www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 74.03 р. 100 JPY: 71.42 р.
EUR: 83.66 р. 10 CNY: 10.6 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Наука и образование
Распечатать

Приговор экс-ректору ДВФУ устоял

13 Марта 2020, 12:40 | Приморье
Апелляционный военный суд оставил в силе приговор экс-ректору Дальневосточного федерального университета Сергею  Иванцу, приговоренного ранее  к 7 годам колонии общего режима за растрату 17,7 млн руб.  при реализации программы «Электронный университет». 
 
12 марта Апелляционный военный суд, расположенный в пос. Власиха Московской области, рассмотрел жалобу защиты на приговор Тихоокеанского флотского военного суда, вынесенный в отношении  Иванца и его подельников в ноябре прошлого года. «Приговор оставлен без изменения», - сообщила представитель Тихоокеанского флотского суда Ольга Андрусенко.
 
Напомним, суд первой инстанции установил, что  в 2011 году между ДВФУ и ООО «Современный университет» был заключен контракт на оказание услуг по созданию информационно-технической системы на общую сумму свыше 647 млн руб. Работы должны были быть произведены в течение нескольких лет в пять этапов, последний планировалось завершить в 2013 году. Третий этап подразумевал создание, внедрение и реализацию подсистем распределенной печати, финансового, управленческого учета и планирования, кампусной карты. В действительности  эти подсистемы не заработали.  Тем не менее 15 сентября 2015 года ректор Иванец «достоверно зная, что работы по разработке и внедрению программного обеспечения информационно-технической системы «Электронный университет» в полном объеме не выполнены», перечислил на расчетный счет ООО «Современный университет» 17  721 319 руб. При этом  проректоры ДВФУ Алексей Цхе (по науке и инновациям) и Виктор Атаманюк (по экономике и финансам), а также гендиректор ООО «Современный университет» Сергей Карлявин и его заместитель Никита Смуров «с целью придать легитимность незаконному перечислению денежных средств изготовили и подписали фиктивные документы, на основании которых были оплачены фактически не выполненные работы».
 
Судья Дмитрий Романенко признал экс-ректора  Иванца виновным в двух эпизодах особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и приговорил к 7 годам колонии общего режима (гособвинение запрашивало 8 лет) и  500 тыс руб. штрафа. Он также лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления, на срок 2 года, и воинского звания «полковник».
 
Также реальные сроки получили Карлявин и Смуров – 4,5 и 3,5 года колонии общего режима. Остальные обвиняемые отделались условными сроками:  Атаманюк  и Цхе –по  4, а Сиротин – 2 года.
 
Кроме того суд удовлетворил гражданский иск ДВФУ к пятерым обвиняемым: Иванец, Цхе, Атаманюк, Карлявин и Смуров в солидарном порядке в счет возмещения причиненного университету материального ущерба  должны выплатить 17 602 319 руб. 31 копейку.
 
Никита Смуров, находившийся под подпиской о невыезде, не явился на оглашение приговора в Тихоокеанский флотский военный суд. Он объявлен в розыск.
 
Алексей ЧЕРНЫШЕВ.
 

 

Автор:
Теги: ДВФУ  приговор  ректор 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]