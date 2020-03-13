www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 74.03 р. 100 JPY: 71.42 р.
EUR: 83.66 р. 10 CNY: 10.6 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Строительство
Распечатать

В Приморье накажут нерадивых дорожников

13 Марта 2020, 08:40 | Приморье

Жалобы на состояние проезжей части и тротуаров в этом районе стали поступать от жителей с наступлением весны – осадки превратили и без того аварийный участок дороги в непреодолимое препятствие.

Привлечь к ответственности руководителей, бездействие которых привело к аварийному состоянию участка дороги в микрорайоне Врангель в Находке. Такое поручение губернатор Приморского края дал при осмотре данной дороги во время рабочей поездки в Находкинский городской округ в четверг, 12 марта.

Как объяснили губернатору сами дорожники, асфальт сняли накануне зимы и не успели положить.

«Зачем снимали асфальт, если положить новый не успевали? Вы как планируете свою работу?» – эти вопросы адресовал глава региона профильным специалистам.

Однако и с наступлением нового строительного сезона полного решения сложившейся проблемы нет – необходим проект реконструкции дороги с прокладкой водоотводов, а в качестве первоочередной меры дорогу отсыпят асфальтовое крошкой.

«Вы за зиму ничего не сделали, не подготовив проект, и проблема растянулась еще минимум на год! Здесь не нужно никаких глобальных решений. Отсыпать и отгрейдеровать необходимо, и сделать это за день-два, чтобы люди могли нормально проехать, в том числе и общественный транспорт. А дальше – ремонтировать дорогу капитально, сделав откосы, тротуары и водоотвод», – подчеркнул Губернатор, потребовав наказать ответственных за этот участок.

Побывал Олег Кожемяко и на другом проблемном отрезке дороги «находкинской» трассы в районе поселка Волчанец. Здесь работы уже ведутся – идет отсыпка щебнем и профилирование проезжей части грейдером.

Как доложил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Приморья Алексей Игнатенко, в апреле на этом и других участках дороги Артем–Находка–Порт Восточный общей протяженностью более 50 километров начнется укладка асфальта. Кроме этого, будут установлены два пункта весового контроля – до Большого Камня и после него.

Олег Кожемяко распорядился организовать реверсивное движение во время ремонта, создавая минимум неудобств жителям и гостям края.

«Это одна из самых важных и пока проблемных трасс. И ее ремонту следует уделить особое внимание – требуется не просто ямочный, а капитальный ремонт аварийных участков дороги», – подчеркнул глава Приморья.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

Автор:
Теги: ремонт  кожемяко  дороги 



Новости партнеров







Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]