объем несырьевого экспорта – с 2 миллиардов до 3,9 миллиарда долларов США. Для достижения этой цели центр «Мой бизнес» предоставляет государственную поддержку субъектам малого и среднего бизнеса, экспортирующим свои товары и услуги.
 
В 2019 году при поддержке Центра поддержки экспорта Приморского края местные предприниматели заключили экспортные контракты на общую сумму свыше 25 миллионов долларов США.
 
Фото предоставлено центром «Мой бизнес»
 

 

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Теги: экология  экспорт  клининг  бизнес 



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