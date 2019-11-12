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Порт Находка не выходит из суда

12 Ноября 2019, 15:43 | Приморье

«Росморпорт» не дает компании Абрамовича спокойно пылить

 

Это ведомство уже предприняло попытку через суд разорвать договор, по которому у него арендует причалы АО «НМТП», за несоблюдение экологических требований

Один из крупнейших угольных портов Приморья опять лихорадит - ФГУП «Росморпорт» (структура Росморречфлота) не оставляет попыток расторгнуть договоры аренды причалов с АО «Находкинский морской торговый порт» (крупнейшая стивидорная компания в порту Находка). От исхода их противостояния зависит судьба и других угольных терминалов региона.

6 ноября Пятый Арбитражный апелляционный суд принял к производству апелляционную жалобу ФГУП «Росморпорт» на отказ Арбитражного суда Приморского края расторгнуть договоры аренды причалов с АО «НМТП» за несоблюдение экологических требований по выбросам угольной пыли. Судебное разбирательство назначено на 4 декабря.

Напомним, что законодательные пробелы, существующие на данный момент, не позволяют расторгать договоры аренды причалов со стивидорными компаниями, специализирующимися на перевалке угля, за нарушения экологических норм.

В действующей редакции пункта 9 статьи 31 ФЗ «О морских портах» в качестве основания для досрочного расторжения договора аренды определено использование объекта не по назначению. Функции передачи в аренду государственного имущества в морских портах РФ в настоящее время осуществляет ФГУП «Росморпорт».

Это ведомство уже предприняло попытку через суд разорвать договор, по которому у него арендует причалы АО «НМТП», за несоблюдение экологических требований.

Находкинский морской торговый порт расположен на северо-западном побережье Японского моря, в восточной незамерзающей части залива Петра Великого, в бухте Находка. Компания имеет 15 грузовых причалов и один вспомогательный для портового флота. В 2017 году Evraz продал АО «НМТП» своим основным акционерам - Роману АБРАМОВИЧУ и партнерам. При этом компании заключили долгосрочное соглашение о перевалке грузов в определенном объеме.

16 сентября Арбитражный суд Приморского края отказал «Росморпорту» в расторжении договора аренды принадлежащих ему причалов с Находкинским МТП. По мнению ведомства, порт не выполнил предписания Росприроднадзора об оборудовании территории сооружениями, обеспечивающими охрану бухты Находка от загрязнения, засорения, заиления сточными водами.

В свою очередь, представитель порта заявлял, что стивидор планирует выполнить работы по обустройству причалов очистными сооружениями до конца 2020 года - такой срок исполнения обязательств прописан в судебном решении по другому спору. К настоящему времени порт разработал проектную документацию на строительство очистных сооружений, получил положительное заключение госэкспертизы, а также разрешения на строительство на все этапы, заключил контракт на их исполнение (сумма контракта - 22 млн рублей), подрядчики приступили к работам.

«Вывод Приморского краевого суда о последовательном исполнении ответчиком решения по делу и предоставление ему отсрочки его выполнения до 31 декабря 2020 года, а также представленные в материалы дела документы, опровергают позицию истца о том, что ответчик не выполняет мероприятия по строительству очистных сооружений, чем нарушает условия договора», - говорится в определении суда первой инстанции.

Обязательства по строительству очистных сооружений были закреплены в соглашении, ранее подписанном руководством порта с министерством транспорта РФ, администрацией Приморского края, Росприроднадзором и ФГУП «Росморпорт» на площадке Петербургского международного экономического форума в мае 2018 года.

«Расторжение договора в судебном порядке носит исключительный характер, является по своей правовой природе  санкцией,  применяемой судом к злостному нарушителю договорных обязательств. Таким  образом,  по  настоящему  делу  в  предмет  доказывания  по требованию  истца  о  расторжении  договора  аренды  входят  следующие обстоятельства: арендатором допущены существенные нарушения условий договора; арендодатель предупреждал о необходимости устранения таких нарушений;  несмотря  на  такое  предупреждение,  арендатор  указанные нарушения в разумный срок не устранил; на основании этого арендодатель предлагал  расторгнуть  договор;  арендатор  отказался  от  расторжения договора или не ответил на это предложение», - говорится в определении суда.

НМТП уже заявил, что направит на строительство новых очистных сооружений 1 млрд рублей, уже получено положительное заключение государственной экологической экспертизы на строительство.

Ранее сообщалось, что Дальневосточная транспортная прокуратура поручила стивидорным компаниям, занимающимся перевалкой угля в Находке, сократить или исключить загрязнение воздуха угольной пылью при перевалке.

Руководителям стивидорных компаний, в частности, поручено принять дополнительные меры, направленные на улавливание, утилизацию, обезвреживание выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, их сокращению или исключению при выполнении погрузочно-разгрузочных операций с углем.

На фото: Передышка в суде оказалась недолгой.

Фото из архива

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: уголь  Находкинский морской торговый порт  росморпорт  экология 



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