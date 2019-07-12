Идеальный экипаж лидера глубоководного промысла

Труд рыбака на Дальнем Востоке по прежнему в почете и востребован

Тысячи морских миль за плечами, сотни бессонных ночей, опасных штормов – дальневосточные рыбаки по праву считаются одними из лучших в мире. На судне каждый член экипажа к месту, всем находится работа и на всех лежит огромный груз ответственности. В любое время года и в любую погоду рыбаки всегда на посту. Благодаря их тяжелому труду и высокому профессионализму на наших столах всегда есть место рыбным блюдам.

Лучших рыбаков компании «Восток -1» заслуженно отметили в канун профессионального праздника.

От мастера добычи до капитана

Один из награжденных, старший мастер добычи КП «Пасифик Орион» компании «Восток 1» Евгений ПУЗАРЕВСКИЙ начинал в 2001 году матросом 1 класса, но показал себя отличным организатором и сейчас занимает на судне должность старшего мастера добычи. В рейсе обеспечивает весь процесс добычи, от постановки крабовых порядков до их выборки. Контролирует весь процесс, не забывая при этом и молодежь обучать – в его команде молодые и перспективные рыбаки быстро становятся профессионалами. Когда он выходит в рейс, беспокоиться за процесс не приходится – все будет сделано на высшем уровне и в срок. За свой нелегкий труд был в 2014 году награжден благодарностью Федерального агентства по рыболовству, а в 2019 получил почетную грамоту от ФАР. Также неоднократно руководство компании отмечало работу специалиста почетными грамотами и денежными премиями.

Капитан ЯМС «Восток-2» Николай Коломенский.



Николай КОЛОМЕНСКИЙ, капитан ЯМС «Восток-2», получил благодарность от губернатора Приморского края. Начал работать в компании в 2009 году. За несколько лет поработал на небольших судах, отлично проявив себя при переоборудовании. Ведь обеспечить ремонт судна – задача не из легких. Но Николай Анатольевич смог организовать полноценный процесс переоборудования судна в срок. Показательно и то, что его экипаж – один из самых сплоченных. Команда, практически не меняясь, ходит из рейса в рейс и выполняет все требуемые задачи.

Работать с таким капитаном комфортно – он и дело свое знает, и нового не боится. Например, участие в экспериментах, вроде «Плавучей хребтины», что позволяет увеличивать объемы вылова. Знает он и места обитания своего объекта – палтуса – и особенности его добычи.

Когда судно выходит на промысел, за него отвечает весь экипаж. Но, груз ответственности лежит на механиках, ведь они отвечают за «судовое сердце» – главный двигатель и все системы жизнеобеспечения. Чем тщательнее механик относится к своим обязанностям, тем проще пройдет рейс и тем быстрее вернутся рыбаки домой. С 2012 года Геннадий БУШКО, старший механик на КП «Шанс 103». Из рейса в рейс он бережно следит за механизмами, проявляет себя при внедрении новшеств, значительно экономит моторесурс. Казалось бы – что значит сэкономить при промысле немного топлива? А для компании это миллионы рублей, которые позволяют увеличивать доходность промысла. Кроме того, Геннадий Васильевич обучил и десяток молодых специалистов, передав им свой опыт и знания, за что неоднократно поощрялся компанией.

Десятки лет отдают рыбаки морю и своему нелегкому делу. Владимир КЕСТЕР в море провел 45 лет, целую жизнь. Пришел в «Восток 1» в 2005 году, быстро зарекомендовал себя. Карьеру прошел от четвертого до старшего механика. Суда эксплуатирует так бережно, что даже поломок в море не допускает. С возрастом перешел на младшую должность, но остался прекрасным наставником для молодежи. Тщательно контролирует своевременное обслуживание судна, составляет графики плановых ремонтов и наблюдает за их ходом. Более 20 номерных механиков обучил он за годы работы, а хорошие механики в море ценятся на вес золота.





Старший мастер добычи КП «Пасифик Орион» компании «Восток 1» Евгений Пузаревский.

Дарит общение

Не одной «машиной» живет экипаж. Не может промысловое судно выходить в море без современной электроники. Она не только обеспечивает поиск промыслового объекта, но также и помогает рыбакам иметь прогноз погоды, обойти опасные участки и мели и, самое главное, обеспечить экипажу связь с семьей. Несколько лет назад на судах появился интернет. Раньше моряки платили огромные деньги за связь с родственниками. Теперь же на промысловых судах есть спутниковое телевидение: рыбаки смотрят даже спортивные чемпионаты. Теперь экипаж на связи с домом постоянно, а нет ничего важнее для семей, чем знать, что все в порядке. Николай ТЕПЛОВ, помощник капитана по радиоэлектронике краболовного процессора «Талан», работает в колхозе с 2009 года. Следит за всеми системами, а в случае необходимости сам ремонтирует приборы без заходов в порт и прерывания рейса. Он же обеспечивает и бесперебойную работу интернета для экипажа.





Помощник капитана по радиоэлектронике краболовного процессора «Талан» Николай Теплов.

Но кроме связи команды с землей, Николай Вячеславович также составляет и судовые суточные донесения, при этом ни разу не допустил в них ошибки, чреватой серьезными последствиями. Все приборы на мостике, все антенны и эхолоты – все в его ведении. За тщательное отношение к работе был неоднократно награжден компанией, а также получил почетную грамоту от губернатора Приморского края.

Каждый матрос на судне занят своим делом, обеспечивая надежный и спокойный рейс. Александр КОТЕЛЬНИКОВ пришел в компанию в 2012 году и за несколько лет успел поработать матросом, боцманом, мастером добычи. А ведь за каждой этой должностью скрывается огромное количество работы.

Здесь и швартовка судна, и вязание узлов, и обработка улова. Все свои обязанности Александр Владимирович знает отлично – и тоже обучает тех, кто приходит на судно впервые. Каждый рейс проявляется наставнические качества, передавая свой опыт. Показательно, что и на его судне экипаж стабильный, без списаний. За свои заслуги Александр Котельников был награжден благодарностью Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.





Старший механик Владимир Кестер.

Отвечает за безопасность

Нельзя выходить в море, если нет надежного тыла на берегу, ведь рейс должен быть не только успешным по показателям, но и безопасным для всего экипажа. За бесперебойную работу всех судов «Восток 1» отвечает заместитель генерального директора по безопасности мореплавания Игорь Павлович КИМ. С 2013 года он регулярно тренирует все экипажи во время переходов – как вести себя в шторм, что делать при пожаре на судне. Все команды знают, что он может и в рейс пойти без предупреждения, чтобы в реальных условиях проверить готовность экипажа к внезапным происшествиям. Все лежит на его плечах: контролирующие механизмы, документация, готовность экипажа. За несколько лет под его руководством рыбаки отточили свои действия в режиме ЧП до полного автоматизма. Каждый матрос знает, где лежит его гидрокостюм, как опускается спасательный плот и заводится «пластырь». Ведь если произойдет беда, то счет пойдет на секунды, а это не только судно, но и человеческие жизни.

Во время штормов, а они случаются нередко, среди всех судов на промысле назначается главный по связи. Раз в два часа все проводят перекличку и докладывают о своем состоянии. Капитаны судов принимают решения, но обсуждают их с главным по безопасности.

Современный промысел за несколько десятилетий ушел далеко вперед благодаря технологиям. Но несмотря на это, профессия рыбака остается одной из самых тяжелых и самых почетных на Дальнем Востоке. Каждое плавание для неподготовленного человека – это настоящий подвиг и испытание. А рыбаки привыкли к собственному героизму и пожимают плечами – такая работа.

Люди, работающие на промысле, могли бы стать единым экипажем – лучшим, уникальным, самым передовым. Но они работают каждый на своем судне – учат молодых, достигают всех показателей и не боятся идти в следующий рейс. Все они работают в компании «Восток 1», остаются верными своей профессии и проявляют лучшие человеческие качества.

Компания «Восток 1» поздравляет их всех с Днем рыбака, желает здоровья, сил и семь футов под килем!

Фото автора.