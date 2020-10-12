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Во Владивостоке на Некрасовском путепроводе завершены работы по асфальтированию

12 Октября 2020, 09:02 | Приморье

На этой неделе специалисты приступят к установке барьерного ограждения, а также замене тротуарных плит

В минувшие выходные подрядная организация завершила работы по асфальтированию проезжей части Некрасовского путепровода. Движение на всех участках мостового сооружения открыто.

Как рассказали в управлении дорог и благоустройства, параллельно в выходные дни также производились работы по бетонированию предохранительных полос по направлению в город. На этой неделе специалисты приступят к установке барьерного ограждения, а также замене тротуарных плит на развязке в районе домов № 29а и № 30 по проспекту 100-летия Владивостока.

«В связи с проведением аварийных работ под мостовым переходом движение всех автотранспортных средств в ночное время будет ограничено. Днем движение здесь будет разрешено», – подчеркнули специалисты.

Участки будут перекрываться на период с 10 по 31 октября с 22:00 до 6:00. Движение большегрузного транспорта в это время будет разрешено по Некрасовскому путепроводу.

Автолюбителей Владивостока просят быть внимательными и с пониманием отнестись к вводимым изменениям.

Специалисты также напоминают, что водители могут воспользоваться объездной дорогой Нефтеветка – Кунгасный. Кроме того, в настоящее время обустроен проезд по грунтовой дороги от Нефтеветки до спортивного клуба ДОСААФ.

Евгений Кулешов (фото)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: строительство  дороги владивостока  ремонт 



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