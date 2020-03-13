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Приговор экс-ректору ДВФУ устоял
13 Марта 2020, 12:40 | Приморье
Апелляционный военный суд оставил в силе приговор экс-ректору Дальневосточного федерального университета Сергею Иванцу, приговоренного ранее к 7 годам колонии общего режима за растрату 17,7 млн руб. при реализации программы «Электронный университет».
12 марта Апелляционный военный суд, расположенный в пос. Власиха Московской области, рассмотрел жалобу защиты на приговор Тихоокеанского флотского военного суда, вынесенный в отношении Иванца и его подельников в ноябре прошлого года. «Приговор оставлен без изменения», - сообщила представитель Тихоокеанского флотского суда Ольга Андрусенко.
Напомним, суд первой инстанции установил, что в 2011 году между ДВФУ и ООО «Современный университет» был заключен контракт на оказание услуг по созданию информационно-технической системы на общую сумму свыше 647 млн руб. Работы должны были быть произведены в течение нескольких лет в пять этапов, последний планировалось завершить в 2013 году. Третий этап подразумевал создание, внедрение и реализацию подсистем распределенной печати, финансового, управленческого учета и планирования, кампусной карты. В действительности эти подсистемы не заработали. Тем не менее 15 сентября 2015 года ректор Иванец «достоверно зная, что работы по разработке и внедрению программного обеспечения информационно-технической системы «Электронный университет» в полном объеме не выполнены», перечислил на расчетный счет ООО «Современный университет» 17 721 319 руб. При этом проректоры ДВФУ Алексей Цхе (по науке и инновациям) и Виктор Атаманюк (по экономике и финансам), а также гендиректор ООО «Современный университет» Сергей Карлявин и его заместитель Никита Смуров «с целью придать легитимность незаконному перечислению денежных средств изготовили и подписали фиктивные документы, на основании которых были оплачены фактически не выполненные работы».
Судья Дмитрий Романенко признал экс-ректора Иванца виновным в двух эпизодах особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и приговорил к 7 годам колонии общего режима (гособвинение запрашивало 8 лет) и 500 тыс руб. штрафа. Он также лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления, на срок 2 года, и воинского звания «полковник».
Также реальные сроки получили Карлявин и Смуров – 4,5 и 3,5 года колонии общего режима. Остальные обвиняемые отделались условными сроками: Атаманюк и Цхе –по 4, а Сиротин – 2 года.
Кроме того суд удовлетворил гражданский иск ДВФУ к пятерым обвиняемым: Иванец, Цхе, Атаманюк, Карлявин и Смуров в солидарном порядке в счет возмещения причиненного университету материального ущерба должны выплатить 17 602 319 руб. 31 копейку.
Никита Смуров, находившийся под подпиской о невыезде, не явился на оглашение приговора в Тихоокеанский флотский военный суд. Он объявлен в розыск.
Алексей ЧЕРНЫШЕВ.
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