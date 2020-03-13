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В Приморье обучать специалистов по судоремонту будут на заводе в Находке
Учебные классы для подготовки технических специалистов создадут прямо на территории Находкинского судоремонтного завода. Организовать этот процесс для привлечения работников на профильные предприятия поручил губернатор Приморья Олег Кожемяко в ходе рабочей поездки в Находку в четверг, 12 марта.
Олег Кожемяко осмотрел мощности завода, на котором в настоящее время строится девять краболовов для Камчатки, хотя еще два года назад завод был банкротом, выполнив последний заказ для строек саммита АТЭС. Главный вопрос, который сейчас волнует руководство завода, – нехватка рабочей силы.
«Сейчас у нас работают специалисты из центральной части России, местных же приходит мало, зачастую низкой квалификации. И кадровый кризис будет усугубляться, потому что аналогичные заводы из тех регионов, откуда к нам приехали люди, сами получили крупные заказы – смысла ехать к нам работать нет», – отметил генеральный директор Находкинского СРЗ Николай Болгар.
Одним из способов привлечения таких специалистов, по мнению руководителя предприятия, могло бы стать строительство в Находке нескольких домов для арендного жилья. Олег Кожемяко согласился рассмотреть такой вариант, отметив, что Приморье – единственный регион в России, который запустил соответствующую программу.
Говоря непосредственно о подготовке кадров для судостроения, Губернатор обозначил, что краевые учебные заведения готовы реализовать образовательные программы на обучение и переобучение молодежи и населения. Одним из наиболее эффективных вариантов подготовки кадров могла бы стать организация непосредственно на территории завода профильных учебных классов, тем более, что СРЗ готов предоставить для этого помещения.
«Преподаватели приходили бы сюда и начитывали теорию, далее будущие специалисты сдавали бы уже экзамен по требованиям и квалификациям WorldSkills. Это действенный механизм – сразу на производстве проходить практику, вникать в специфику работы предприятия», – заявил губернатор, поручив краевому министерству образования проработать этот вопрос вместе со службой занятости, учитывая возможности компенсации расходов на обучение или переобучение сотрудников.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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