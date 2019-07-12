Все магазины "Самбери" закрыли

Телефонные террористы требуют полтора миллиона рублей

Сегодня, 12 июля, на эвакуацию пришлось закрыть все гипермаркеты сети «Самбери» во Владивостоке, в Хабаровске, а также магазины в Комсомольске-на-Амуре. В полицию поступили анонимные звонки с информацией о том, что в магазине «Самбери» находится взрывное устройство. В каком именно телефонные террористы не уточнили, поэтому эвакуируют все гипермаркеты и все торговые центры, в которых расположены магазины данной торговой сети, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу сети гипермаркетов «Самбери».

Напомним, угрозы террористических атак в адрес «Самбери» поступают с конца 2018 года. Информация о закладке бомб доставляется по разному: в формате писем на электронную почту, звонков на пульт правоохранительных органов с предупреждением о закладке бомбы по определенным адресам и так далее.





Так, 8 мая текущего года сотрудники «Самбери» получили анонимное письмо с требованием 300 тыс. рублей. Условия выполнены не были, в этот же день, пришлось эвакуировать ТРЦ «Седанка Сити» и ТРЦ «Черемушки» во Владивостоке. Позже, запросы анонимных вымогателей выросли.

«Теперь нам часто ставят условия по типу: «если не перечислите 1 млн рублей на такой-то счет, мы вам сорвем торговлю в выходные. Не хотите платить - будут вам проблемы». Требования террористов мы не исполняем, и результат всегда один - через короткое время торговый центр «минируется» с последующей его полной эвакуацией, - поясняют в пресс-службе сети гипермаркетов.

На данный момент, аппетиты террористов достигли 1,5 млн рублей.

Перед тем, как в одном из «Самбери» 12 июля было «заложено» взрывное устройство, на электронный адрес компании пришло «вежливое предложение по безопасности». В нем присутствует «поздравление» для руководства компании и оповещение, что сумма увеличилась до 1,5 млн рублей (письмо прилагаем).

В пресс-службе сети гипермаркетов «Самбери» поясняют, что прошло уже более 8 месяцев с момента подачи необходимых заявлений в правоохранительные органы, (есть входящие номера документов), однако, информации о том, что меры какие-то были предприняты, до сих пор нет.