Во Владивостоке на Некрасовском путепроводе завершены работы по асфальтированию

На этой неделе специалисты приступят к установке барьерного ограждения, а также замене тротуарных плит

В минувшие выходные подрядная организация завершила работы по асфальтированию проезжей части Некрасовского путепровода. Движение на всех участках мостового сооружения открыто.



Как рассказали в управлении дорог и благоустройства, параллельно в выходные дни также производились работы по бетонированию предохранительных полос по направлению в город. На этой неделе специалисты приступят к установке барьерного ограждения, а также замене тротуарных плит на развязке в районе домов № 29а и № 30 по проспекту 100-летия Владивостока.



«В связи с проведением аварийных работ под мостовым переходом движение всех автотранспортных средств в ночное время будет ограничено. Днем движение здесь будет разрешено», – подчеркнули специалисты.



Участки будут перекрываться на период с 10 по 31 октября с 22:00 до 6:00. Движение большегрузного транспорта в это время будет разрешено по Некрасовскому путепроводу.



Автолюбителей Владивостока просят быть внимательными и с пониманием отнестись к вводимым изменениям.



Специалисты также напоминают, что водители могут воспользоваться объездной дорогой Нефтеветка – Кунгасный. Кроме того, в настоящее время обустроен проезд по грунтовой дороги от Нефтеветки до спортивного клуба ДОСААФ.

Евгений Кулешов (фото)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.