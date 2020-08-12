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В модернизацию единственной птицефабрики в Приморье вложат миллиарды рублей
Инвестор готовит документы на льготный режим
ООО «АгроПтица» (Артем) планирует инвестировать 4 млрд рублей в модернизацию и расширение птицефабрики в поселке Заводской, ранее принадлежавшей обанкротившемуся ЗАО «Михайловский бройлер»
Компания в настоящее время готовит документы на получение статуса резидента территории опережающего развития (ТОР).
Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ), сопровождающее проект, уже подыскало земельный участок под строительство нового производства.
«АгроПтица» возобновила работу птицефабрики в январе этого года. Губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО тогда сообщал, что для реализации планов развития предприятия необходимо освободить из-под ареста часть производственных объектов фабрики.
Мощность производства на начальном этапе составила 450 тонн курицы в месяц.
Для снижения себестоимости продукции требуется модернизировать убойный цех и цех полуфабрикатов, построить комбикормовый завод. При реализации проекта планируется создать около 400 новых рабочих мест.
Досье газеты «Золотой Рог»: ООО «АгроПтица» зарегистрировано в сентябре 2019 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Основным учредителем компании является директор и владелец ООО «Альтаир» Владислав ХЕ (75%).
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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