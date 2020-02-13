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В Приморском крае нашли "лазейку" в законах для незаконных вырубок
Качество лесоуправления проверили в Приморском крае. Специальная рабочая группа выявила пробелы в законодательстве, устранение которых позволит значительно снизить неустойчивые рубки в лесах и избежать бюджетных потерь.
В 2018 году WWF России опубликовал аналитический обзор, в котором была представлена информация о том, что с Дальнего Востока в Китай систематически отправляется намного больше древесины дуба и ясеня, чем официально заготавливается. Так, с 2011 по 2015 годы за границу было отправлено 1,15 миллиона кубометров незаконно заготовленной древесины дуба и ясеня, а рыночная стоимость этой древесины составила более 13 миллиардов рублей. В обзоре приводились доказательства того, что «черные» лесорубы просто не могут быть главным источником такого объема незаконно заготовленной древесины, и что с большой долей вероятности именно официальные арендаторы лесного фонда являются главным источником появления незаконно заготовленной древесины на рынке.
Краевое министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира и WWF России создали специальную рабочую группу, чтобы установить, каким образом в Приморье арендаторам удается прикрывать незаконные рубки. Удалось выявить, что пробелы в лесном законодательстве позволяли недобросовестным арендаторам на протяжении многих лет производить рубку ценных пород в объеме, превышающем устойчивый уровень.
«По новому Лесному кодексу, лесозаготовители сами выбирают и отводят насаждения в рубку. Они формально извещают орган управления лесами о том, где и какую древесину будут рубить. Все отчеты о фактических рубках также заполняются самими арендаторами. Это создает возможность для легализации незаконно заготовленной древесины», – отметили специалисты.
По итогам проверки качества лесоуправления «лазейка» была закрыта. Теперь арендаторы не могут заготавливать ценные породы в объемах, которые превышают объемы, установленные в договорах аренды.
«Это позволяет не только сохранять на корню дубы и ясени, которые играют критическое значение в деле сохранения амурского тигра, но и избегать бюджетных потерь, ведь раньше арендаторы не платили за такую древесину», – прокомментировал министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья Валентин Карпенко.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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