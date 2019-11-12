Инвесторов в Приморье поддержат

Крупному и среднему бизнесу рассказали о мерах инвестиционной поддержки

В Инвестиционном Агентстве Приморского края состоялись два семинара для инвесторов. Представители департамента экономики и развития предпринимательства администрации Приморского края, УФНС России по Приморскому краю, Инвестагенства и эксперты со стороны бизнеса рассказали о механизмах поддержки инвестиционной деятельности, которые помогут развивать действующие производства и запускать новые.

На семинарах эксперты поделились систематизированной и развернутой информацией о мерах государственной финансовой поддержки инвестиционных проектов. В эти дни речь шла о механизме получения инвестиционного налогового вычета и процедуре присвоения статуса регионального инвестиционного проекта (РИП).

Практика - прежде всего





«Инвестиционный налоговый вычет - это абсолютно новая законодательная инициатива для Приморского кря. Она только принята, но мы видим за ней будущее, потому что она позволяет снизить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль бизнесу, который вносит вклад в социально-экономическое развитие региона и реализует инвестиционные программы по расширению или модернизации производства. Эти компании не стоят на месте, они стремятся выпускать больше продукции, работать эффективнее, создают новые рабочие места. Для этого они готовы вкладывать значительные средства в строительство, обновление оборудования и автотранспорта. Такие инвестиционные проекты - капиталоемкие. И в этом случае справедливо, что государство предоставляет налоговую льготу. Ведь сэкономленные средства идут на развитие предприятия, а в конечном итоге - на развитие экономики Приморского края», - отметила заместитель директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Виктория ИВАЧЕВА.

Инвестиционный вычет может составить от 90 до 100% от суммы начисленного налога на прибыль. Воспользоваться новой мерой поддержки предприятия Приморья могут уже в 2020 году.

Претендовать на этот вид поддержки могут предприятия, которые:

- применяют общую систему налогообложения и в настоящее время не получают льготы по налогу на прибыль;

- ведут деятельность в сферах сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, транспортировки и хранения;

- планируют реализовать проекты на территории Приморского края на условиях государственно-частного партнерства;

- поддерживают государственные и муниципальные учреждения Приморского края, работающие в области культуры и спорта, путем перечисления пожертвований.

Цель - развитие

Еще одна мера поддержки - возможность получения статуса Регионального инвестиционного проекта (РИП). Она направлена на компании, которые реализуют инвестиционные проекты и в настоящее время не пользуются льготами по налогу на прибыль.

Чтобы получить статус РИП, проект должен пройти оценку департамента экономики, а в реестр предприятие включает Федеральная налоговая служба. Изначально этот вид поддержки был предусмотрен только для предприятий регионов Сибири и Дальнего Востока. Возможность воспользоваться этой мерой поддержки только недавно появилась и у остальных регионов России.

«В этом году статус РИП уже получили два предприятия. Первое - работает в сфере лесопереработки - запустило инвестиционный проект с объемом инвестиций 70 миллионов рублей. Инвестор был заинтересован в уменьшении налога на прибыль, в реинвестировании сэкономленных средств. Второе - предприятие горнодобывающей промышленности АО «ГМК «Дальполиметалл». Для них главным преимуществом стал пониженный коэффициент, который применяется к налогу на добычу полезных ископаемых. Успешный опыт в Приморье уже есть, и мы заинтересованы в том, чтобы краевые предприятия пользовались поддержкой и инвестировали в развитие», - подчеркнула Виктория Ивачева.





«Край нацелен на развитие, - уверена начальник отдела налогообложения УФНС России по Приморскому краю Ольга КУЗЬМИНСКАЯ. - Участие в Региональном инвестиционном проекте возможно для юридических лиц, производящих товары исключительно на территории Приморского края, и реализующих инвестиционный проект без других участников. Объем капитальных вложений инвестиционного проекта не может быть менее 50 млн рублей в течение трех лет или 500 млн рублей - в течение пяти лет. Льготную ставку можно применить ко всей базе налога на прибыль, если доходы предприятия в результате реализации проекта составляют не менее 90% всех доходов. Есть и возможность вести раздельный учет инвестпроекта и текущей деятельности. В этом случае льгота будет распространяться исключительно на доходы, полученные от реализации инвестиционного проекта.

Получение статуса РИП дает возможность применения нулевой ставки по налогу на прибыль в течение пяти налоговых периодов, начиная с периода, в котором были признаны первые доходы от реализации товаров, произведенных в рамках реализации РИП. В течение последующих пяти налоговых периодов ставка налога составит 10%.

Еще одним преимуществом РИП является возможность применения пониженного коэффициента при расчете налога на добычу полезных ископаемых. Коэффициент приравнивается к нулю до начала применения льготы по налогу на прибыль, увеличиваясь в последующих периодах до единицы в течение десяти лет».

На собственном опыте





«28 августа мы получили статус участника Регионального инвестиционного проекта. Все очень просто: вы готовите документы, подаете инвестиционную декларацию в администрацию Приморского края, там ее проверяют на соответствие критериям, установленным законодательством, и присваивают вам статус, - поделился своим опытом генеральный директор АО «Горно - металлургический комплекс «Дальполиметалл» Глеб ЗУЕВ. - Дальше вы начинаете пользоваться льготами. Те налоги, которые вы раньше платили в бюджет, перенаправляете в качестве инвестиций в свою компанию.

Наше предприятие стало вторым в Приморском крае, обосновавшим намерение инвестировать в производство значительные средства и ставшее участником РИП. Инвестпроект ГМК «Дальполиметалл», рассчитанный на семь лет, предусматривает полное обновление подземной самоходной техники, модернизацию и замену оборудования на обогатительной фабрике, реконструкцию хвостохранилища и другие виды вложений. Только за первые пять лет инвестиционной программы «Дальполиметалл» потратит на основные фонды более миллиарда рублей. Общая сумма, которую нам позволяет сэкономить участие в этой программе в течение всего срока реализации инвестиционного проекта, - 1,2 миллиарда рублей».

Не РИПом единым

На семинаре предпринимателям напомнили про все виды поддержки, которыми может воспользоваться не только крупный, но и средний, и малый бизнес.





«Мер поддержки очень много. Пожалуй, самые известные - это преференции для резидентов ТОР и СПВ, но это далеко не все, - отмечает Главный специалист по сопровождению инвестиционных проектов АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» Максим РЫЖИЙ. - Даже если сконцентрироваться на финансовой поддержке, то, в зависимости от целей проекта, можно подобрать наиболее выгодный вариант. Если нужна небольшая сумма - до 5 миллионов рублей - то на льготных условиях ее можно получить в Микрокредитной компании Приморского края, для приоритетных направлений ставка составляет всего 3,25% в моногородах и 6,5% на остальной территории края. Если нужно больше средств, то работает федеральная программа кредитования МСП по льготной ставке 8,5%. В случае, если у компании не хватает собственного залогового обеспечения по кредиту, можно обратиться в Гарантийный фонд Приморского края - он предоставит поручительство».

Главным помощником владельцев бизнеса в вопросах инвестиций остается краевое Инвестиционное агентство. Его специалисты в режиме «одного окна» сопровождают реализацию проекта на любой стадии - от бизнес-плана до запуска предприятия. Агентство помогает ускорить решение административных вопросов, подобрать земельный участок, найти партнеров, привлечь финансирование и, наконец, - разобраться в сложном инвестиционном законодательстве и подобрать те инструменты, которые позволят сделать проект экономически эффективным.

ВНИМАНИЕ!

Документы, необходимые для того, чтобы стать участником РИП:

- Бизнес - план проекта

- Заявление о включении в реестр участников РИП

- Копии учредительных документов организации

- Копия документа, подтверждающего факт внесения записи о государственной регистрации организации в ЕГРЮЛ

- Копия свидетельства о постановке организации на учет в налоговом органе

- Инвестиционная декларация (с приложением по форме, утвержденной ФНС, от 5 февраля 2014 г. N MMB -7-3/38)

На фото: В Инвестиционном Агентстве Приморского края готовы поддержать все проекты, которые будут работать на развитие края.

Фото автора

Диана БЕЛАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.