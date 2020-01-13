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Во Владивостоке сумма "мусорных" штрафов уж превысила 5 млн рублей
13 Января 2020, 09:40 | Приморье
Компаниям дана неделя на исправление ситуации, после чего договор с ними может быть расторгнут и вскрыта банковская гарантия
Для вывоза бытового мусора в Ленинском и Первомайском районах Владивостока привлекают дополнительную технику.
Как рассказала зампредседателя Правительства Приморья Елена Пархоменко, сейчас несправляющиеся компании усиливаются дополнительной техникой, совместно с региональным оператором разрабатываются наиболее оптимальные маршруты уборки мусора. Так, на каждом маршруте будут круглосуточно работать минимум две спецмашины. Помимо этого, в те районы, где мусор не вывозился по несколько дней, выходит дополнительный транспорт – для этого регоператор привлекает субподрядные организации.
«Параллельно этому компании-нарушители облагаются штрафами. Рассматриваются варианты привлечения других перевозчиков на случай расторжения договора с существующими и вскрытия их банковской гарантии в размере 25 миллионов рублей за каждый район города», – обозначила Елена Пархоменко, добавив, что сумма штрафов уже превысила 5 миллионов рублей и продолжает расти.
Зампред подчеркнула, что главная задача на сегодняшний день – отладить систему вывоза отходов в проблемных районах Владивостока, после чего уже будут приняты решения по дальнейшей судьбе недобросовестных компаний. По словам Елены Пархоменко, даже для того, чтобы расторгнуть договоры с ними, необходимо подготовить качественную замену.
«Нельзя в одночасье выгнать с рынка эти компании, не подготовив другие, иначе получится вакуум – одни ушли, а другие не успели зайти. Причем необходимо заходить и сразу работать с нужным количеством техники, людей, правильно их расставить. Сейчас мы помогаем предприятиям-нарушителям войти в нужный ритм, добавляем технику, специалистов, помогаем выстроить логистику, потому что в кратчайшие сроки необходимо навести порядок в городе, люди не должны страдать из-за нерадивости отдельных коммерсантов», – заявила зампред Правительства региона.
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На Тихой просто пздц какой-то! Возле каждого дома горы мусора!