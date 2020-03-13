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Налоговая ставка на недвижимое имущество в Приморье может быть пересмотрена

13 Марта 2020, 17:41 | Приморье
Уменьшение ставки налога на имущество, в том числе юридических лиц, подключение к электросетям, земельные отношения – главные темы встречи губернатора Приморского края Олега Кожемяко с предпринимателями Находки в четверг, 12 марта.
 
Олег Кожемяко пригласил предпринимателей Находки к диалогу, подчеркнув, что для Правительства Приморья важно получение от них обратной связи. По его словам, от того, насколько успешен бизнес, во многом зависит социально-экономическое развитие всего края.
 
Один из вопросов, прозвучавший в этот день, – о повышении налоговой ставки на имущество организаций.
 
«Необходимо с этим вопросом разбираться. С одной стороны, мы завышаем ожидаемые налоговые поступления, планируем на них расходные обязательства, и если недополучим их – не сможем исполнить определенные обязательства, прописанные в бюджете. С другой стороны, это фактор, который, безусловно, влияет на развитие бизнеса», – подчеркнул Губернатор, добавив, что будет рассмотрена возможность снижения налоговой ставки на недвижимое имущество.
 
Проблему подключения к электросетям затронул на встрече руководитель строительной компании ООО «НСУ» Олег Аистов.
 
«Чтобы подключить к электричеству построенные дома, электросетевая компания запросила несколько миллионов рублей. Эта сумма, на наш взгляд, завышена в разы», –сообщил предприниматель.
 
Олег Кожемяко отметил, что с такими обращениями ранее обращались представители бизнеса Артема и сейчас по этим фактам проводится проверка прокуратуры.
 
«Когда стоимость техприсоединения за несколько лет вырастает в 20 раз, юристы должны дать свою оценку деятельности таких сетевых компаний, которые являются монополистами. Соответствующие обращения в прокуратуру мы, со своей стороны, будем поддерживать», – заявил глава региона.
 
Губернатор поручил городским властям вместе с краевыми агентствами по газоснабжению и энергетике, тарифам, а также с сетевыми компаниями определиться в стоимости подключения за каждый киловатт и упорядочить данный процесс. Также, по словам Олега Кожемяко, необходимо рассматривать инвестиционные программы, связанные с тарифными решениями, на несколько лет вперед, чтобы понимать, какие объекты должны быть подключены.
 
«Эти решения мы сможем отражать в разнице между экономически установленным и обоснованным тарифом. Тогда если компания не соблюдает положения инвестсоглашения, к ней применяются штрафные санкции вплоть до расторжения договора и вывода с рынка», – пояснил глава Приморья.  
 
Также губернатор высказался по вопросам земельных отношений и выдачи разрешений на строительство. Олег Кожемяко подчеркнул, что всеми случаями, которые указывают на «передел бизнеса», руководство региона будет заниматься совместно с прокуратурой.
 
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
 

 

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Теги: налоги  кожемяко  бизнес 



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