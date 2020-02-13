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Приморцы не вытягивают ипотеку и под 2%
Получив одобрение банка на предоставление кредита под 2% годовых, далеко не каждая молодая семья сможет найти под него подходящую ей квартиру
Еще минувшим летом, по оценке экспертов, предложение нового жилья во Владивостоке составляло около 4 тыс. квартир. К настоящему времени оно сократилось вдвое. К началу декабря 2019 года количество свободных квартир в местных новостройках сократилось до 3,5 тыс., а к настоящему времени – примерно до 2 тыс.
В короткий срок с рынка ушли наиболее привлекательные, ликвидные и относительно дешевые квартиры. И покупали их в основном те, кто не попал под условия «2-процентной ипотеки». Соответственно нижняя граница диапазона цен резко поднялась. По словам руководителя отдела продаж информационно-консалтингового портала «111BASHNI.RU» Владимира ГРИБКОВА, только за январь новострой во Владивостоке в среднем подорожал на 15%. Это подорожание было неравномерным, и наибольший рост цен был отмечен по объектам, строящимся в Первореченском районе.
При этом реального быстрого роста предложения нового жилья, которое могло бы быть привлекательным для молодых приморских семей с их скромными бюджетами, пока не видится. Крупные федеральные застройщики, которые должны были прийти во Владивосток, пока не развертывают в городе массовое строительство жилья. Их заход сдерживается отсутствием больших площадок с подведенными к ним инженерными сетями и дорогами, нерешенный вопрос по передаче больших территорий из пользования военных под гражданские цели.
Что есть на рынке
Непривлекательными для местных застройщиков остаются остров Русский и район «Солнечной долины» вблизи поселка Трудового, где массовое строительство безрезультатно пыталась спровоцировать госструктура АО «ДОМ.РФ» при поддержке краевых властей.
Намечается оживление строительства в районе бухты Патрокл. Неуверенно предсказывается, но на рынок в ближайшее время смогут попасть квартиры в недостроенных «Дальспецстроем» домах. Здесь же в ближайшее время предполагается начало строительства ряда новых домов сразу несколькими застройщиками.
Сейчас выбор нового жилья молодыми семьями во Владивостоке сводится в основном к домам классов «Комфорт» и «Комфорт плюс», некоторые из которых застройщики позиционируют как «Бизнес-класс» и соответственно предлагают по более высоким ценам. Жилье «Стандарт-класса» (эконом) практически отсутствует.
Ситуацию с ценами несколько сглаживает то, что определенное количество жилья в городе строится по прежним правилам долевого участия покупателей. И на рынке еще есть несколько объектов, в которых квартиры без отделки предлагаются по 60-75 тыс. рублей за квадратный метр. Но это удаленные от центра города объекты и по каким-то причинам ранее мало интересовавшие покупателей.
При этом цена «квадрата» только начинаемого строиться дома теперь уже на этапе котлована в городе прогнозируется в размере около 120 тыс. рублей за квадратный метр. Поскольку они теперь будут строиться исключительно на принципах проектного финансирования, то застройщик сразу же закладывает ту цену, которую он по завершении строительства сможет получить с эскроу-счетов покупателей в банках.
Кому это доступно
Представитель Сбербанка отмечает, что одобрить и предоставить кредит молодой семье для этой структуры – не проблема. Предварительное одобрение ею может быть получено в течение одного-двух дней, а сам кредит – в течение 5-7 дней. Но в условиях проявившегося дефицита квартир в новостройках многие семьи, получив одобрение на кредит, могут им так и не воспользоваться, поскольку предложение жилья по 100-150 тыс. рублей за квадратный метр семью с одним ребенком заставляет сегодня ориентироваться на квартиры площадью около 50 кв. метров, что значительно ниже сегодняшней средней обеспеченности жильем, ни никак не на 100-метровые в «Бизнес-классе», которые ажиотаж покупателей коснулся в меньшей степени.
Получить кредит от банка под 2% все же выгодно, поскольку переплата с 6 млн рублей за 20 лет составит менее 1 млн рублей. Но помимо того, что кредитуемый должен найти подходящую квартиру, он также должен соответствовать по возрасту и иным критериям, как требует программа «Дальневосточная ипотека». Даже если стукнуло 35 лет и 11 месяцев, то шанс получить этот кредит еще есть. При этом обязательны – чистая кредитная история, возможность оплаты первоначального взноса за квартиру, в том числе и маткапиталом, а также – доказанная платежеспособность.
Особое внимание молодых семей было заострено на том, что кредит дается исключительно на покупку квартиры, но не на ремонт. Поэтому им лучше ориентироваться на объекты, сдаваемые «под ключ», либо на те, где застройщик в рамках договора доводит квартиры до 100-процентной готовности под новоселье.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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