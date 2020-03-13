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В Приморье накажут нерадивых дорожников
Жалобы на состояние проезжей части и тротуаров в этом районе стали поступать от жителей с наступлением весны – осадки превратили и без того аварийный участок дороги в непреодолимое препятствие.
Привлечь к ответственности руководителей, бездействие которых привело к аварийному состоянию участка дороги в микрорайоне Врангель в Находке. Такое поручение губернатор Приморского края дал при осмотре данной дороги во время рабочей поездки в Находкинский городской округ в четверг, 12 марта.
Как объяснили губернатору сами дорожники, асфальт сняли накануне зимы и не успели положить.
«Зачем снимали асфальт, если положить новый не успевали? Вы как планируете свою работу?» – эти вопросы адресовал глава региона профильным специалистам.
Однако и с наступлением нового строительного сезона полного решения сложившейся проблемы нет – необходим проект реконструкции дороги с прокладкой водоотводов, а в качестве первоочередной меры дорогу отсыпят асфальтовое крошкой.
«Вы за зиму ничего не сделали, не подготовив проект, и проблема растянулась еще минимум на год! Здесь не нужно никаких глобальных решений. Отсыпать и отгрейдеровать необходимо, и сделать это за день-два, чтобы люди могли нормально проехать, в том числе и общественный транспорт. А дальше – ремонтировать дорогу капитально, сделав откосы, тротуары и водоотвод», – подчеркнул Губернатор, потребовав наказать ответственных за этот участок.
Побывал Олег Кожемяко и на другом проблемном отрезке дороги «находкинской» трассы в районе поселка Волчанец. Здесь работы уже ведутся – идет отсыпка щебнем и профилирование проезжей части грейдером.
Как доложил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Приморья Алексей Игнатенко, в апреле на этом и других участках дороги Артем–Находка–Порт Восточный общей протяженностью более 50 километров начнется укладка асфальта. Кроме этого, будут установлены два пункта весового контроля – до Большого Камня и после него.
Олег Кожемяко распорядился организовать реверсивное движение во время ремонта, создавая минимум неудобств жителям и гостям края.
«Это одна из самых важных и пока проблемных трасс. И ее ремонту следует уделить особое внимание – требуется не просто ямочный, а капитальный ремонт аварийных участков дороги», – подчеркнул глава Приморья.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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