135 несанкционированных свалок ликвидировано во Владивостоке

"Если вы стали свидетелем сбора мусора в неположенном месте, необходимо зафиксировать это на фото или видео и направить в мэрию" - просят власти

В ежедневном режиме сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» убирают мусор и вывозят стихийные свалки с прибрежных территорий, частного сектора, лесополосы, с откосов, территорий за гаражами. Всего с начала года во Владивостоке ликвидировано 135 несанкционированных свалок.



«Спецтехника и сотрудники нашего предприятия ежедневно в круглосуточном режиме заняты в работах по наведению порядка на улицах города, содержанию клумб и цветников, обслуживаю технических средств организации дорожного движения и многому другому. Практически ежедневно приходится вывозить и свалки мусора», – рассказали специалисты предприятия.



Так, в сентябре городские службы наводили порядок на улицах Нейбута, Сабанеева, Луговой, Пальчевского, Полетаева, Татарской, Хабаровской, Партизанском проспекте, в районе мысов Калузина и Кунгасный. Всего в прошлом месяце было вывезено 17 несанкционированных свалок.



«В уборке масштабных свалок задействуют технику, в труднодоступных местах рабочие вынуждены собирать мусор вручную, пакетировать и грузить в самосвалы. Порой на ликвидацию одной свалки уходит несколько дней. Призываем горожан соблюдать порядок и не сбрасывать мусор в неположенных местах», – отмечают сотрудники СГТ.



Отметим, что если вы стали свидетелем сбора мусора в неположенном месте, необходимо зафиксировать это на фото или видео и направить в мэрию. Это поможет привлечь нарушителей к административной ответственности. Направить обращение можно через интернет-приемную или почтой России по адресу: 690091, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 20.

Фото МБУ «Содержание городских территорий»

Газета «Золотой Рог», Владивосток.