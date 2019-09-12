Проклятье 159-й статьи

Озвучено на ВЭФ: проверок предпринимателей количественно стало меньше, но от этого им легче не стало - административный и силовой прессинг бизнеса только усилился

Развитие малого и среднего бизнеса – одно из ключевых условий ускоренного роста экономики Дальнего Востока. Сегодня в этом секторе занято около 20 % дальневосточников. Государство предпринимает шаги, направленные на поддержку граждан, решивших открыть свое собственное дело. Для малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке создаются более выгодные условия привлечения финансовых ресурсов, чем в среднем по стране. Во что хочется верить. По крайней мере, этот оптимистичный слоган постоянно декларируется на совещаниях всех уровней, где обсуждается развитие Дальнего Востока и Приморского края в частности.

И в то же время, несмотря на рекламируемые преференции и льготы, количество новых предприятий в сегменте малого и среднего бизнеса неуклонно снижается, а уже существующие сворачивают свою деятельность.

Неблагополучных субъектов нет

Тому причины - сложности, зачастую надуманные, при оформлении разрешающих документов, оформлении аренды производственных площадей и земельных участков. Трудности в сбыте продукции и услуг на внутреннем и внешнем рынке. Плюс, чрезмерное внимание к предпринимателям со стороны всевозможных проверяющих и контролирующих организаций, а также налоговых и правоохранительных органов. Эти и другие проблемы, мешающие работать малому и среднему бизнесу на территории ДВ региона, рассматривались на V Восточном экономическом форуме, недавно состоявшемся во Владивостоке.

По данным Генеральной прокуратуры РФ, ежегодно региональные подразделения этого надзирающего органа рассматривают более 6 млн обращений граждан (см. «Досье «ЗР» в «подвале» полосы). Только за первое полугодие 2019 года в ДФО по требованиям прокуроров изменено и отменено более 850 незаконных актов, создававших административные барьеры для предпринимателей и инвесторов.

Пристальное внимание прокуратура традиционно уделяет законности деятельности контролирующих органов, в первую очередь - при проведении ими плановых и внеплановых мероприятий в отношении резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток. В результате применения «прокурорского фильтра» в ДВ регионе ежегодно исключаются десятки тысяч! плановых проверок, пресекаются сотни внеплановых контрольных мероприятий. И эта работа дает позитивный результат. По данным Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса ТИТОВА, в 2018 году ни один из субъектов ДФО не отметился как неблагополучный из-за чрезмерного вмешательства контролеров в хозяйственную деятельность малого и среднего бизнеса.



Марине Шемилиной, Борису Титову и Вере Щербина в рамках ВЭФ пришлось выслушивать многочисленные жалобы от предпринимателей региона.



Сначала санкция, потом проверка

И все-таки, ситуация здесь не такая благостная, как хотелось бы. По-прежнему остро обстоит ситуация с административным давлением на бизнес, хотя плановых проверок, начиная с 2010 года, стало в четыре раза меньше, внеплановых – в два раза меньше. То есть, общее количество проверок снизилось с 1,1 млн до 676 тысяч. Тому способствовало введение их реестра, и контроль прокуратуры за его соблюдением.

- К сожалению, контрольно-надзорные органы нашли пути обхода контроля прокуратуры. Сегодня они проводят мониторинги, рейтинги, рейды, административные расследования, проверки по соблюдению Кодекса административных правонарушений. И все это не вносится в реестр проверок и проводится вне контроля прокуратуры. Точной цифры нет, но, по косвенным данным, Роспотребнадзор проводит до 25 % проверок без согласования с прокуратурой. И выписывает порядка 20% штрафов. Россельхознадзор - до 50% несанкционированных проверок, с итогом до 50% штрафов. Более 60 процентов несогласованных проверок проводит Росприроднадзор, выписывая до 50% штрафов. В этом списке лидирует Федеральная антимонопольная служба России, которая проводит до 70% проверок без разрешения надзорных органов и до 97% наложенных штрафов. Правда, ФАС не вносит свои проверки в реестр. По факту, сегодня сформировалась система проверок в обход 294 закона РФ, в котором говорилось о необходимости контроля прокуратуры за контрольно-надзорной деятельностью, - резюмировал Борис Титов.

Чтобы эту неконтролируемую систему разрушить, по его мнению, необходимо запретить возбуждать административные дела по квазипроверкам. И для этого нужна поддержка со стороны Генпрокуратуры и Минюста. То есть можно вести проверочную деятельность, но нельзя наказывать предпринимателя без согласования с прокуратурой. Борис Титов убежден, что административные проверки проводятся не для того, чтобы помочь бизнесу развиваться в правильном направлении, а для того, чтобы ревизор, знающий слабые стороны проверяемого объекта, смог договориться с предпринимателем в своих корыстных интересах.

Надо доказать умысел

Не секрет, что одна из причин, толкающая малый и средний бизнес на различные нарушения, как и на уход в «тень», это нестабильность нашей налоговой системы, постоянно меняющиеся законы, правила, нормы и требования. По словам Бориса Титова, сегодня в России теневая экономика составляет 47%, в ДВ регионе – чуть больше. Но это не проблема предпринимателей, это проблема государства. Которое должно сделать так, чтобы бизнесменам было выгодно и безопасно работать в «белую». Чаще всего предприниматели недоплачивают или скрывают налоги, потому как не могут конкурировать, не могут быть доходными и окупаемыми, если станут полностью работать легально. Отсюда - неизбежные конфликты бизнесменов с законом.

Из 157297 дел, возбужденных по экономическим преступлениям в отношении предпринимателей, 85% - по статье 159-й УК РФ «мошенничество». При этом только за I полугодие текущего года количество дел, возбужденных по этой статье, увеличилось на 5,32 процента.

- Мы 159-ю статью называем «резиновой», потому что ее можно применять, если хочется кого-то в чем-то обвинить. Под понятие «мошенничество» попадает все, что угодно. К примеру, под эту статью можно загнать неправильное распоряжение имуществом или невыполнение контрактов по какой-либо причине на фоне кризиса. Или невозврат кредита, хотя он гасился в течение длительного времени и погашен больше чем на 70%. Но 30% непогашенных, это оказывается уже мошенничество. Наше главное предложение, которое мы делаем, чтобы следствие, прокуроры и, конечно, судьи понимали, если они хотят обвинить кого-то по 159-й статье, то сначала должны доказать умысел. Потому что мошенничество отличается от различных экономических нарушений тем, что умысел на мошенничество был изначально. Это заранее продуманное нарушение закона и прав своего контрагента, - рассказал Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей на сессии пятого ВЭФ.

По мнению Бориса Титова, чтобы ликвидировать эту проблему, необходимо в ближайшее время внести изменения в законодательство. Иначе преследования предпринимателей по «резиновой» статье продолжатся. За следствием не заржавеет. К сожалению, в России еще в силе циничная поговорка из сталинских времен, был бы человек, а уголовное дело на него найдется.

Страшилка для бизнеса

Такая же печальная история с пресловутой 210-й статьей УК России, «организация преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем», которую очень часто следователи вешают на предпринимателей, если по уголовному делу проходит несколько человек. Наказание по ней жесткое – лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до пяти млн рублей.

Буквально на днях, при участии краевой прокуратуры и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марины ШЕМИЛИНОЙ, было изменено обвинение бизнесмену из Дальнереченска. Из его уголовного дела исключили 210-ю статью, которая ему вменялась, потому что по делу проходил он, как директор малого предприятия, бухгалтер и еще несколько сотрудников фирмы. Следователь усмотрел в них организованную преступную группу, якобы намеренно совершившую экономическое преступление в особо крупном размере, и упорно не желал менять своего решения.

Между тем, 210-я статья вводилась в Уголовный кодекс РФ не против предпринимателей, а как мера противостояния криминальным группировкам, бандитизму и терроризму, совершающих тяжкие и особо тяжкие преступления. Что касается людей бизнеса, то в отношении них данная статья УК РФ применяется следствием в качестве «страшилки», чтобы получить нужные показания. При этом следователь сам себе царь и бог, и никто ему не указ, не исключая прокуратуру. Даже если в ходе следствия будут выявлены нарушения.

- Это ненормальное явление, - убеждена омбудсмен Марина Шемилина. И с ней невозможно не согласиться. Поскольку на выводах следствия строится обвинительное заключение, далее - позиция государственного обвинителя, а также приговор суда. Между тем, не секрет, что не все следователи семи пядей во лбу для грамотного расследования дел, где требуются знания экономики, бухгалтерии, математики, маркетинга и вообще основ ведения бизнеса. Отсюда скоропалительные и надуманные обвинительные заключения, потому как на серьезную и вдумчивую работу у следователя нет времени, поджимают сроки, отведенные на расследование.

К примеру, в Уссурийске уже второй год тянется слушание уголовного дела, возбужденного в отношении китайского предпринимателя ШЭНЬ Юнюе, резидента Свободного порта Владивосток. Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере. И хотя есть документы и показания свидетелей, подтверждающие его невиновность, тем не менее, суд их не замечает, полагаясь исключительно на выводы следствия. И подобных примеров в ДВ регионе множество.

Досье "Золотого Рога": Среди обращений, поступающих в Генпрокуратуру, весомая часть - жалобы от предпринимателей. При этом из общего числа жалоб удовлетворяется 23-24 процента. Что касается бизнесменов, то здесь удовлетворяется каждая вторая жалоба, а в некоторых регионах - до 70 процентов. Согласно заявлению Генерального прокурора РФ Юрия Чайки на одной из сессий ВЭФ-2019, посвященной защите прав инвесторов, эта статистика свидетельствует, о непрекращающемся административном и уголовном давлении на бизнес. Это во-первых. Во-вторых, - об эффективности работы прокуратуры, защищающей и восстанавливающей права предпринимателей без судебных процедур и, что немаловажно, бесплатно.

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Сергей КОЖИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.