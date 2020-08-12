В модернизацию единственной птицефабрики в Приморье вложат миллиарды рублей

Инвестор готовит документы на льготный режим

ООО «АгроПтица» (Артем) планирует инвестировать 4 млрд рублей в модернизацию и расширение птицефабрики в поселке Заводской, ранее принадлежавшей обанкротившемуся ЗАО «Михайловский бройлер»

Компания в настоящее время готовит документы на получение статуса резидента территории опережающего развития (ТОР).

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ), сопровождающее проект, уже подыскало земельный участок под строительство нового производства.

«АгроПтица» возобновила работу птицефабрики в январе этого года. Губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО тогда сообщал, что для реализации планов развития предприятия необходимо освободить из-под ареста часть производственных объектов фабрики.

Мощность производства на начальном этапе составила 450 тонн курицы в месяц.

Для снижения себестоимости продукции требуется модернизировать убойный цех и цех полуфабрикатов, построить комбикормовый завод. При реализации проекта планируется создать около 400 новых рабочих мест.

Досье газеты «Золотой Рог»: ООО «АгроПтица» зарегистрировано в сентябре 2019 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Основным учредителем компании является директор и владелец ООО «Альтаир» Владислав ХЕ (75%).