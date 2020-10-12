Масочный режим для водителей автобусов и пассажиров во Владивостоке сделают обязательным

В случае несоблюдения законных требований, транспортные средства будут снимать с маршрута

Жесткие меры будут предприняты по отношению к транспортным компаниям и предприятиям, допускающим на своих объектах нарушения санитарно-эпидемиологических мер. О подготовке соответствующего изменения в краевое постановление губернатора Приморского края стало известно на заседании оперативного штаба в понедельник, 12 октября. Предполагается, что документ будет подписан уже сегодня.

Как стало известно на заседании оперштаба, после принятия документа предпринимателям, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров, официально запретят работать в случае нарушения масочного режима водителями или пассажирами.

«Нахождение пассажиров в транспортных средствах при отсутствии у них средств индивидуальной защиты органов дыхания – масок, респираторов и так далее – должно быть исключено», – подчеркнули на оперштабе.

В случае несоблюдения законных требований, транспортные средства будут снимать с маршрута, а в случае многократных нарушений – запретят выходить на линию. Следить за соблюдением правил будут не только административные комиссии, но и представители УМВД Приморского края.

«Должно быть понимание и у руководителей автотранспортных предприятий, и у пассажиров, что ни в такси, ни в автобусе, ни в электричке без маски находиться нельзя. Лучше соблюдать санитарные правила, чем создать угрозу здоровью тех людей, которые нас окружают», – подчеркнул Губернатор Олег Кожемяко.

Помимо требований для автотранспортных предприятий в постановление внесено еще одно ограничение, касающееся предприятий сфер торговли и услуг. Оно официально закрепит запрет на допуск посетителей, нарушающих масочный режим, в торговые объекты и места выполнения работ, а также установит требование не допускать продажу товаров и оказание услуг гражданам при отсутствии у последних средств защиты органов дыхания.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.