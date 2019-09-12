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Национальное конгресс-бюро (НКБ) при поддержке Фонда Росконгресс приняло участие в V ВЭФ во Владивостоке
Ключевыми вопросами Национального конгресс-бюро в рамках участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) при поддержке Фонда Росконгресс, который как социально ориентированный нефинансовый институт развития оказывает поддержку основным инициативам и проектам НКБ, направленным на становление и развитие конгрессно-выставочного рынка страны, стали проект «Событийный паспорт региона» и тема развития конгрессно-выставочной инфраструктуры в Приморском крае.
Комментируя итоги участия Национального конгресс-бюро в V Восточном экономическом форуме, Советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков отметил: «Развитие Дальнего Востока является одним из направлений, которым уделяется особое внимание, и Владивосток выступает одной из приоритетных площадок. Формирование устойчивых позиций событийной отрасли требует комплексного подхода, поскольку затрагивает не только инфраструктурную, но и социально-экономическую сферу. Поэтому в данном случае Национальное конгресс-бюро является одним из эффективных инструментов продвижения инициатив по развитию региона через повышение его событийной привлекательности и драйвером развития территорий».
На площадке ВЭФ-2019 состоялась презентация Событийного паспорта региона – Камчатского края. Событийный паспорт Камчатки стал первым документом в рамках проекта, нацеленного на представление событийного потенциала российских регионов на международном ивент рынке, и одним из инструментов продвижения страны как площадки для проведения крупных деловых мероприятий. Старт проекта был анонсирован год назад на ВЭФ-2018.
Мероприятие прошло на площадке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики в рамках презентаций инвестиционных проектов Камчатского края. Директор НКБ Алексей Калачев рассказал участникам форума о проекте и вручил первый Событийный паспорт губернатору Камчатского края Владимиру Илюхину. НКБ работает над Событийными паспортами еще для нескольких регионов, с которыми подписаны стратегические соглашения по развитию событийной отрасли.
Также в рамках анонса первого Событийного паспорта региона Национальное конгресс-бюро совместно с Правительством Камчатского края при участии Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края и АНО «КВЦ Инвест» провели для участников V Восточного экономического форума мероприятие Caviar Time. На Улице Дальнего Востока у павильона «Камчатка» прошло событие, целью которого было продемонстрировать традиции коренных народов Камчатки и гастрономические редкости, которые формируют уникальный образ региона. На Caviar Time состоялись презентация Событийного паспорта Камчатки, выступления национальных коллективов, дегустация камчатских деликатесов и викторина с вопросами об уникальных характеристиках Камчатки.
Директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачев отметил: «Проведя презентацию Событийного паспорта с нашими камчатскими партнерами, мы хотели интегрировать проект в колоритный формат «Улицы Дальнего Востока» и визуализировать такие разделы Событийного паспорта, как «Культура Камчатки» и «Гастрономическая карта региона». Уверен, что уникальные черты Камчатского края, которые отражены в Событийном паспорте, заинтересуют организаторов международных деловых мероприятий».
Советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков прокомментировал: «Российские регионы представляют большой интерес для организаторов деловых мероприятий. И наша задача – усилить позиции событийной индустрии на мировой арене. В этой связи проект Национального конгресс-бюро по созданию Событийных паспортов российских регионов является важной инициативой и отправной точкой для привлечения в регионы международных деловых мероприятий, а деятельность способствует выполнению национальных целей и стратегических задач Российской Федерации, Тот факт, что первый Событийный паспорт был разработан в сотрудничестве с правительством Камчатского края, указывает на то, что регион занимает активную позицию в части продвижения на зарубежном и российском рынках и уделяет внимание развитию событийной отрасли».
Основным событием деловой программы НКБ стала сессия «Инфраструктура будущего: создавая новые центры притяжения на Дальнем Востоке», организованная совместно с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и Российским союзом выставок и ярмарок при поддержке Фонда Росконгресс.
Тематика сессии являлась актуальной в свете рассмотрения Правительством Российской Федерации вопроса о строительстве нового конгрессно-выставочного центра в Приморском крае.
В преддверии сессии Национальное конгресс-бюро провело исследование на базе опроса ведущих экспертов событийной индустрии на тему привлекательности Дальнего Востока как места проведения мероприятий. Большинство респондентов – представителей отраслевых ассоциаций и организаторов деловых мероприятий – посещали Россию с разными целями, в том числе и как участники мероприятий. На настоящий момент только 17% опрошенных считают Дальний Восток привлекательным местом для проведения деловых мероприятий. При этом среди основных барьеров привлечения международных мероприятий на Дальний Восток, по мнению иностранных специалистов (33%), является недостаток специализированных конгрессно-выставочных площадок. Также в топ-5 критериев выбора места для организации мероприятия в другой стране, по мнению экспертов, стала возможность проведения мероприятия на специализированной площадке (25%). Результаты исследования, а также обзор событийного рынка Азиатско-Тихоокеанского региона были представлены вниманию участников сессии.
Спикерами на сессии выступили: Александр Стуглев, директор Фонда Росконгресс; Алексей Калачев, директор Национального конгресс-бюро; Константин Богданенко, временно исполняющий обязанности вице-губернатора Приморского края; Анатолий Бобраков, заместитель генерального директора Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона; Вера Ермилова, член Президиума РСВЯ, генеральный директор компании «Дальэкспоцентр»; Дэвид Хайнд, профессор, президент Азиатско-Тихоокеанского института ивент-менеджмента; Виктория Панова, проректор по международным отношениям Дальневосточного федерального университета; Михаил Грудинин, президент Градостроительного института пространственного моделирования и развития «Гипрогор проект». Модератором сессии выступил Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ.
Основными выводами, которые были сформированы экспертами в рамках дискуссии, стали:
- значимость индустрии делового туризма в мире растет, при этом конгрессно-выставочная деятельность в России только начинает развиваться;
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- конгрессно-выставочные мероприятия благоприятно влияют на экономическую и социальную ситуацию в регионе;
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- Приморский край — перспективный регион для развития ивент индустрии.
Среди основных проблем развития событийной отрасли в Приморском крае спикеры отметили сложную логистику, нехватку инфраструктуры для проведения мероприятий и отсутствие достаточного количества квалифицированных подрядчиков.
В рамках сессии директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев отметил: «Для Владивостока важно, чтобы появилась мультифункциональная площадка, где можно проводить под одной крышей или на одной площадке ряд спортивных мероприятий и культурных мероприятий. Можно обратиться к опыту международных и российских конгрессных центров».
Также на площадке ВЭФ-2019 состоялось подписание совместного Плана мероприятий, проводимых Национальным конгресс-бюро и Торгово-промышленной палатой Российской Федерации по развитию событийной отрасли в стране. Со стороны Торгово-промышленной палаты РФ документ подписал президент Сергей Катырин, со стороны Национального конгресс-бюро – директор Алексей Калачев.
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