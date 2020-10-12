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135 несанкционированных свалок ликвидировано во Владивостоке
"Если вы стали свидетелем сбора мусора в неположенном месте, необходимо зафиксировать это на фото или видео и направить в мэрию" - просят власти
В ежедневном режиме сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» убирают мусор и вывозят стихийные свалки с прибрежных территорий, частного сектора, лесополосы, с откосов, территорий за гаражами. Всего с начала года во Владивостоке ликвидировано 135 несанкционированных свалок.
«Спецтехника и сотрудники нашего предприятия ежедневно в круглосуточном режиме заняты в работах по наведению порядка на улицах города, содержанию клумб и цветников, обслуживаю технических средств организации дорожного движения и многому другому. Практически ежедневно приходится вывозить и свалки мусора», – рассказали специалисты предприятия.
Так, в сентябре городские службы наводили порядок на улицах Нейбута, Сабанеева, Луговой, Пальчевского, Полетаева, Татарской, Хабаровской, Партизанском проспекте, в районе мысов Калузина и Кунгасный. Всего в прошлом месяце было вывезено 17 несанкционированных свалок.
«В уборке масштабных свалок задействуют технику, в труднодоступных местах рабочие вынуждены собирать мусор вручную, пакетировать и грузить в самосвалы. Порой на ликвидацию одной свалки уходит несколько дней. Призываем горожан соблюдать порядок и не сбрасывать мусор в неположенных местах», – отмечают сотрудники СГТ.
Отметим, что если вы стали свидетелем сбора мусора в неположенном месте, необходимо зафиксировать это на фото или видео и направить в мэрию. Это поможет привлечь нарушителей к административной ответственности. Направить обращение можно через интернет-приемную или почтой России по адресу: 690091, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 20.
Фото МБУ «Содержание городских территорий»
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