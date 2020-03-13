Во Владивостоке в парке Минного городка отремонтируют ливневую канализацию

Ремонтом системы ливневой канализации в парке Минного городка займётся компания «Капитал». Она стала победителем открытого аукциона, который объявляла администрация Владивостока. Компании-подрядчику предстоит восстановить более 20 новых смотровых колодцев, смонтировать 360 метров труб диаметром 1000 мм, 135 метров труб диаметром 500 мм, 155 метров труб диаметром 300 мм, установить 340 метров лотков закрытого типа и провести ряд других работ.



В управлении дорог и благоустройства рассказали, что к работам подрядная организация должна приступить уже в ближайшее время, как только позволят погодные условия. Полностью отремонтировать систему ливневой канализации в парке необходимо до 1 июня.



Отметим, глава Владивостока Олег Гуменюк назвал проект восстановления парка Минного городка одним из приоритетных, отметив, что уже в этом году в парке должен быть реализован первый этап благоустройства. К слову, городские озеленители уже приступили здесь к приведению в порядок зелёных насаждений. Бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» убирают аварийные и упавшие ветви и деревья, а скоро начнут санитарную и формовочную обрезку.



«Помимо этого, в парке в этом году отремонтируют лестницы, пешеходные зоны, установят фонари освещения, урны и лавочки», - добавили специалисты.

Фото из архива

Газета "Золотой Рог", Владивосток