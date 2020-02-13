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Дальневосточникам ищут деньги на авиабилеты
Программа доступных авиабилетов с Дальнего Востока в центральную часть России опять трещит по швам - льготные перелеты должны быть круглогодичными, однако «Аэрофлот» сообщил об освоении всех полученных им субсидий еще в конце декабря. Компания приостановила продажу билетов на Дальний Восток для льготников до «поступления дополнительных средств на программу».
Минтранс и Минвостокразвития РФ уже запросили 3,2 млрд рублей дополнительных субсидий.
В текущем году на субсидирование авиаперевозок в ДФО, Крым и Калининград бюджет выделил 5,8 млрд рублей, из них 5 млрд рублей предназначаются только дальневосточной программе..
По словам источника «Интерфакса», «Аэрофлот» освоил около 1,3 млрд рублей субсидий. Для возобновления продаж компании и сохранения объема субсидированных перевозок на прошлогоднем уровне (все авиакомпании по постановлению №215 перевезли 1,4 млн человек при 9 млрд руб. субсидий) министр транспорта Евгений Дитрих и глава Минвостокразвития Александр Козлов в январе обратились к тогдашнему премьеру Дмитрию Медведеву.
Министры попросили дать поручение Минфину выделить 3,2 млрд рублей из резервного фонда правительства. Но при использовании средств федерального бюджета через его корректировку деньги будут доведены до Росавиации только к лету, что поставит под угрозу бесперебойность льготных перелетов.
В Минвостокразвития и Минтрансе подтвердили факт обращения. «Поддержку при «старом кабинете министров» мы получили, сейчас ждем подтверждения уже в «новом кабинете». Уверены, что все предварительные согласования будут исполнены», - отметили в пресс-службе Минвостокразвития.
В 2019 году на программу льготных авиаперевозок в ДФО, Крым и Калининград первоначально бюджет выделил 3,8 млрд рублей, из них 2,9 млрд рублей предназначались компаниям, участвующим в дальневосточной программе. При этом «Аэрофлот» сообщал, что распродал все билеты в ДФО за шесть дней, объяснив это, как и в этом году, полным освоением субсидий. После обращений Минтранса на программу было выделено еще 5,2 млрд рублей, из них 2,5 млрд рублей - из резервного фонда правительства.
Программа субсидирования рейсов из городов Дальнего Востока действует круглый год. Воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ до 23 лет и старше 60 лет (женщины - старше 55-ти), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.
Кроме того, на рейсах «Аэрофлота» из Москвы в дальневосточные города c 2015 года действуют так называемые «плоские» тарифы в эконом-классе. Это тарифы с фиксированной ценой, которая не зависит от даты покупки билета. Воспользоваться такими тарифами может любой пассажир, независимо от возраста и региона проживания. То есть речь не идет о привилегии для приморцев. При этом «плоские» тарифы в отличие от льготного тарифа не субсидируются государством - убытки от них покрываются за счет более доходных маршрутов «Аэрофлота». «Плоский» тариф «Аэрофлота» на рейсах из Владивостока в Москву и обратно в 2019 году составлял 25 тыс. рублей, на рейсах его дочерней компании «Россия» - 22 тыс. рублей. В 2020 году тарифы увеличены до 26,1 тыс. рублей (рост на 4,4%) и 22,95 тыс. рублей (рост на 4,3%) соответственно.
Президент РФ Владимир ПУТИН на 15-й ежегодной пресс-конференции в декабре жестко «прошелся» по планам «Аэрофлота», которая уже давно стенает по поводу неподъемности «плоских» тарифов.
«Что касается «плоских» тарифов», никто не собирается их отменять. «Аэрофлот» - он просто так немножко нагнетает, выдавливая из правительства деньги на организацию этих полетов. Мы будем это делать и дальше. Более того, эта программа расширяется - не только за счет Дальнего Востока, но и за счет других регионов. Но, в целом, конечно, нам просто чего нужно добиваться? Роста доходов граждан, которые растут у нас очень медленно, и снижения издержек при перевозках. Таким образом, можно будет снижать и тарифы. Но пока глобальных изменений не наступило, эти программы будут продолжаться», - заверил г-н Путин.
В августе прошлого года гендиректор «Аэрофлота» Виталий САВЕЛЬЕВ заявил, что, по его мнению, компания должна постепенно уходить от «плоских» тарифов, поскольку эта программа убыточна и в целом является нерыночной мерой. Позднее о необходимости реформирования системы заявил и глава Минтранса РФ, председатель совета директоров «Аэрофлота» Евгений Дитрих, который назвал ее «тормозом, сдерживающим развитие перевозок на Дальний Восток».
На фото: Приморцев просят повременить с проходом на посадку.
Фото автора
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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