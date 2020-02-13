Аптекам раскинут сети

Депутаты из «Единой России» разработали поправки в закон «Об обращении лекарственных средств» и в скором времени внесут его в Госдуму. Регулирования в аптечном деле недостаточно, уверен зампред думской фракции единороссов Андрей ИСАЕВ: «В отношении торговых сетей принималось достаточно жесткое законодательство, но подобного закона не существует в отношении тех же аптечных сетей».

Как сообщили «Ведомости», 5 февраля зампред правительства Татьяна ГОЛИКОВА пожаловалась президенту Владимиру ПУТИНУ на резкий рост в некоторых аптеках цен на медицинские маски и лекарства, нужные против коронавируса. Президент предложил лишать лицензий аптеки, наживающиеся на ажиотажном спросе на маски.

Принятие поправок, считает Исаев, позволит сдержать рост цен.

Депутаты предлагают ввести понятие «аптечная сеть». Как определить, является ли компания аптечной сетью, Исаев не сказал: фракция ждет ответа от Минздрава, Минпромторга и Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которым направлен документ. Ни одно из этих ведомств не ответило на запрос «Ведомостей».

Другая идея – отделить понятие некоммерческих аптечных организаций от коммерческих. Исаев приводит в пример Ассоциацию независимых аптек («Асна») – общество с ограниченной ответственностью, организацию с единой ценовой политикой. Аптеки, которые входят в «Асну», не принадлежат ей, говорил в конце 2019 года РБК управляющий партнер «Асны» Александр КОНДРАТЬЕВ. Это самостоятельные торговые предприятия, сотрудничающие с «Асной» по нескольким направлениям – скидочным акциям, дисконтным программам, – которые получают от этого дополнительный доход.

Но аптеки могут создавать некоммерческие структуры для выражения своих общественных интересов, например, ассоциацию работодателей, допускает Исаев.

Депутаты также предлагают ограничить количество организаций, которые может иметь аптечная сеть в стране, сообщил Исаев, но почти не объяснил, что имеется в виду: то ли доля на рынке, то ли количество аптек на российском или одном из региональных рынков. Единственное, что сказал Исаев, – исключение будет сделано для удаленных регионов, где все аптеки принадлежат одной сети. Один из вариантов – ограничение доли рынка: не более 3,5%, знает сотрудник крупной аптечной сети.

Сейчас, по данным DSM Group за девять месяцев 2019 года у «Асны» 13,2% рынка, у «Риглы» – 6,2%, у «Эркафарма» – 5%, и у «36,6» – 4,1%.

Еще одно предложение – ограничить бонусы аптекам за размещение товара: не более 5,5% цены поставки в среднем по рынку, продолжал Исаев, это нужно, чтобы не возникали ситуации, когда бонус аптеки достигает 60%. Это ограничивает производителям недорогих лекарств доступ на рынок – нет денег, чтобы платить аптеке столько, уверяет директор по развитию RNC Pharma Николай БЕСПАЛОВ.

Депутаты также хотят обязать аптеки ежеквартально регистрировать цены на все лекарства, предупредил Исаев, схожая мера действует в отношении лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов: цена на них регистрируется производителями раз в год и в течение этого времени поднять ее невозможно. Но этого пункта в поправках к первому чтению не появится, сетовал Исаев, нужно обсуждение с ФАС, Минпромторгом и аптеками, по его словам, ФАС не поддерживает инициативу.

Участники розничного фармацевтического рынка полагают, что поправки плохо скажутся на отрасли.

Ограничение бонусов аптек приведет к росту цен – эти бонусы аптеки учитывают при ценообразовании, считает гендиректор «Риглы» Александр ФИЛИППОВ. Все бонусы от производителей «Неофарм», говорит его гендиректор Евгений НИФАНТЬЕВ, закладывает в цену лекарств, в том числе рецептурных препаратов от хронических заболеваний. За счет этого сети удается продавать такие препараты с минимальной наценкой, говорит он, а если бонус будет снижен, то и цена повысится.

Идеи депутатов, будучи одобрены, увеличат затраты аптечных сетей, большинство из которых и так убыточны, и повысят цены, согласен с Нифантьевым гендиректор eApteka Антон БУЗДАЛИН.

Аптеки - низкорентабельный бизнес с очень высокой конкуренцией, приходится снижать цены до минимума, считает гендиректор «Солофарма» Олег ЖЕРЕБЦОВ. В цене лекарств, подтверждает он, заложен процент от бонусов производителей за размещение товаров, и, если бонус уменьшится, пропорционально вырастет цена.

Ограничение числа аптек или доли сетей заставит закрывать некоторые точки, особенно в малых населенных пунктах, опасается Филиппов, доступность лекарств снизится, цена вырастет, а часть препаратов будет сложно купить. Некоторые аптеки уйдут на серый рынок, предвидит Филиппов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.