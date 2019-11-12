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В Приморье годовой план по выявлению нелегального бизнеса уже выполнен на 133%
С начала года в Приморском крае выявлено почти 30,3 тысячи фактов неформальной занятости. Практически во всех случаях удалось добиться официального оформления трудовых отношений или регистрации предпринимательской деятельности.
Как сообщают в департаменте труда и социального развития Приморского края, контрольный показатель по выявлению неформальных трудовых отношений уже выполнен на 133%.
«Количество вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств с января составило более 9 тысяч единиц», – информируют в ведомстве.
Высокие показатели работы по снижению неформальной занятости достигнуты в городах Спасск-Дальний, Арсеньев, Большой Камень, Дальнереченск. Хорошие результаты также в Тернейском, Анучинском, Лазовском, Октябрьском и Кировском районах.
Специалисты напоминают: главный риск неофициального трудоустройства для сотрудника – отсутствие какой-либо защиты перед недобросовестным работодателем, а также социальных гарантий, в том числе оплаты больничных и отпусков.
По словам и.о. директора департамента Светланы КРАСИЦКОЙ, неоформленные трудовые отношения - риск не только для работников.
«Организациям, которые выплачивают сотрудникам зарплаты в «конвертах», грозит административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность. Помимо прочего, такие организации лишаются возможности принимать участие в государственных программах и рассчитывать на господдержку», - отметила глава департамента.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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